Il valore del sostegno al territorio, un impegno concreto per la crescita economica e sociale di famiglie e imprese

Le Banche di Credito Cooperativo promuovono cooperazione, coesione sociale e sviluppo sostenibile, per la crescita socioeconomica e culturale del territorio in cui operano. In questo contesto si inserisce l'operato della BCC Agrobresciano, che definisce nell'articolo 2 del proprio Statuto, i propri principi ispiratori, l'orientamento sociale e la missione volta a favorire soci e comunità locale.

Dal punto di vista concreto, quest’impegno per la BCC Agrobresciano si traduce nel sostegno alla comunità locale in cui opera, mediante prodotti e iniziative di sostegno, capaci di favorirne la crescita economica e sociale.

A fianco del mondo del sociale

Con le sue 21 filiali, questa realtà Cooperativa opera principalmente a Brescia e provincia. Nel 2025, ha erogato oltre 713mila euro di contributi a favore di 195 associazioni; per il 2026, sarà portato - in delibera all’Assemblea per il Fondo di Beneficenza - un importo pari a 1.100.000 euro.

Un’assunzione di responsabilità che si inserisce nel solco dell’ampio programma di iniziative sociali e culturali della Banca, che nel 2025 ha garantito il sostegno a 195 associazioni culturali e di volontariato, alle parrocchie, a enti e istituti scolastici del territorio e a oltre 90 giornate di apertura dell’Auditorium di BCC Agrobresciano, concesso gratuitamente alle associazioni locali. Tra le iniziative, è importante citare il rinnovato sostegno a Librixia e alla stagione teatrale del Centro Teatrale Bresciano, oltre a quello offerto per la produzione e realizzazione dell’Opera inedita «Il Mondo Promesso».

Inoltre, la valorizzazione del talento trova ogni anno la massima espressione nella celebrazione del Premio allo studio, erogato ai giovani soci e ai figli dei soci di BCC Agrobresciano: nel 2025, sono stati premiati 107 studenti.

Il sostegno è concreto anche nelle iniziative sociali del territorio: per il terzo anno consecutivo, BCC Agrobresciano è stato al fianco dell’Associazione italiana leucemia e da molti anni rinnova la propria partecipazione alla Race For The Cure, promossa da Komen Brescia. Non vanno dimenticati il sostegno alle scuole e la beneficenza alle associazioni sportive dilettantistiche, alle parrocchie e agli oratori e alle associazioni di volontariato come la Caritas, l’Avis, la Croce Rossa, gli Alpini, l’Auser.

Anno nuovo, sostegno confermato

Per quanto riguarda il 2026, già in questo primo trimestre sono stati donati in beneficenza 250mila euro a supporto delle iniziative sociali e culturali del territorio, tra cui il sostegno ai concerti della Domenica delle Palme realizzati dall’associazione Gasparo da Salò nella Parrocchia di Travagliato (comune in cui la Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano ha recentemente inaugurato una filiale), e nel Duomo Vecchio, uno dei luoghi sacri più storici della città di Brescia.

Per il terzo anno consecutivo, BCC Agrobresciano ha inoltre rinnovato il proprio impegno nell’organizzazione e gestione di incontri di educazione finanziaria, rivolti a bambini e ragazzi della propria comunità, dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado, grazie alla sinergia con gli istituti scolastici e le Fondazioni Feduf e Tertio Millenio.

Per BCC Agrobresciano, essere in prima linea in questi eventi sociali e istituzionali, dedicati a Brescia e alla sua provincia, significa non solo favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura, dell’arte e della bellezza del territorio in cui opera, ma garantire importanti momenti di condivisione e di confronto sociale, per un miglior viver civile.

Un concetto che trova riscontro anche nelle parole del presidente Osvaldo Scalvenzi: «Essere Credito Cooperativo non significa solo garantire gli strumenti di sostegno per lo sviluppo economico del nostro territorio, ma anche rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza nella nostra comunità, incentivando la partecipazione attiva dei giovani e degli adulti, delle famiglie, dei professionisti, delle imprese».

Il presidente Osvaldo Scalvenzi

«Siamo una Banca di persone per le persone, che accoglie, ascolta e accompagna. Celebriamo ogni anno la fedeltà e il legame dei nostri Soci, in coerenza con i principi fondanti del nostro Credito Cooperativo. Lavoriamo, insieme alle associazioni, agli enti e alle istituzioni del nostro territorio, per favorire una crescita economica e sociale responsabile e sostenibile, divenendo così Banca di riferimento per la nostra Comunità».

