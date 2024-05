Il Giro d’Italia fa tappa a Desenzano

Sabato 18 maggio la Cronotappa del Giro d’Italia arriverà nella Capitale del Garda. Un evento storico, perché per la prima volta in assoluto la Città gardesana ospiterà l’arrivo di una tappa della competizione in rosa. Solo nel 1971 si era verificata una condizione simile, ma in quel caso i ciclisti partivano da Desenzano.

I numeri che questa competizione porta sui territori sono incredibili: 190 Paesi collegati da tutto il mondo, 5 continenti, 15 networks tv, 115 ore di gara riprodotte in diretta e 694 milioni di spettatori come audience complessiva globale. Il Giro d’Italia offre una visibilità internazionale, con una ricaduta turistica ed economica imparagonabile. L’analisi delle immagini delle città attraversate, trasmesse sia in diretta tv che nelle trasmissioni secondarie e nelle news, produrrà una valorizzazione pari a oltre 55 milioni di euro.

Il traguardo della tappa desenzanese, che partirà da Castiglione, è fissato in via Anelli, prima della rotonda che porta in Piazza Matteotti: ad attendere i ciclisti ci saranno tutti i tifosi per godersi l’atmosfera creata dagli organizzatori del Giro d’Italia con le animazioni dei vari sponsor, le premiazioni dei «progetti kids» per i bambini, le iniziative dei comitati di tappa e molto altro ancora.

Si potrà visitare anche «GiroLand» alla Spiaggia d’Oro di Rivoltella, il villaggio dedicato ad adulti e bambini dove scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa, con attività di intrattenimento e di engagement, dove poter fare una foto con il «Trofeo Senza Fine», condividerla sui social e divertirsi con tanta musica.

Per coloro che volessero raggiungere il centro storico in modo più agevole, sarà possibile avvalersi del servizio di bus navetta gratuiti attivati per l’occasione. Il servizio è previsto mediante due bus che per tutta la giornata del 18 maggio effettueranno il servizio in modo continuativo dalle ore 6 alle ore 21. I bus partiranno dal parcheggio in Località Perla, percorreranno Viale Marconi sino alla rotatoria di Viale Cavour- Via Sant’Angela Merici, dove verrà istituita - per la sola giornata del 18 maggio - la fermata provvisoria. Il servizio di bus navetta è gratuito, così come è gratuito il parcheggio in Località Perla dalle ore 5 alle ore 23 del 18 maggio. Il parcheggio è presidiato da volontari ma non è custodito.

Il Giro d’Italia sarà poi preceduto dal passaggio de «La Carovana del Giro d’Italia», convoglio di circa 30 veicoli (auto, furgoni e un truck) brandizzati degli sponsor della Corsa Rosa che anticipano di circa 1 ora e 30 minuti i ciclisti per intrattenere il pubblico presente.

Il Giro d’Italia a Desenzano non si limita però solo alla data del 18 maggio, ma va ben oltre con progetti speciali e tantissime iniziative correlate che sono già iniziate con l’illuminazione di rosa di alcune strutture simbolo desenzanesi come Palazzo Todeschini, il Porto Vecchio e il Faro in occasione dei 100 giorni dall’inizio della manifestazione. La città è già allestita in rosa con appositi abbellimenti atti a creare l’attesa della manifestazione, con banner, cartelloni ed edifici già colorati per accogliere al meglio l’evento. Due altri grandi appuntamenti sono stati l’esposizione di biciclette vintage nella Galleria Civica di Piazza Malvezzi, una rassegna visitabile fino al 18 maggio, e la «Colnago in rosa», la tradizionale tre giorni ciclistica internazionale che ha celebrato l’arrivo del Giro d’Italia il 5, 6 e 7 aprile.

Si arriva poi alla settimana precedente all’arrivo dei ciclisti, l’11 maggio, quando verrà inaugurata la «settimana delle notti rosa» che vedrà spettacoli musicali e intrattenimenti nelle piazze per attendere e accogliere al meglio la giornata di tappa del sabato successivo. Si parte appunto l’11 dalle ore 21 in Piazza Malvezzi, con «Paolinpaolone», Piazza Matteotti con «A Band» e Piazza Cappelletti con «Ti amo Peggy Sue». Il 14 maggio toccherà alla «Band Trio» (p.zza Cappelletti), alla «Float Band» (p.zza Malvezzi) e a «Formula Battisti» (p.zza Garibaldi); il 15 maggio unico protagonista sarà «La mente di Tetsuya» in Piazza Cappelletti e gran finale il 16 maggio con «Disco Inferno» sempre in Piazza Cappelletti. Da segnalare infine anche l’esposizione di Ferrari in Piazza Malvezzi il 15 e 16 maggio.