Le prime lenti contro l’abbagliamento ora anche a Brescia

La nitidezza visiva è un fattore fondamentale quando si parla di ottica.

Le lenti attualmente più diffuse vengono costruite a partire da un parametro standardizzato all’inizio del Novecento, e risultano realmente performanti solo per circa il 2% della popolazione.

Oggi però le moderne tecnologie hanno permesso di realizzare soluzioni più efficienti, in grado di garantire prestazioni migliori.

Tra queste, le lenti a correzione aberrometrica, che garantiscono una performance migliorata dell’80% grazie al processo particolare con cui vengono realizzate, che si basa sull’utilizzo di una macchina in grado di acquisire e analizzare un’ampia serie di dati sugli occhi del cliente, come la curvatura della cornea, la lunghezza del bulbo e il segmento anteriore.

A Brescia, gli unici dotati di questa tecnologia innovativa sono i punti vendita del Centro Ottico Galilei, presente oggi a Desenzano, a Chiari, e a Brescia anche con il progetto Astrolabio, specializzato nella realizzazione di occhiali sartoriali.

I negozi si appoggiano al marchio produttore Rodenstock, a cui vengono inviati tutti i dati relativi alla visita per creare un prodotto perfettamente su misura. Rodenstock è anche il marchio produttore di DnEye, lo strumento utilizzato per tutte le misurazioni.

Ogni occhiale così realizzato garantisce una nitidezza di visione senza eguali e che possono anche montare delle lenti progressive particolarmente confortevoli e funzionali, ideali per le persone che presentano difetti visivi come miopie, ipermetropie e astigmatismi, per i quali l’esperienza di visione può essere migliorata in modo significativo.

In generale però, si tratta di lenti che assicurano una nitidezza visiva completamente nuova anche ai soggetti che non sono affetti da altre problematiche.

Uno dei grandi vantaggi di questa particolare tecnologia di costruzione delle lenti emerge soprattutto in condizioni di luci particolari, come in contesti notturni e situazioni molto buie o contrastate: indossare degli occhiali su cui sono montate consente infatti di evitare gli effetti di aberrazione come i bagliori a forma di stella di lampioni, fari e altre fonti di illuminazione - sintomi comuni a molti - facilitando invece la percezione della natura puntiforme della luce.

Il macchinario che permette la realizzazione di questa tipologia di lenti è oggi in dotazione in pochi laboratori ottici sul territorio nazionale e, sull’intera provincia di Brescia, i punti vendita del Centro Ottico Galilei sono gli unici ad averlo.

Strumenti innovativi e personale formato

I tre centri del marchio hanno a disposizione una sala visite che vanta una strumentazione di altissima qualità, con un personale formato in grado di assistere ciascun cliente in ogni sua richiesta e necessità.

Inoltre, a livello tecnologico, le sale sono dotate anche di un videocentratore per calibrare con precisione le lenti progressive garantendo risultati finali ottimali.

Questo si unisce a un servizio sviluppato completamente attorno alla clientela e ai suoi bisogni, dall’assistenza alla prova della vista, dalle riparazioni fino ai consigli sulla scelta della montatura più adatta in termini di comodità, design e materiali.

Oltre ai punti vendita di Chiari e di Desenzano, il brand ha di recente inaugurato il progetto Astrolabio, una boutique ottica che si trova nel centro di Brescia e in cui Nicolò Traina e il suo team danno vita a occhiali sartoriali che puntano a valorizzare l’unicità di ciascun cliente.

