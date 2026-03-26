Il connubio vincente di Tendasol: artigianalità e innovazione

Ha recentemente spento 42 candeline la bresciana Tendasol, il punto di riferimento per i progettisti alla ricerca di soluzioni originali per la protezione solare. Questo importante traguardo ha messo in luce i punti di forza dell’impresa familiare nata ad Adro nel 1983, e che partono proprio da uno staff che è un vera e propria fucina di idee e proposte avanguardistiche sempre uniche.

Ma non solo. La ricerca costante di un alto livello qualitativo che non perde di vista anche l'aspetto meramente economico; la puntuale consulenza al cliente che si traduce in un’assistenza post-vendita a 360 gradi costantemente in evoluzione; l’elevata gamma di prodotti sempre in rinnovamento per soddisfare ogni esigenza; la meticolosa ricerca dei materiali e dei fornitori fidati nonché l’ormai consolidato livello di eccellenza che consente di offrire tutti i modelli di tende disponibili sul mercato (oltre a quelli progettati e realizzati su specifica richiesta del cliente) hanno confermato la reputazione di un’azienda celebre soprattutto come «risolutrice di problemi» e garanzia di soddisfazione.

Questo impegno costante ha portato Tendasol (che oltretutto detiene il «record» di essere stata la prima a produrre schermature solari in Franciacorta) a essere riconosciuta tra le attività storiche della Lombardia. Nel 2024 infatti la Regione ha assegnato questo prestigioso titolo a 607 negozi, di cui 98 nel Bresciano, ampliando l’albo regionale a 3.909 realtà imprenditoriali che, con dedizione e professionalità, contribuiscono al tessuto economico e sociale del territorio.

Essere riconosciuti come attività storica non è però solo un traguardo per il team di Tendasol, ma uno stimolo per continuare a crescere, innovare e mantenere alta la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. D’altronde, l’azienda è stata premiata proprio per il suo sguardo lungimirante proiettato al futuro. Nel corso dei decenni infatti ha saputo evolversi affrontando le sfide del mercato, dall'innovazione tecnologica al ricambio generazionale, mantenendo sempre al centro la qualità, l’affidabilità e la soddisfazione del cliente.

La proiezione verso l’innovazione è presente anche e soprattutto nei prodotti e nei servizi offerti dall’impresa: soluzioni su misura che combinano artigianalità e innovazione. Grazie a una gamma di prodotti all’avanguardia che vanno dalla produzione e installazione di tende da sole, tende per interni e coperture speciali come le pergole bioclimatiche, l’azienda trasforma ogni spazio esterno in un’area di comfort ed eleganza. L'attenzione ai dettagli, la selezione dei migliori materiali e l'esperienza maturata negli anni completano l’offerta di Tendasol, il partner di fiducia per chi cerca design e funzionalità.

L’ultima novità della casa è la tenda con pannello solare, ovvero una copertura a caduta verticale dotata di un elegante box in alluminio e progettata per chiudere e schermare vetrate o spazi esterni, proteggendo il telo da polvere e sporco quando è completamente avvolto all’interno. Il sistema di scorrimento con guide laterali zip con molla assicura stabilità e resistenza nel tempo, anche in caso di utilizzo frequente. Il telo, realizzato in tessuto microforato, è studiato per offrire un’elevata resistenza alla tensione, ma anche per schermare efficacemente la luce solare senza oscurare gli ambienti, consentendo al contempo una buona visibilità verso l’esterno.

In ottica di sostenibilità, spicca la cella solare Evo Solar che produce energia direttamente dal sole e alimenta la tenda senza necessità di collegamenti elettrici. Essendo in grado di accumulare energia anche in assenza di luce diretta, funziona efficacemente con luminosità diffusa, garantendo fino a 100 cicli di apertura anche in condizioni di buio completo. La movimentazione avviene poi tramite un comodo telecomando.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.tendasol.it.