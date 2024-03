Le nuove soluzioni odontoiatriche per una dentatura perfetta

Il sorriso, indice di salute e benessere

Sono tante le persone che alla domanda «hai mai provato disagio per il tuo sorriso?» rispondono subito «sì». Infatti avere un bel sorriso garantisce alle persone maggior autostima e sicurezza nei rapporti sociali. Soprattutto nel periodo del Covid si è rilevato un aumento dei pazienti che si recavano negli studi odontoiatrici per migliorare l’aspetto estetico dei propri denti. Sempre più persone oggi richiedono un sorriso migliore o un sorriso mai avuto e sempre desiderato. Nel tempo i progressi dell’odontoiatria moderna hanno dato adito a soluzioni estetiche con un approccio sempre meno invasivo. Se anni fa il rifacimento estetico e funzionale del sorriso comportava la limatura dei denti per poi inserire corone o ponti, oggi in molti casi le faccette dentali non richiedono il sacrificio del dente, venendo quindi applicate in maniera additiva.

Secondo un sondaggio sul benessere della bocca, al primo posto le persone evidenziano il desiderio di denti bianchi, simbolo di salute e bellezza. Al secondo posto, inoltre, emerge la volontà di avere una dentatura allineata.

I trattamenti estetici disponibili

Le soluzioni per soddisfare le richieste estetiche del paziente sono molteplici: sbiancamento, faccette dirette o indirette, ortodonzia estetica, restyling dell’architettura gengivale, impianti ecc. In tutti questi casi si è di fronte a trattamenti che il più delle volte vengono gestiti insieme in una riabilitazione.

Ne parliamo con il dottor Nicolò Coccoli, odontoiatra bresciano, focalizzato su estetica dentale, protesi dentale, implantologia e gnatologia: «Ogni piano di trattamento estetico è sempre correlato alla funzione masticatoria, è individualizzato e richiede uno studio analitico e una valutazione mirata per avere una diagnosi il più completa possibile», spiega il dottor Coccoli.

Il punto di partenza di una riabilitazione estetica è la raccolta di informazioni, ovvero l’anamnesi della persona. Ogni paziente in prima visita viene analizzato in base alle predisposizioni individuali e inserito in un protocollo iniziale che prevede la terapia causale (composta di un’igienizzazione settoriale e profonda per l’abbassamento drastico della carica batterica del cavo orale e dell’insegnamento di una tecnica personalizzata tale per cui il paziente possa continuare a mantenere lo standard di igiene raggiunto), l’indagine radiografica (status Rx, Opt, Tc Cone Beam in base all’esigenza del trattamento) e infine la visita finale, eseguita grazie all’ausilio di moduli (Kois protocol) in cui il paziente viene sottoposto a domande mirate e basate su evidenze scientifiche, suddivise in anamnesi medica e odontoiatrica.

Grazie alle risposte del paziente, alla raccolta dei dati clinici e all’esame obiettivo del cavo orale e delle radiografie si avrà una diagnosi completa e si potranno conseguentemente proporre le soluzioni più adeguate alle esigenze del paziente.

Sbiancamento dentale con il protocollo americano

Quello usato dai dottori Coccoli è un protocollo di sbiancamento americano in cui il gel utilizzato ha pH neutro, è gluten free, non è dannoso per il tessuto dentale, produce una sensibilità minima ma nella maggior parte dei casi nulla, i denti naturali non risulteranno mai finti ma solamente più belli grazie al colore più bianco, raggiunge fino a 16 gradi di sbiancamento e il risultato si ottiene anche senza limitazioni delle proprie abitudini (ovvero senza rinunciare a caffè, tè o sigarette).

Ottenuta la gradazione di bianco desiderata, il paziente è sottoposto a un protocollo di mantenimento a casa personalizzato e sporadico.

CASO 1:

Il caso riguarda un paziente uomo di 36 anni con il desiderio di avere un sorriso più brillante e bianco e non provare più disagio nel sorridere a causa del colore giallo dei suoi denti; in due settimane di trattamento con il protocollo di sbiancamento americano il paziente ha ottenuto 8 tonalità più bianche di colore.

