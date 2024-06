Gruppo Carmeli, primo punto di riferimento bresciano per Nissan

Presente sul mercato dal 1976, Gruppo Carmeli negli anni si è riuscito ad affermare come una delle aziende più autorevoli, efficienti e riconosciute dell’intero mondo automotive. La concessionaria, in particolare, è service ufficiale dei marchi Renault, Dacia, Dr, Mercedes, Smart e soprattutto Nissan, marchio per il quale è punto di riferimento assoluto nell’intera città di Brescia, oltre che nelle province di Bergamo e Cremona.

Da Gruppo Carmeli il cliente può trovare tutte le marche e i modelli di ultima uscita: auto nuove e usate, veicoli a km zero o con meno di 12 mesi di vita, ma anche vetture commerciali da personalizzare secondo tutte le esigenze e soluzioni di noleggio a lungo termine. L’offerta, però, non si ferma qui, perché il punto vendita lombardo propone anche la migliore esperienza d’acquisto del settore, all’interno di un’esperienza fatta di qualità, convenienza e cortesia certificata dalla garanzia di «Best Digital Automotive Reputation».

La concessionaria, in aggiunta, vanta una storicità di oltre 40 anni e ben nove sedi autorevoli, di cui due Nissan proprio a Brescia: una San Zeno Naviglio, in via A. Diaz 22, l’altra a Coccaglio, in via Per Chiari 17. Grazie alla sua presenza capillare sul territorio da decenni, unita alla professionalità di consulenti dedicati che seguono la clientela pre e post-vendita, la realtà è presto divenuta un partner di fiducia per migliaia di automobilisti.

Da sottolineare poi come l’impresa sia anche un «Nissan Business Center», aspetto che si traduce in una consulenza qualificata sulla scelta del veicolo commerciale e sul finanziamento tagliato su misura per le necessità delle ditte. In aggiunta, risulta anche tra le poche in Italia a essere service ufficiale di Nissan GT-R.

Il nuovo Juke

Tra gli ultimi arrivi di Gruppo Carmeli, spicca il Nuovo Nissan Juke. Il veicolo, infatti, è stato rinnovato e ora si veste di giallo, un colore che ha contribuito al successo della prima generazione del crossover compatto. La tonalità è però più chiara e moderna rispetto a quella della prima versione, ed è esaltata dal contrasto con il nero del tetto, degli specchietti, degli inserti sui passaruota, della griglia frontale e dei montanti.

Salendo a bordo, la prima cosa che si nota è il nuovo infotainment centrale con schermo da 12,3 pollici, inclinato di 8 gradi verso il guidatore per facilitarne la lettura e l’utilizzo dei comandi a sfioramento. Il sistema è dotato di una grafica nuova e intuitiva, oltre che di un riconoscimento vocale reso ancora più efficace da un’ampia gamma di frasi, espressioni e comandi. Rivisto anche il quadro strumenti, con schermo digitale Tft da 12,3 pollici ad alta risoluzione con grafica e contenuti personalizzabili.

I sedili N-Sport hanno la base e il montante trapuntati, inserti in Alcantara gialla nella parte superiore esterna, cuciture gialle e la scritta «Juke» impressa all'altezza delle spalle sul montante del sedile. Sedili cambiati anche per le versioni N-Connecta, N-Design e Tekna, caratterizzati da materiali, tessuti e lavorazioni inediti che ne migliorano la qualità e il comfort. Tra gli aggiornamenti dell’abitacolo c'è inoltre un cassetto portaoggetti più grande - che ha raggiunto i 7,8 litri - e il bracciolo ridisegnato per essere più robusto.

Oltre al colore giallo, ci sono altre novità per i colori esterni della vettura. Il bianco perlato ha una nuova tonalità di bianco più puro e dall’effetto perlato più marcato, Il nero metallizzato è stato invece reso più scuro e scintillante. Ogni versione di Juke ha cerchi di serie e cerchi opzionali in base all’allestimento scelto.

Per concludere, la vettura è dotata di due opzioni di motorizzazione, ossia Hybrid e Dig-T. Il propulsore Hybridè composto da un motore a combustione interna di nuova generazione, che eroga una potenza di 69 kW (94 Cv) e una coppia di 148 Nm. Il motore elettrico principale ha una potenza di 36 kW (49 Cv) e una coppia di 205 Nm. La soluzione termica, d’altra parte, è equipaggiata con un tre cilindri Dig-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 Cv di potenza e 180 Nm di coppia, che rendono la vettura scattante e divertente da guidare. Due opzioni per il cambio: manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione (Dct) a 7 rapporti.

Durante l’intera competizione Mille Miglia, due fotografi del Giornale di Brescia seguiranno le auto in gara anche per Gruppo Carmeli. Si sposteranno proprio su un Nuovo Nissan Juke, fornito in uso esclusivo dalla concessionaria: saranno quindi tra i primi in Italia a portarlo per strada per un tour di questa tipologia.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi in uno degli showroom di Gruppo Carmeli, dove senza impegno si potrà contare sull’assistenza di un consulente Nissan dedicato, oppure consultare il sito web ufficiale all’indirizzo www.gruppocarmeli.com.