Le proposte finanziarie

Una narrazione che ben descrive l’impegno nel sociale e a favore della comunità della BCC Agrobresciano, realtà che favorisce lo sviluppo del territorio anche attraverso, ça va sans dire, i prodotti finanziari. In particolare, per i privati nel 2026 BCC Agrobresciano ha lanciato Mutuo Casa per l’acquisto di immobili a uso residenziale a tasso fisso, con un Tan del 2,80% e un Taeg del 3,30%, già a partire dalla classe energetica B e relativo ai mutui ventennali*.

A favore, inoltre, della confermata crescita degli impieghi alla clientela, anche per il 2026 la Banca propone l’offerta dei prodotti di finanziamento Crediper**.

Per ottenere un prestito è possibile avvalersi della consulenza in una delle filiali di BCC Agrobresciano, oppure richiederlo comodamente online, grazie al simulatore sulla home page del sito agrobresciano.it.

I dati e le prospettive future

Un sostegno al territorio a cui la comunità risponde con rinnovata fiducia, come testimoniano sia l’aumento della compagine sociale che supera i 7.500 soci, sia l’importante crescita della raccolta diretta e indiretta, che nel 2025 si attesta in totale su 1.500.713 mila euro, segnando un +6,28% rispetto al 2024, con un contributo importante dato dal risparmio gestito, a testimonianza non solo del consolidamento della presenza territoriale di BCC Agrobresciano, ma anche della crescente attrattività verso nuovi clienti.

Risultati decisamente incoraggianti, nonostante il periodo di instabilità economica e sociale che si registra a livello internazionale, e che confermano la vocazione di BCC Agrobresciano quale banca del territorio che offre sostegno concreto ai bisogni della comunità locale, con un ruolo centrale nello sviluppo economico e sociale della stessa, in una visione di medio-lungo termine.

«Il 2025 – dichiara Giuliano Pellegrini, Direttore Generale – è stato per la nostra Banca un anno di consolidamento molto importante. Abbiamo avuto, infatti, l’opportunità di realizzare operazioni straordinarie a beneficio degli esercizi futuri, sia in termini di ampliamento della nostra presenza sul territorio sia di valorizzazione dell’assetto organizzativo, con particolare attenzione al ricambio generazionale e all’inserimento di giovani e nuovi talenti».

Il direttore generale Giuliano Pellegrini

«C’è stata inoltre una conferma della solidità patrimoniale, testimoniata dall’ulteriore incremento del nostro Total Capital Ratio, che è del 27,39%. L’utile netto di 11,8 milioni di euro è dunque un risultato di grande rilievo. Proseguendo con il costante impegno profuso sin qui, sono certo che affronteremo con successo anche gli obiettivi ambiziosi previsti dal Piano Strategico del prossimo triennio».

* Il mutuo è destinato a persone fisiche per l’acquisto di immobile ad uso residenziale in classe energetica B o superiore, per durate massime di 20 anni. L’importo del finanziamento non potrà superare l'80% del minore tra il valore dell'immobile accertato dal perito e il prezzo d'acquisto del bene e sarà garantito da ipoteca. Ai fini della concessione del finanziamento la parte mutuataria, l'eventuale parte datrice di ipoteca ed i loro aventi causa, sono obbligati ad assicurare ed a mantenere assicurati per un valore non inferiore a quello di stima della banca, contro i danni derivanti da incendio scoppio e caduta del fulmine, gli immobili assoggettati ad ipoteca per tutta la durata del contratto di mutuo. Offerta valida fino al 30/06/2026 salvo chiusura anticipata. L’accettazione del finanziamento è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio del richiedente.

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua ed è calcolato, nel seguente esempio rappresentativo, come mutuo ipotecario di € 170.000,00 a 20 anni a tasso fisso, TAN 2,800%, TAEG 3,300% comprensivo di: sp. istruttoria pratica € 765,00, sp. perizia € 250,00 iva esclusa, assicurazione abitazione € 337,17 (ipotesi di costo annuo stimato per prezzi medi rappresentativi dell'esempio e con polizza distribuita da BCC Assicurazioni SpA, il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato), sp. incasso rata € 3,00 imposta sostitutiva € 425,00, tassa ipo. € 35,00 nr. rate 240, rata mensile € 929,12, importo totale del credito € 170.000,00 importo totale dovuto € 231.207,20.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche e maggiori dettagli sui requisiti minimi della polizza assicurativa obbligatoria far riferimento alle “Informazioni Generali sul Credito Immobiliare ai Consumatori” disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca (www.agrobresciano.it) alla sezione trasparenza bancaria, il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” verrà consegnato al cliente consumatore in Filiale prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. Per maggiori informazioni relative alla polizza il cliente può far riferimento ai Set Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca e della Compagnia (www.bccassicurazioni.com).

** Crediper è l’offerta dei prodotti di finanziamento delle BCC che aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.