Laas International High School for Innovation: il futuro comincia qui

Preparare i giovani al futuro significa offrire loro strumenti concreti per distinguersi nel mondo accademico e professionale. Il LAAS International High School for Innovation a Brescia è molto più di un liceo: è un ambiente dinamico e innovativo, progettato per formare cittadini del mondo, in grado di affrontare con successo le sfide di un contesto sempre più globale e competitivo.

Mercoledì 15 gennaio 2025 (ore 16:30-18:30) la scuola organizza un terzo Open Day per conoscere in diretta le aule, il corpo docenti e, soprattutto, la didattica del nuovo liceo dove il 70% delle materie è insegnato in inglese: una scelta che permette agli studenti non solo di apprendere una nuova lingua, ma di integrarla nel loro quotidiano scolastico, utilizzandola in maniera naturale e spontanea. A questa solida base si aggiunge lo studio dello spagnolo e del cinese, sotto la guida di insegnanti madrelingua, per garantire competenze linguistiche di altissimo livello.

Il LAAS International School for Innovation si distingue anche per l’attenzione dedicata alle esperienze internazionali. Grazie a scambi culturali organizzati con paesi come Stati Uniti, Cina e Spagna, gli studenti hanno l’opportunità di vivere in prima persona la multiculturalità, arricchendo il proprio bagaglio culturale e personale. Queste esperienze rappresentano un valore aggiunto inestimabile, rendendo il percorso educativo del LAAS International School for Innovation.

L’ambiente scolastico

L’ambiente scolastico è progettato per stimolare creatività e benessere. Gli spazi moderni e interattivi offrono agli studenti un’esperienza educativa che va oltre il tradizionale concetto di aula. Qui, il sapere è vissuto e condiviso, in un’atmosfera che incoraggia il confronto e la crescita personale. Ogni studente è seguito da un corpo docente esperto, impegnato a valorizzare le sue capacità individuali e a costruire un percorso formativo personalizzato. Questo modello educativo non si limita a preparare gli studenti all’esame di Stato, ma li dota di competenze pratiche e trasversali che saranno loro utili in ogni fase della vita.

Il tutoraggio

Non meno importante è il supporto offerto agli studenti in tutte le fasi del loro apprendimento. Ogni ragazzo dispone di un computer portatile fornito dalla scuola e ha accesso a tutoraggi individuali, laboratori di potenziamento e attività extracurriculari che spaziano dallo sport al teatro, fino ai club di scienze. L’attenzione per ogni aspetto della vita scolastica, compresi il servizio mensa e l’organizzazione delle attività, dimostra quanto la scuola sia impegnata a creare un ambiente accogliente e stimolante, dove gli studenti possano esprimere al meglio il proprio potenziale.

Scegliere il LAAS International School for Innovation significa investire nel futuro dei propri figli. Questa scuola rappresenta una comunità vibrante e stimolante, dove ogni studente è incoraggiato a esplorare le proprie passioni e a trasformarle in competenze reali.

www.laaslonati.org