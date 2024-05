La Nuova Audi A3 allstreet arriva anche da Mandolini Auto

Un’incarnazione di design audace, piacere di guida e versatilità per il quotidiano: così viene descritta la Nuova Audi A3 allstreet, l’ultimo modello della Casa dei quattro anelli, che si prepara a catturare tutti gli utenti grazie a degli elementi ricchi di innovazione e avanguardia.

La vettura, disponibile anche presso showroom Mandolini Auto, storica concessionaria bresciana Audi e Volkswagen oggi parte del Gruppo Bossoni Automobili, promette di distinguersi ovunque vada grazie ai suoi elementi off-road sorprendenti e alla distintiva griglia Singleframe ottagonale.

Design accattivante e connettività senza pari

A primo impatto, a catturare maggiormente l'attenzione è l’audace vernice Giallo Pitone metallizzato, che crea un contrasto intrigante con gli elementi off-road scuri. Il fascino esteriore del veicolo è poi enfatizzato dai proiettori a led Matrix, che non solo forniscono un'illuminazione precisa, ma anche sottolineano il temperamento sportivo della vettura.

Al proprio interno, Audi A3 allstreet offre inoltre un'esperienza digitale senza precedenti. Grazie alla connettività avanzata e alle funzioni digitali innovative, l’utente è sempre connesso al suo mondo, personalizzando l’esperienza di guida con MMI e myAudi app. In aggiunta, i servizi Audi connect aprono le porte al mondo digitale della mobilità.

Una volta a bordo, si può notare l’alta qualità costruttiva del modello, e si potrà godere di una seduta rialzata, in grado di offrire una visibilità migliorata. Inoltre, il pacchetto luci ambiente pro immerge l'abitacolo in una piacevole atmosfera luminosa.

A tutto questo si aggiunge un’elevata praticità per la vita quotidiana unita alla versatilità per vivere pienamente il tuo tempo libero. Grazie allo schienale del sedile posteriore reclinabile, Nuova Audi A3 allstreet è una compagna di viaggio estremamente versatile. La capacità di carico può passare da 380 a 1.200 litri con i sedili completamente ripiegati.

Un’esperienza tra versatilità e comfort

Con motori potenti ed efficienti, sistemi di assistenza all'avanguardia e tecnologia mild-hybrid, Nuova Audi A3 allstreet offre un'esperienza di guida eccezionale in qualsiasi situazione. Grazie ad Audi drive select e al cambio a doppia frizione S tronic, è possibile poi personalizzare l’esperienza di guida per adattarla al proprio stile. Questi e tutti gli altri sistemi di assistenza disponibili, oltre alla dotazione tecnica, garantiscono un’esperienza all’insegna del comfort e della sicurezza, sia in città che nelle lunghe percorrenze.

Audi A3 allstreet, oltretutto, non solo offre prestazioni dinamiche, ma anche una versatilità senza pari. Con un interno spazioso e flessibile, si potrà affrontare qualsiasi viaggio con comfort e facilità. Inoltre, con materiali di alta qualità e una cura meticolosa per i dettagli, l'abitacolo offre un ambiente accogliente e raffinato.

L'Audi virtual cockpit da 10,25”, di serie per Nuova A3 allstreet, permette poi al conducente di visualizzare in modo intuitivo una panoramica delle informazioni più importanti della vettura.

Personalizzazione ed esclusività

Grazie agli accessori originali e alle opzioni di personalizzazione di Audi exclusive, si può infine rendere unica la propria Audi A3 allstreet, distinguendola con stile e raffinatezza. Per fare un esempio, si potrebbe dare un tocco personale agli esterni con la vernice effetto perla Verde Goodwood.

In conclusione, Nuova Audi A3 allstreet non è solo una vettura, ma un'esperienza completa. Con il suo carattere magnetico, rappresenta un'opzione irresistibile per coloro che cercano la combinazione perfetta di stile, prestazioni e praticità nella loro prossima auto.

Per chi volesse visionare e apprezzare il modello dal vivo, l’invito è di dirigersi presso lo showroom Audi Mandolini di Brescia, in via Triumplina 51.