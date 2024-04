La Donna al centro: torna Cosmodonna dal 19 al 22 Aprile

È quasi tutto pronto per la quarta edizione di Cosmodonna, la fiera esperienziale interamente dedicata all’universo femminile, in programma dal 19 al 22 aprile al Brixia Forum di Brescia.

Una manifestazione unica, oltre che un’occasione esclusiva per conoscere ed acquistare le novità in ambito moda, benessere. La manifestazione si compone di più aree tematiche tutte dedicate al mondo femminile: Beauty & Wellness, Fashion & Jewels, Impresa Donna, Home & Garden, Sport & Leisure, Intimamente e Taste Experience; uno spazio allestito per coinvolgere i visitatori in un’esperienza unica. Inoltre nella Cosmodonna Arena, sarà possibile partecipare ad eventi e convegni dove si alterneranno oltre 40 relatori. Dalla criminologia Roberta Bruzzone sui temi di dipendenza affettiva, ma anche la ginecologa Monica Calcagni su come parlare ai giovani di sesso, senza dimenticare il benessere grazie al Face Yoga e la Chiropratica. Il pubblico inoltre potrà immergersi in un’area esperienziale, in ambito beauty, fashion e consulenze al femminile.

«Vieni a Cosmodonna e vivi l’esperienza». Questo lo slogan cardine della manifestazione unica nel suo genere e capace di coinvolgere tutte le donne nel loro infinito mondo. Tanti prodotti da acquistare direttamente dalle aziende produttrici pronte a soddisfare un ampio e vario pubblico per interessi ed età. Cosmodonna è per tutte! Da sola, con amiche o con le proprie figlie: rilassati, divertiti, formati e informati all’evento più rosa d’Italia.

Health Experience novità assoluta dell’edizione 2024

Grazie alla collaborazione con il Poliambulatorio Oberdan, le visitatrici avranno la possibilità, durante le quattro giornate della manifestazione, di entrare in contatto diretto con oltre 25 professionisti della sanità. Sarà possibile usufruire di un consulto gratuito e immediato, su prenotazione, con medici di diverse specializzazioni. Un approccio diretto per un primo consulto con professionisti in materia di senologia, ginecologia, psichiatria, medicina dello sport o nutrizionale ma anche chirurgia estetica e maxillo-facciale e molto altro. La prevenzione e la salute al femminile al centro della quarta edizione di Cosmodonna.

Prendersi cura di sé a 360 gradi

A Cosmodonna le visitatrici potranno ritagliarsi un momento speciale in un modo alternativo e inaspettato. All’interno dell’area Shooting DEA Experience, grazie alla professionalità di tre fotografe dell’Atelier Fenaroli, ogni donna potrà provare il piacere di sentirsi valorizzata in un’immagine artistica acquisendo maggiore consapevolezza di sé. Al termine dello shooting verrà consegnato lo scatto stampato da conservare.

Fashion & Beauty un binomio perfetto per ogni donna

Tante le novità che verranno presentate nell’ambito beauty: dalla composizione di prodotti a base naturale, passando per le innovazioni tecnologiche fino al servizio d’avanguardia. Verrà poi dato spazio anche alle influenze della cultura orientale e ai dispositivi di bellezza di ultima generazione. A tal proposito, è confermata anche per il 2024 l’area Beauty Experience: grazie alla collaborazione con il Coordinamento Enti di Formazione della Provincia di Brescia, saranno infatti presenti postazioni nail art, make-up, skin care e hair style, dove giovani professionisti di domani coccoleranno gratuitamente e su prenotazione le visitatrici per un relax a 360 gradi.

Sarà invece possibile scoprire, provare e immergersi in un mondo colorato nell’area Fashion. Capi di moda e accessori made in Italy che sono sinonimo di qualità oltre a una particolare attenzione alla sostenibilità, uno stile riconosciuto e apprezzato anche oltre oceano.

Non poteva ovviamente mancare anche l’area Fashion Experience, realizzata in collaborazione con l’istituto Level Moda Academy. Al suo interno sarà possibile ricevere consulenze gratuite da esperte del settore, chicche di stile e consigli per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Armocromia, accessori e remade sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati per costruire un guardaroba perfetto che metta in risalto i punti di forza del corpo. Il tutto accompagnato da un ricco calendario di incontri per raccontare la moda femminile nella sua interezza.

Appuntamenti imperdibili

Per un’esperienza avvolgente non poteva mancare un’area Eventi, dove poter partecipare ad incontri e approfondimenti. Venerdì 19 aprile alle ore 14.30 si terrà l’appuntamento «Donna e salute»: un confronto tra specialisti di diversi ambiti sulla salute al femminile, grazie alla collaborazione di ASST Spedali Civili di Brescia, Fondazione Poliambulanza, Istituto Clinico Città di Brescia, Istituto Clinico S. Anna e Istituto Clinico S. Rocco del Gruppo San Donato.

Sugli stereotipi di genere e la dipendenza affettivi interverrà, sempre venerdì 19 alle ore 16.30 la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, ma anche focus su come riuscire a conciliare vita familiare e lavoro una domanda alla quale purtroppo ancora oggi molte donne non trovano risposta. Ad accompagnare le visitatrici nella soluzione più adatta saranno le consulenti del lavoro Sabrina Grazini e Silvia Cusmai.

E se l’organizzazione familiare rimane sicuramente un tema importante, non è da meno l’educazione affettiva al tempo dei social. Cyberbullismo, discriminazione di genere, oltre all’impatto dei social media sull’autostima e l’immagine corporea di tutte le età saranno i temi centrali dell’appuntamento con lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, la psicopedagogista e psicoterapeuta Maria Rita Parsi e la psicologa Elisa Simeoni.

Salute psicologica che va di pari passo con il benessere del nostro organismo e per l’occasione sarà possibile scoprire i segreti del Face Yoga e i suoi benefici abbinati alla Chiropratica per un benessere generale di corso e mente. Saranno l’esperta in Face Yoga e ideatrice del metodo Yoga Face Fitness Eliana Pugliese e il Dott. Chiropratico Joseph Luraschi ad illustrare alle visitatrici come prendersi cura del proprio fisico con semplici accorgimenti da applicare nel quotidiano.

Spazio anche al benessere sessuale, che purtroppo in Italia, rivolto alle donne è ancora un tabù, grazie alla nuova area “intimamente” sarà possibile scoprire tantissime proposte dalla cosmesi con prodotti intimi, all’abbigliamento con lingerie e biancheria da notte ma anche sex toys e ovviamente la salute al femminile per vivere una sessualità più consapevole e sicura. Senza perdersi l’appuntamento il 21 aprile alle ore 11.00 nella Cosmodonna Arena sul benessere intimo e la riabilitazione pelvica attraverso l’utilizzo di sex toys e cosmesi sensoriale con fisioterapiste ed esperte del settore.

Cosmodonna non è una semplice fiera ma una vera e propria esperienza coinvolgente e formativa, sul corpo e sulla mente da vivere con tutti i sensi. Appuntamento al Brixia Forum dal 19 al 22 Aprile.