CASO 2:

Riguarda una paziente donna di 40 anni che aveva già provato sbiancamenti in passato senza avere un risultato rilevante; in due settimane ha raggiunto 6 tonalità più chiare di bianco con il protocollo di sbiancamento americano. La ricostruzione della sbeccatura sull’incisivo ha ripristinato la simmetria del sorriso.

Le faccette dentali

Se il paziente desidera un sorriso più bianco e brillante e, allo stesso tempo, cambiare anche forma, larghezza, lunghezza e allineamento dei denti per raggiungere anche un obiettivo funzionale e non solo estetico, o avesse già molti restauri nel settore anteriori o volesse chiudere degli spazi tra i denti, allora, spiega il dottor Coccoli, «un’eccellente alternativa allo sbiancamento sono le faccette dentali, sottili spessori di ceramica che vengono adesivamente cementati sulla superficie esterna dei denti per ottenere il sorriso desiderato e garantirgli una lunga durata. Inoltre, oggi la vera innovazione è vedersi con il sorriso nuovo ancora prima di iniziare il lavoro. Grazie alla tecnologia del "mock up", infatti, il paziente può vedere preventivamente nella propria bocca come sarà il risultato finale».

Le faccette protesiche possono essere in ceramica o in composito e in molti casi non è necessaria la preparazione dei denti, ossia sono additive e vengono cementate adesivamente allo smalto dentale, costituendo una tecnica alquanto mini invasiva.

Sono molto utilizzate anche quando il paziente presenta una malocclusione e non vuole ricorrere al l’ortodonzia, oppure ha consumato i propri denti per disfunzionalità masticatoria o per bruxismo e quindi permettono di ripristinare la corretta dimensione dei denti posteriori portando ad una masticazione equilibrata, simmetrica e simultanea.

CASO 1:

Caso clinico multidisciplinare di giovane paziente di 18 anni con un problema genetico di demineralizzazione dello smalto che provocava un forte disagio e timore nel sorridere. Dopo essere stata sottoposta a protocollo di sbiancamento è stato risolto il morso profondo aumentando l’altezza della bocca con rialzi posteriori e con sei faccette anteriori in ceramica si è ottenuto il risultato che la paziente desiderava.

CASO 2:

Caso estetico funzionale in cui è stato risolto in maniera additiva sia il morso profondo con rialzi posteriori in composito sia l’apertura dell’arcata e l’armonia del sorriso con faccette in ceramica.

Ortodonzia

Infine, quando il paziente presenta un disallineamento dentale importante o una malocclusione non gestita in infanzia o durante l’adolescenza e volesse risolverla, l’ortodonzia con allineatori trasparenti risulta essere la soluzione ideale nella persona adolescente e adulta. Tali allineatori permettono di non avere nulla di fisso in bocca, l’igiene orale quotidiana resterà quella sempre eseguita e a livello interpersonale non si avrà alcun impatto poiché si tratta di mascherine sottili e trasparenti non visibili a livello interlocutorio. A fine trattamento, l’ortodonzia estetica può essere abbinata a sbiancamento o a faccette dentali.

Una soluzione innovativa ortodontica con allineatori specifici, che hanno un design diverso da quelli tradizionali, abbinati a un dispositivo miofunzionale – con il quale il paziente esegue degli esercizi di serramento per 30 minuti al giorno – favorisce la risoluzione di malocclusioni non risolvibili con l’ortodonzia tradizionale e accelera il trattamento.

CASO 1:

Caso di ortodonzia gestito con allineatori trasparenti ortodontici in cui sono stati allineati i denti, allargato il sorriso e corrette le altezze dei denti in 8 mesi di trattamento. In seguito è stato eseguito il protocollo di sbiancamento americano e per ultimo rifatta la ricostruzione sul dente centrale del colore ottenuto.

