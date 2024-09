Le nuove soluzioni odontoiatriche per un sorriso luminoso

Tecniche innovative per il benessere orale

Molte persone, alla domanda «hai mai provato disagio per il tuo sorriso?», rispondono affermativamente. È ormai noto che avere un bel sorriso aumenta l’autostima e la sicurezza nei rapporti sociali. Per questo, specialmente durante il periodo del Covid, si è registrato un incremento di pazienti che si rivolgevano agli studi odontoiatrici per migliorare l’aspetto estetico dei loro denti. Secondo un sondaggio sul benessere orale, il desiderio principale delle persone è avere denti bianchi, simbolo di salute e bellezza. Al secondo posto, emerge la volontà di avere una dentatura allineata. Al fine di soddisfare questi desideri, i progressi dell’odontoiatria moderna hanno introdotto soluzioni estetiche sempre meno invasive: se in passato il rifacimento estetico e funzionale del sorriso richiedeva la limatura dei denti per inserire corone o ponti, oggi, in molti casi, le faccette dentali possono essere applicate senza dover sacrificare il dente, grazie a un approccio additivo.

Piani di trattamento personalizzati

Le soluzioni per soddisfare le richieste estetiche dei pazienti sono molteplici: sbiancamento, faccette dirette o indirette, ortodonzia estetica, restyling dell’architettura gengivale, impianti, ecc. In molti casi, questi trattamenti vengono combinati con una riabilitazione complessiva.

Ne parliamo con il dottor Nicolò Coccoli, odontoiatra bresciano, focalizzato su estetica dentale, protesi dentale, implantologia e gnatologia: «Ogni piano di trattamento estetico è sempre correlato alla funzione masticatoria, è individualizzato e richiede uno studio analitico e una valutazione mirata per avere una diagnosi il più completa possibile», spiega il dottor Coccoli.

Il punto di partenza di una riabilitazione estetica è la raccolta di informazioni, ossia l’anamnesi del paziente. Ogni paziente, durante la prima visita, viene analizzato in base alle predisposizioni individuali e inserito in un protocollo iniziale che prevede la terapia causale (comprendente un’igienizzazione settoriale e profonda per ridurre drasticamente la carica batterica del cavo orale e l’insegnamento di una tecnica personalizzata per mantenere lo standard di igiene raggiunto), l’indagine radiografica (status Rx, Opt, Tc Cone Beam secondo le necessità del trattamento) e infine la visita finale, eseguita grazie all’ausilio di moduli (Kois protocol) in cui il paziente viene sottoposto a domande mirate basate su evidenze scientifiche, suddivise in anamnesi medica e odontoiatrica.

Grazie alle risposte del paziente, alla raccolta dei dati clinici e all’esame obiettivo del cavo orale e delle radiografie, si otterrà una diagnosi completa e si potranno proporre le soluzioni più adeguate alle esigenze del paziente.

Sbiancamento dentale con il protocollo americano

Quello usato dai dottori Coccoli è un protocollo di sbiancamento americano in cui il gel utilizzato ha pH neutro, è gluten free, non è dannoso per il tessuto dentale, produce una sensibilità minima ma nella maggior parte dei casi nulla, i denti naturali non risulteranno mai finti ma solamente più belli grazie al colore più bianco, raggiunge fino a 16 gradi di sbiancamento e il risultato si ottiene anche senza limitazioni delle proprie abitudini (ovvero senza rinunciare a caffè, tè o sigarette).

Ottenuta la gradazione di bianco desiderata, il paziente è sottoposto a un protocollo di mantenimento a casa personalizzato e sporadico.

I casi clinici

SBIANCAMENTO - Caso 1:

Caso che riguarda una donna con un sorriso piacevole ma con una colorazione dentale gialla che LE provocava disagio nel sorridere. In due settimane di trattamento con il protocollo di sbiancamento americano è stato raggiunto un risultato di 6 tonalità più bianche.

SBIANCAMENTO - Caso 2:

Il caso riguarda un uomo a cui non piacevano gli spazi tra i denti, il colore e i laterali corti. L’approccio clinico scelto ha incluso il protocollo di sbiancamento americano e due faccette dirette sui denti laterali, con l’obiettivo di un sorriso bianchissimo, la chiusura dei diastemi e un sorriso più armonico.

FACCETTE - Caso 1:

Caso multidisciplinare di un uomo con disallineamento dentale, sorriso a punta e stretto, con vecchie ricostruzioni. Il trattamento è iniziato con soluzioni di ortodonzia trasparente, a seguire protocollo di sbiancamento americano inferiormente e dieci faccette superiori. La bocca risulta più ampia e naturale.

FACCETTE - Caso 2:

È il caso di un uomo che si è accorto negli ultimi anni che i suoi denti si stavano consumando e accorciando. Il trattamento riabilitativo ha incluso deprogrammatore e rialzo di masticazione per ritrovare la corretta equilibratura masticatoria. In seguito l’applicazione di faccette in ceramica superiori e inferiori no-prep (senza limare nessun dente) per ripristinare le giuste lunghezze e un colore più chiaro, preservando la naturalezza.

ORTODONZIA:

Caso di una ragazza con severo disallineamento dentale gestito con allineatori trasparenti. In circa 12 mesi di trattamento i denti sono stati portati nella giusta posizione. A breve seguirà il protocollo di sbiancamento americano per uniformare e sbiancare il colore.

