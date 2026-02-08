Istituto don Angelo Tedoldi: l’istruzione che guarda al futuro

L’Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi di Lumezzane, in provincia di Brescia, presenta per l’anno formativo 2026/2027 il corso quadriennale per tecnico informatico e delle telecomunicazioni, un percorso innovativo rivolto ai giovani che, al termine della scuola media, desiderano intraprendere una formazione moderna nel mondo digitale.

Il progetto si inserisce nella filiera formativa «4+2», che consente di ottenere il diploma di scuola secondaria di secondo grado in quattro anni attraverso l’esame di maturità, aprendo diverse possibilità per il proseguimento degli studi e l’inserimento lavorativo.

Percorso 4+2, per integrare lo studio con la formazione professionale

Il corso quadriennale in informatica e telecomunicazioni proposto dall’istituto è strutturato per consentire agli studenti di acquisire in quattro anni le stesse competenze e traguardi di apprendimento previsti dall’attuale ordinamento quinquennale della scuola secondaria superiore.

L’obiettivo è formare figure professionali dotate di solide competenze tecniche nel campo dell’informatica, della programmazione, delle reti e delle telecomunicazioni, ma anche di capacità critiche, creative e relazionali. In questo contesto, la didattica laboratoriale è centrale, poiché consente di integrare l’esperienza pratica all’interno dell’offerta formativa già dai primi anni.

Il corso si svolgerà a Lumezzane, presso la sede dell’Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi in via Rosmini n. 14, dal lunedì al venerdì. Grazie ai finanziamenti regionali, il percorso quadriennale per tecnico informatico e delle telecomunicazioni sarà completamente gratuito per le famiglie beneficiarie, un elemento fondamentale per garantire pari opportunità di accesso alla formazione e per sostenere le famiglie nella scelta del percorso educativo dei propri figli.

Il modello 4+2, grazie alla sua natura pratica e dinamica, rappresenta una scelta strategica per i giovani che desiderano costruire un percorso di studi coerente con le proprie aspirazioni e con le opportunità offerte dal mercato del lavoro: la dicitura «+2», infatti, si riferisce alla possibilità di accedere direttamente ai percorsi biennali e professionalizzanti proposti dagli istituti tecnologici superiori Its Academy, con possibilità di conseguire il diploma di tecnico superiore.

Il corso desidera coniugare le competenze dei giovani talenti con le esigenze professionali delle imprese locali, creando stabili opportunità di lavoro e valore per l’intera comunità, dagli studenti e le loro famiglie ai professionisti del territorio.

Una formazione al passo con l’innovazione

Il percorso rappresenta una risposta concreta a un mercato del lavoro sempre più orientato verso competenze digitali e tecnologiche. In un contesto dove l’innovazione guida lo sviluppo economico e sociale, formare tecnici qualificati in informatica e telecomunicazioni diventa prioritario per il territorio e le imprese.

Il corso coniuga teoria e pratica, conoscenze tecniche e competenze trasversali, garantendo una preparazione completa e rigorosa che forma figure professionali dotate di solide competenze in informatica, programmazione, reti e telecomunicazioni, ma anche di capacità critiche, creative e relazionali.

Tra gli elementi distintivi spiccano l’attenzione all’internazionalizzazione e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale. Il corso prevede attività che favoriscono l’apertura verso contesti internazionali, l’utilizzo dell’inglese tecnico-professionale e la conoscenza delle dinamiche globali del settore. Parallelamente, stimola negli studenti l’iniziativa, la capacità di lavorare in team e di sviluppare progetti con creatività e responsabilità, formando giovani capaci non solo di inserirsi in aziende, ma anche di creare nuove opportunità professionali.

Imparare facendo: laboratori e tecnologie avanzate

La didattica si caratterizza per una forte innovazione metodologica. Aule e laboratori sono dotati di strumenti tecnologici avanzati che permettono di sperimentare direttamente le competenze attraverso attività pratiche, esercitazioni, simulazioni e progetti. La didattica laboratoriale è il punto di forza: imparare facendo garantisce conoscenze durature. Il curricolo è dinamico e in continuo aggiornamento, in grado di rispondere ai rapidi cambiamenti del settore informatico e delle telecomunicazioni.

Diploma e poi? Tre strade aperte

Al termine dei quattro anni, dopo l’esame di maturità e il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, si aprono tre possibilità concrete. La prima è proseguire per altri due anni presso un istituto tecnico superiore: l’Agenzia Formativa ha già attivato un accordo con l’Its Machina Lonati per garantire una specializzazione tecnica di alto livello, fortemente orientata alla pratica e alla collaborazione con le imprese. La seconda opzione è l’università, con accesso a tutte le facoltà grazie a una solida preparazione scientifica e tecnologica. La terza è l’ingresso diretto nel mondo del lavoro, con competenze tecniche e professionali molto richieste dalle aziende nel settore informatico, telecomunicazioni e servizi digitali.

Formazione gratuita e iscrizioni aperte

Grazie ai finanziamenti della Regione Lombardia, del Ministero dell’istruzione e del merito e del Fondo sociale europeo, il percorso è completamente gratuito per le famiglie beneficiarie, garantendo pari opportunità di accesso a una formazione di qualità. Gli studenti possono iscriversi al termine della terza media senza costi a carico.

L’Agenzia Formativa mette a disposizione i propri uffici per supportare le famiglie nella compilazione delle domande attraverso il portale regionale, offrendo informazioni, orientamento e accompagnamento in tutte le fasi dell’iscrizione per l’anno formativo 2026/2027.

Un investimento strategico per il territorio

La formazione di giovani competenti nel settore informatico costituisce una risorsa preziosa per Lumezzane e la Val Trompia, dove le imprese sono sempre più orientate verso innovazione e digitalizzazione. Investire nella formazione significa investire nel futuro del territorio, creando opportunità di crescita e occupazione.

Il percorso per tecnico informatico e delle telecomunicazioni si presenta come una scelta concreta e lungimirante, capace di offrire agli studenti strumenti e competenze per costruire il proprio futuro con consapevolezza, in un settore che rappresenta uno dei principali motori dello sviluppo contemporaneo.​​

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.agenziadontedoldi.eu. ​​​​