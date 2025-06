InnexHUB: il 26 giugno l’assemblea annuale aperta al pubblico

Giovedì 26 giugno, presso la sede di Confapi Brescia in via Filippo Lippi 30, si terrà l’assemblea annuale di InnexHUB, l’Associazione no profit che da anni guida le imprese del territorio nel percorso di trasformazione digitale. Non sarà solo un incontro istituzionale, ma il momento conclusivo di un mandato lungo quattro anni, costruito passo dopo passo nel segno dell’innovazione digitale, della collaborazione tra enti e del sostegno concreto alle imprese. L’appuntamento, intitolato «Innovazione in quattro atti: il percorso di un mandato», sarà aperto al pubblico dalle ore 17, previa registrazione online al link ufficiale dell’evento.

L’assemblea, come da tradizione, si aprirà con una sessione privata dedicata ai soci di InnexHUB, in cui si procederà all’elezione del nuovo presidente. Ma il cuore dell’incontro sarà la parte pubblica, aperta a cittadini, imprese, istituzioni, professionisti e studenti, fino a esaurimento dei 120 posti disponibili. È in questa sezione pubblica che si snoderà il racconto di questi quattro anni, articolato in quattro «atti» come in una vera e propria pièce teatrale, con protagonisti provenienti da mondi apparentemente distanti ma uniti dalla volontà di immaginare, interpretare e costruire il futuro.

Innovazione in quattro atti

Ad aprire l’assemblea sarà Pierluigi Cordua, Presidente di Confapi Brescia, con i saluti istituzionali. Poi, uno dopo l’altro, prenderanno la parola i protagonisti dei quattro atti tematici. Il primo atto sarà affidato a Marco Vinetti, Ceo di VIMARTE e figura di spicco nel panorama cooperativo e culturale bresciano. Con il suo intervento «Arte e digitale - Le nuove frontiere», inviterà il pubblico a riflettere su come la tecnologia stia entrando nei linguaggi artistici, nei musei e nella fruizione culturale in generale. Ma anche su come l’arte possa a sua volta ispirare nuovi modi di fare impresa, di comunicare e di generare valore.

Il secondo atto sarà segnato da un cambio di prospettiva: quella della ricerca scientifica. A guidarlo sarà Germano Bonomi, professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Brescia e ricercatore al CERN di Ginevra. Il suo intervento, dal titolo «L’innovazione della ricerca e la ricerca dell’innovazione», mostrerà come l’innovazione non sia un punto di arrivo ma un processo continuo, alimentato dalla curiosità, dalla sperimentazione e da una visione di lungo periodo.

Il terzo atto introdurrà uno sguardo generazionale: sul palco salirà Lorenzo Abissoni, giovane laureando in Relazioni internazionali e Affari globali, che con il suo «Verso l’infinito e oltre!» proporrà un intervento che vuole essere prima di tutto un invito a non avere paura di sognare in grande, a non restare ancorati ai modelli del passato, a immaginare un futuro in cui le nuove generazioni abbiano un ruolo centrale nel guidare la transizione digitale e culturale.

L’ultimo intervento, dal titolo «Innovazione di pensiero, la chiave per sfidare il futuro», sarà affidato a Giancarlo Turati, presidente uscente di InnexHUB, che chiuderà l’assemblea con una riflessione sulla consapevolezza che il cambiamento tecnologico è nulla senza una trasformazione del modo in cui pensiamo, decidiamo e costruiamo relazioni tra persone, imprese e istituzioni.

Alle 19, dopo gli interventi, l’incontro proseguirà in modo più informale con un aperitivo offerto ai partecipanti. Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e dare continuità a quanto ascoltato. Perché l’innovazione è anche e soprattutto dialogo.

Una nuova fase da scrivere insieme

L’assemblea di quest’anno arriva al termine di un mandato particolarmente significativo. InnexHUB, nato nel 2017 come Digital Innovation Hub del territorio, ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’accompagnare le imprese bresciane e non solo nel processo di trasformazione digitale. In questi anni ha promosso decine di iniziative: progetti verticali su tecnologie strategiche, eventi di formazione e networking, percorsi personalizzati per l’assesment digitale delle aziende, attività di matching tra imprese e centri di ricerca. Ha saputo lavorare in rete con enti pubblici e privati, università, istituti tecnici e associazioni di categoria, mantenendo sempre al centro la persona, l’impresa e il territorio.

Con la nomina del nuovo presidente, si apre ora un nuovo capitolo per InnexHUB: intelligenza artificiale, sostenibilità digitale, cybersecurity e internazionalizzazione sono le principali sfide da affrontare con un obiettivo chiaro, quello di continuare a essere un punto di riferimento per l’innovazione territoriale, senza mai perdere la capacità di ascolto, sperimentazione e contaminazione tra mondi diversi.

Per questo, l’appuntamento del 26 giugno non è solo per gli addetti ai lavori: è aperto a tutti coloro che vogliono essere parte di questa narrazione collettiva. Perché ogni innovazione ha bisogno di una comunità che la renda possibile.