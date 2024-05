Identificare, rilevare, gestire: l’innovazione passa da Progetto 6

Nato dalle ceneri di Datitalia Sistemi, storico centro servizi per l’elaborazione dati legato a Feralpi, Progetto 6 dal 1994 affianca realtà nazionali e internazionali con lo scopo di fornire soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per molti ambiti della gestione aziendale. Monitoraggio degli accessi, rilevazione delle presenze, controllo della produzione e ottimizzazione della logistica del magazzino sono le principali aree di intervento.

«Inizialmente eravamo sei soci uniti da tanta passione e voglia di fare, che avevano idee propositive e l’energia per realizzarle - racconta Ernesto Medeghini, Ceo di Progetto 6 -. È stato un viaggio lungo e non privo di insidie e difficoltà e quest’anno, a brindare al trentesimo, ci ritroviamo in due, io e Damiano Pasquali, pronti a rilanciare la sfida».

«Nel 1994, quando tutto è cominciato in via Grandi, oltre alle punzonatrici per cartellini in metallo, alle etichettatrici e lettori barcode, abbiamo stampato migliaia di bancomat - prosegue il titolare -. Nel tempo è diminuito il business del service bancario, ma è rimasto quello della produzione e personalizzazione delle card fidelity o dei badge del personale, perché anche i sistemi di rilevazione presenze e controllo accessi sono sempre stati nel nostro DNA». Tra le tappe significative della crescita dell’impresa si ricordano principalmente il trasferimento nella sede di via Vergnano, nel 2000, il controllo degli accessi e il rilevamento delle presenze nel cantiere CityLife che ha riqualificato l’ex polo della Fiera di Milano, dal 2009 e per cinque anni, ma anche il passaggio di tutte le applicazioni al Web, nel 2016, e la recente implementazione di soluzioni per la logistica e l’e-commerce incentivato anche dalla pandemia.

La soddisfazione del cliente come fattore

Intraprendenza, professionalità e passione hanno guidato sin qui l’attività di Progetto 6: l’azienda è cresciuta insieme ai suoi clienti e, forte della loro fiducia, ha raggiunto obiettivi importanti. Ogni giorno il team affronta il suo lavoro con lo stesso spirito degli inizi: trasformare i problemi in opportunità, essere propositivi di fronte a ogni richiesta accedendo a un know-how aziendale in continua crescita, accogliendo le nuove esperienze con entusiasmo e con sempre maggiore consapevolezza e autorevolezza del raggiungimento del risultato.

E parlando proprio di tratti distintivi, una delle caratteristiche di Progetto 6 è sempre stata quella della soluzione al cliente: «È un fattore che ha portato ad allargare gli orizzonti per accogliere ogni opportunità di crescita - continua Medeghini -. La nuova visione di Progetto 6 si è delineata nel 2021 quando abbiamo incontrato Silvano Lancini, presidente di smeup, con il quale abbiamo deciso di proseguire il nostro viaggio entrando a far parte del suo gruppo, ormai sempre più solido. Questo ha aperto nuove prospettive per dare risposte anche a temi e necessità collaterali al nostro focus, e non va visto come un arrivo, ma come un inizio per quello che è il nostro futuro, una grande famiglia allargata sempre fatta di persone e non numeri».

Progetto 6 oggi opera prevalentemente nel business dell’Identification Technology (IT), e nel tempo si è specializzata e focalizzata nella risoluzione dei problemi connessi all’identificazione di persone, attività e merci. L’impresa ha l’obiettivo di fornire soluzioni che consentano di trasformare i singoli dati aziendali in informazioni in tempo reale per poter attuare strategie e politiche flessibili, efficaci ed efficienti.

La società può infatti contare su un gruppo di persone che lavorano con impegno in un settore strategico e innovativo, dove la flessibilità e l’apertura verso le esigenze del mercato costituiscono un patrimonio competitivo differenziale. Nei prossimi anni l’evoluzione tecnologica ed economica sarà sempre più dinamica, e Progetto 6 è pronta a raccogliere le sfide che verranno con la consapevolezza di essere protagonisti del proprio futuro.

Prodotti e servizi per un’ampia offerta

Nell’offerta di soluzioni sviluppate da Progetto 6, trovano spazio applicativi progettati e realizzati a partire dalle peculiari caratteristiche dei vari settori d’intervento, e che si rivolgono a Risorse Umane, Produzione e Logistica. L’ampio ventaglio di opportunità, integrabili per l’ottimale gestione dei processi aziendali, è arricchito da un’ampia selezione di terminali: palmari, veicolari e tablet industriali con lettore barcode 1D e 2D integrato, stampanti per etichette e cartellini e tag RFID. Strumenti che consentono la tracciabilità per settori eterogeni: dalle acciaierie al farmaceutico e chimico, dal retail al tessile e alimentare, sia per aziende di produzione che di distribuzione e commercio.

Per quanto riguarda le Risorse Umane, Progetto 6 si propone di gestire le complesse interazioni tra aziende e lavoratori, flussi di visitatori, meeting, spazi ed eventi in azienda attraverso un unico, intuitivo e dinamico sistema chiamato Swit 4.0. Sviluppate per la raccolta automatica di dati e concepite per integrare le informazioni di produzione, logistica e risorse umane in un unico sistema multipiattaforma, le soluzioni di Progetto 6 per l’ambito produttivo sono invece la risposta all’evoluzione verso l’Industria 4.0. Per quanto riguarda la logistica, Progetto 6 fornisce poi sistemi basati su tecnologie per ottimizzare processi e operazioni. Si tratta di soluzioni capaci di apportare migliorie in termini di efficienza, tracciabilità, programmazione dell’approvvigionamento, flessibilità e tempi di risposta, sia all’interno delle realtà aziendali, che lungo l’intera supply chain.

L’implementazione di soluzioni hardware e software, in particolare, è il frutto di un’attenta e precisa analisi, condotta dagli specialisti di Progetto 6 allo scopo di fornire soluzioni specifiche in grado di adattarsi al variare delle esigenze di realtà attive in molteplici settori. La gestione dei dati è un elemento interconnesso a tutte le principali attività aziendali, che la società affronta grazie a un approccio strategico e modulare, affiancando il cliente come System Integrator. Ottimizzare i processi attraverso la migliore lettura delle informazioni è l’obiettivo dei servizi e prodotti, rivolti alle imprese per la risoluzione di problematiche legate al controllo degli accessi, la rilevazione delle presenze, la raccolta dati di produzione e la logistica.