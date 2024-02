Inaugurato a Roncadelle il nuovo showroom Bosch Clima Service

Uno showroom dove si può toccare con mano la qualità dei prodotti Bosch per il riscaldamento e la climatizzazione, dove trovare accoglienza e professionalità ed una risposta alle proprie esigenze di comfort domestico. A Roncadelle, in provincia di Brescia, è stato inaugurato il nuovo Bosch Clima Service DM snc.

Tanti servizi pensati per l'utente finale, così come spiega in un'intervista il titolare, Marco Mantuano:

Partiamo dall’aspetto principale, quali sono i vantaggi per l’utente che si rivolge ad un Bosch Clima Service?

«All’interno del nostro showroom di Roncadelle, i clienti possono toccare con mano la qualità dei prodotti Bosch per il riscaldamento e il raffrescamento, inoltre troveranno una squadra preparata a rispondere ad ogni loro esigenza di comfort domestico ».

Quali sono i servizi distintivi che offrite ai clienti e come pensate di differenziarvi dagli altri operatori del settore nella vostra zona?

«Con il nostro staff e la rete di professionisti che ci affianca, possiamo rispondere ad ogni esigenza, dalla progettazione e installazione di nuovi impianti alla consulenza in materia di incentivi fiscali, fino alla manutenzione e riparazione dei prodotti installati».

Come impatta la fine della cessione del credito e sconto in fattura sulla decisione di acquisto da parte degli utenti?

«Sicuramente l’impatto è stato importante ed ha inciso sulla decisione di alcuni utenti di rimettere mano al proprio impianto. Oggi, affiancando all’ecobonus le opportunità offerte dal credito al consumo, riusciamo comunque a fornire soluzioni che vanno incontro alle esigenze dei clienti».

Come avete preparato il vostro personale in modo efficace e professionale?

«Si tratta del risultato di un percorso professionale frutto di una lunga collaborazione con Bosch, prima come centro assistenza autorizzato e ora come Bosch Clima Service».

Perché avete scelto di affiliarvi al progetto Bosch Clima Service?

«Perché il nostro settore, quello del riscaldamento e della climatizzazione, ha avuto negli ultimi anni una forte evoluzione che sembra non arrestarsi, pertanto continuare ad avere successo con al fianco un’azienda solida come Bosch è per noi un elemento determinante».

Giovanni Consolidani, responsabile del progetto Bosch Clima Service, spiega le sfide e il modello di business applicato.

Se dovesse spiegare ad una persona comune cos’è il Bosch Clima Service, come lo farebbe?

«Il mercato della climatizzazione è caratterizzato da diverse figure professionali che rispondono alle diverse esigenze di comfort dell’utente, rendendo sempre più complicato individuare quale possa essere la figura corretta a cui rivolgersi. Bosch Clima Service è oggi l’unico punto di riferimento per avere tutte le risposte in merito alla progettazione, installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento domestici, compresa la consulenza in merito agli incentivi fiscali».

Quali sono le caratteristiche chiave del supporto che Bosch offre agli affiliati per garantire il successo del loro business?

«Si tratta di un percorso che facciamo insieme a loro, supportandoli in tutti gli ambiti nei quali crediamo sia importante essere sempre aggiornati. Dalla formazione tecnica e manageriale, alla comunicazione, fino alla presenza fisica sul territorio con degli showroom ben identificati».

Quali sono le prospettive di sviluppo future per Bosch Clima Service e come intendete affrontare le sfide nel settore in evoluzione?

«L’obiettivo è essere il punto di riferimento qualificato per l’utente finale per affiancarlo nella scelta della soluzione tecnologica migliore e più adatta alle sue esigenze, seguendolo e supportandolo anche durante gli anni successivi all’installazione».

