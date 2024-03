Le offerte di primavera: GdB digital e GdB carta sono in promozione

Con la primavera arrivano anche tre promozioni speciali per non perdersi nessuna notizia.

Fino al 5 aprile, è possibile abbonarsi e leggere il nostro quotidiano in modo veloce, in pochi clic, ad un prezzo speciale: «GdB digital 1 mese» è in promozione a 9,99 euro per un mese (anziché 14,99 euro), ovvero solo 0,33 euro a copia. L’abbonamento al quotidiano in formato digitale comprende 7 numeri settimanali (dal lunedì alla domenica).

Per chi, invece, preferisse accedere all’informazione del Giornale di Brescia in formato cartaceo, l'abbonamento «GdB carta 3 mesi» è disponibile a 49 euro per tre mesi, sia con ritiro in edicola (anziché 69,99 euro) sia con consegna a domicilio (anziché 75 euro), ovvero solo 0,77 euro a copia. L’abbonamento comprende 5 numeri settimanali (dal lunedì al venerdì).

Fino al 5 aprile, inoltre, è attiva la promozione sull’abbonamento annuale: «PROMO 1 anno edicola + 1 mese gratis + carte bresciane in regalo» a 289 euro, ovvero 0,74 euro a copia invece di 1,50 euro (meno della metà del prezzo del quotidiano). L'offerta comprende: 7 copie la settimana (dal lunedì alla domenica) per 12 mesi più un mese gratis e in regalo un mazzo di carte bresciane Dal Negro in edizione speciale Giornale di Brescia.

GdB digital 1 mese

Per sottoscrivere l'abbonamento mensile al quotidiano in formato digitale, è sufficiente collegarsi allo shop del Giornale di Brescia e selezionare «GdB digital 1 mese». Quindi completare i campi con le informazioni necessarie, cliccare su «acquista» e pagare con carta di credito.

La promozione prevede l’autorinnovo. Se siete già in possesso di un abbonamento digitale con autorinnovo, prima di acquistare la promozione è necessario disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento e successivamente procedere all'acquisto dell’offerta. Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali d’abbonamento.

GdB carta 3 mesi

Per acquistare l’abbonamento trimestrale al Giornale di Brescia in edicola, è necessario collegandosi allo shop del GdB e selezionare «GdB carta 3 mesi edicola» (per il ritiro) o «GdB carta 3 mesi domicilio» (per la consegna a casa). Quindi, scegliere l’edicola in cui ritirare la propria copia e completare i campi con i dati dell'abbonato. Infine, cliccare su «acquista» e pagare con carta di credito o bonifico bancario.

Promo 1 anno edicola

Per sottoscrivere la promozione annuale, con un mese gratis e le carte da gioco in regalo, è sufficiente collegarsi allo shop del GdB e selezionare «PROMO 1 anno edicola + 1 mese gratis + carte bresciane in regalo». Quindi, completare i campi con le informazioni necessarie, premere «acquista» e pagare con carta di credito o bonifico bancario. Qui ulteriori informazioni.