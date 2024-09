Imago e IMG ai R-evolution Days: insieme nell’innovazione della visione artificiale

Abbiamo raccolto la preziosa opinione di Alessandro Mancini, direttore generale di Imago, azienda d’eccellenza bresciana nella realizzazione di sistemi di visione per il controllo e la tracciatura dei prodotti e delle linee di produzione industriali.

Buongiorno Alessandro, per prima cosa ti chiederei di raccontarci la tua storia professionale e di presentare la tua azienda.

Buongiorno a voi, sono Alessandro Mancini e da circa vent’anni lavoro nell’imaging, dove ho ricoperto diversi ruoli e acquisito una discreta conoscenza della visione artificiale. Nel 2009, insieme ad altri soci, tra cui il mio predecessore Attilio Chillemi, abbiamo fondato Imago, un’azienda che progetta e sviluppa soluzioni di controllo per la produzione. Abbiamo affrontato questo viaggio sperimentando e adottando tecnologie all’avanguardia per confrontarci con le sfide che il mercato ci proponeva e spaziando in tutti i settori produttivi.

Il nome di Imago è innanzitutto legato alle soluzioni di successo ideate per il settore del biomedicale e al lungo sodalizio col Gruppo Copan, leader mondiale nei sistemi di raccolta e trasporto nel mondo della pre-analisi.

Sì, una partnership all’insegna di una storica e profonda sinergia che ha portato negli anni a soluzioni d’avanguardia nel controllo e nella tracciatura dei sistemi di produzione dei dispositivi di prelievo e di conservazione dei campioni microbiologici. Penso ad esempio all’impiego dell’intelligenza artificiale e alle innovazioni profonde e radicali che questo sodalizio ha innescato nel campo dell’automazione dei laboratori di batteriologia e nella qualità dei test di microbiologia.

Contemporaneamente il paradigma Imago è diventato un modello di eccellenza industriale a cui si rivolgono fonderie di ogni dimensione e di varia produzione, nonché un punto di riferimento nel panorama internazionale del controllo qualità nella pressofusione.

Il caso di Mhira3D, il sistema di visione Imago che ha rivoluzionato negli anni il controllo di qualità nelle fonderie, è stato in questo senso esemplare e decisivo nella risoluzione di un problema molto sentito nel mondo delle fonderie: il problema delle spine rotte. Un rischio che il nostro dispositivo può scongiurare in tempo reale, individuando all'istante le difettosità ed evitando che esse attraversino inutilmente le successive fasi del processo, con un risparmio assai considerevole di tempo e risorse.

È stata installata presso aziende leader del settore una nuova versione di questo dispositivo per l’analisi approfondita di pezzi di grandi dimensioni, destinata all’utilizzo delle Giga-presse di ultima generazione. Puoi parlarci di queste nuove applicazioni?

Per venire incontro alle nuove esigenze del mercato delle Giga-presse, abbiamo realizzato una versione dedicata della Mhira3D, la Giga-Mhira3D, che consente di analizzare pezzi di grandi dimensioni grazie a una sola immagine ad alta risoluzione e senza interferire sul tempo ciclo della pressa. Un esempio di come il dispositivo Mhira3D, oggi adottato dalle più importanti fonderie d’Italia, d’Europa e del mondo, sia il frutto di un progetto all’avanguardia e in continua evoluzione.

Dopo essersi affermata nel controllo qualità per la pressofusione, Imago sta consolidando un suo ruolo di primordine anche nell’applicazione di sistemi di visione per il settore strategico degli stampi in gomma. Quali sono i fattori che hanno innescato questo allargamento di orizzonti di mercato?

Forti dell’esperienza maturata nella pressofusione, abbiamo deciso di diversificare il nostro parco prodotti per sviluppare soluzioni che incrementassero in qualità e in efficacia le prestazioni del processo produttivo della gomma. È un settore composito e variegato, strategicamente e geograficamente cruciale, al quale abbiamo scelto di dedicarci dopo averne a lungo approfondito le particolari esigenze.

Puoi darci qualche esempio di soluzioni che i vostri sistemi possono offrire?

In questo settore il controllo qualità può davvero rivelarsi imprescindibile. Ci sono criticità per le quali i nostri sistemi rappresentano la vera soluzione. Non soltanto perché in grado di rilevare istantaneamente i difetti, ma proprio perché ideati per fornire al cliente tutte le informazioni fondamentali sul suo processo produttivo, attraverso il monitoraggio termico e la tracciatura dei dati ad ogni singolo ciclo. A ottobre, poi, Imago parteciperà in quanto partner di IMG – azienda tra le più importanti a livello internazionale nel settore delle presse per stampaggio ad iniezione della gomma – ai R-evolution Days, un evento davvero esclusivo a cui siamo lieti di essere stati invitati e in cui saranno presentate le innovazioni più significative per il futuro del settore. Una grande occasione per mostrare al pubblico le nostre soluzioni e per intessere e consolidare preziosi rapporti di partnership.