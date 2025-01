LAAS, una finestra sul mondo attraverso l’apprendimento multilingue

In un mondo sempre più interconnesso, la conoscenza delle lingue straniere rappresenta non solo una competenza fondamentale, ma un vero e proprio passaporto per il futuro. LAAS – Lonati Anglo-American School - di Brescia ha fatto di questo principio il cuore pulsante della sua offerta formativa, proponendo un percorso educativo che integra l’italiano con l’inglese, lo spagnolo e persino il cinese.

Se oggi il mondo ha bisogno di persone abili, informate, flessibili, che sanno pensare ed agire secondo una mentalità internazionale, alla LAAS questo è il fil rouge di ogni percorso formativo. Con un approccio innovativo e personalizzato: studiare in un ambiente bilingue o trilingue non significa solo imparare a tradurre parole, ma anche immergersi in diverse culture, sviluppare empatia con gli altri e potenziare il pensiero critico.

Un percorso verso il multilinguismo

L’inglese e le altre lingue non sono quindi solo delle materie scolastiche, ma strumenti per apprendere e crescere. L’inglese, adottato come seconda lingua principale, è il pilastro di un metodo che promuove l’abitudine al bilinguismo fin dai primi anni. Lo spagnolo, lingua dal fascino internazionale e seconda per diffusione al mondo, arricchisce il bagaglio dell’offerta linguistica della LAAS. Ma è l’introduzione del cinese, negli ultimi anni, a rappresentare la vera novità didattica. Con oltre un miliardo di parlanti madrelingua e un ruolo sempre più centrale nell’economia globale, il cinese non è solo una lingua, ma una porta d’accesso a una delle culture più antiche e influenti della storia.

Il cinese: una scelta strategica

Il percorso proposto da LAAS non si limita all’apprendimento della lingua, ma integra lo studio con approfondimenti sulla cultura, la storia e le tradizioni cinesi. Le lezioni, condotte da insegnanti madrelingua, si basano su metodi didattici moderni che combinano tecnologia, pratica orale e scritta. Particolare attenzione viene dedicata al sistema di scrittura, vero fulcro della lingua cinese, e alla capacità di comunicare in contesti quotidiani e professionali.

Il 15 gennaio l’open day

Studiare in più lingue non è solo un esercizio di memoria o di grammatica: è un percorso di crescita personale che permette ai bambini e agli adolescenti di acquisire una mentalità aperta e di prepararsi a una carriera internazionale. L’attenzione alla lingua cinese, poi, rappresenta un valore aggiunto che pone LAAS in una posizione di avanguardia nel panorama educativo italiano.

Il prossimo Open Day è previsto per mercoledì 15 gennaio, dalle 16:30 alle 18:30, presso la sede di Via Bormioli, 60: un’occasione unica per conoscere la struttura e l’offerta formativa della Lonati Anglo-American School che ha come mission quella di offrire un ambiente educativo bilingue che combina l’apprendimento in lingua straniera con una forte connessione alla cultura italiana.

https://www.laaslonati.org/