Gli spazi di Palazzo Martinengo accolgono le idee dei giovani bresciani

Uno storico edificio cittadino allestito per diventare un macro-contenitore ricco di idee multiformi. Questo, e tanto altro, è «BE in HU-BS Martinengo», il progetto scaturito dall’idea dello Young Board di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, che propone proprio Palazzo Martinengo come luogo di espressione dei giovani bresciani, invitati a renderlo vivo, attivo e ricettivo ai loro bisogni comunicativi, dando concretezza al progetto di hub culturale, nato grazie al Bando Cariplo «Luoghi di Innovazione culturale». Partito con una call to action aperta il 9 ottobre 2023, è stato chiesto agli under 35 del territorio di sottoporre la propria idea culturale da realizzare al palazzo, lasciando campo libero alle loro passioni e al loro talento.

Partnership e selezioni

Fondazione Provincia di Brescia Eventi ha progettato e realizzato, con il progetto «Palazzo Martinengo. Hub culturale per un’attività espositiva di nuova generazione», avviato nel 2019 in occasione del Bando Cariplo «Luoghi di innovazione culturale», una collaborazione con una rete diversificata di partner (Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Gruppo Foppa e Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia, Provincia di Brescia, Associazione Amici di Palazzo Martinengo, Arte con noi, Maji Raku Project, Kalatà, Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, Gruppo Editoriale Bresciana, Fondazione Castello di Padernello, Associazione Techne, Circuito CLAPS, Visit Brescia, Sistema Museale e Comunità Montana di Valle Trompia), grazie ai quali è stato possibile amplificare sul territorio bresciano la comunicazione della call rivolta ai giovani, ampliata poi nel corso della definizione del calendario con il coinvolgimento di altri enti.

Nella settimana fra l’11 e il 15 marzo 2024, lo spazio multimediale rAccordo di Palazzo Martinengo ha accolto gli incontri dedicati a conoscere gli iscritti al talent BE in HU-BS Martinengo, dedicato agli under 35 della provincia e della città di Brescia, con una prima scrematura rispetto alle 57 candidature di progetti ricevute precedentemente. I candidati idonei si sono presentati a Palazzo Martinengo per conoscere la Fondazione, i membri dello Young Board (Arianna Karin Badini, Maria Margherita De Lucia, Elisa Faustini, Valeria Parini, Maddalena Rosa, Giulia Sciarrone, con il coordinamento di Luisa Copeta) e i partner di progetto, e per raccontare dal vivo le loro idee.

Ad ascoltare le 29 proposte idonee con i loro giovani referenti, i partner e i collaboratori di Fondazione, una rete fondamentale per la realizzazione di tanti progetti. Quattro pomeriggi intensi in cui i giovani hanno condiviso il loro talento, spaziando dalla poesia alla letteratura, dall’arte digitale a quella figurativa, dalla musica alla recitazione, dalla danza alla ceramica. Presentati come singoli o in gruppo, i progetti, analizzati dal punto di vista del contenuto, della fattibilità negli spazi di Palazzo Martinengo, e di attinenza con l’idea di hub culturale, verranno realizzati nel calendario di appuntamenti 2024 di Fondazione Provincia di Brescia Eventi, con il supporto della rete di partner e dello Young Board.

120 i giovani coinvolti nelle 29 proposte culturali, con performance live, installazioni ed esposizioni negli spazi del Palazzo, con una prima presenza nel mese di luglio, che proseguirà poi da settembre a dicembre.

L’inaugurazione

Dopo la conferenza stampa dei progetti nello spazio di rAccordo di Palazzo Martinengo, a luglio è prevista l’apertura degli spazi al pubblico dal venerdì alla domenica (giovedì e venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18). Giovedì 4 luglio, in particolare, è in programma l’inaugurazione delle attività.

La giornata si aprirà alle 10.30 con i saluti istituzionali. Fissata alle 11.30 l’inaugurazione della mostra fotografica di Marcello Pasini, nello spazio di rAccordo e, a seguire, della mostra collettiva di Benedetta Stablum, Veronica Casella e Teresa Perini nelle sale espositive del palazzo. Nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 18 ci sarà la proiezione del cortometraggio di Andrea Abondio, in parallelo, dalle 16.30 alle 18, alla performance live giovani under 18 Asya Marchetti, Alice Salvatorelli, Miriam Badalamenti e Adriana Licari. A seguire, la degustazione delle Cantine della Strada del Vino e dei Sapori del Garda nel cortile del palazzo con musica, intervallata (dalle 18.00 alle 19.30) dal Talk Giovani X Be in HU-BS Martinengo, incontro con la presenza di giovani il cui talento è stato riconosciuto a livello nazionale: Mirko Treccani, Laura Veschetti, Sabrina Grazini, Mirella Prandelli e Camilla Caffi.

Prossimi appuntamenti

Durante l’iniziativa, sono in programma diverse esposizioni nelle aree dedicate di Palazzo Martinengo.

Dal 4 luglio al 16 luglio, nello spazio di rAccordo, ci sarà la mostra fotografica di Marcello Pasini dedicata al lago di Garda, tra paesaggio e turismo; nelle sale espositive piano terra e mezzanino la mostra d’arte collettiva di Benedetta Stablum e Veronica Casella dedicata al tema della donna e dell’introspezione, mentre nelle sale espositive piano primo l’esposizione fotografica di Teresa Perini dedicata al tema dell’introspezione, delle luci e delle ombre.

Dal 19 al 28 luglio, nella zona di rAccordo, spazio invece all’esposizione di opere grafiche del progetto Prima che la ferita si rimargini di Omar Khoujib, accompagnate in apertura dal live musicale di Giovanni Fusini; le sale espositive piano terra e mezzanino ospiteranno invece il percorso di arte emozionale ideato da Claudia Menegazzo con esperienza di co-creazione guidata e l’esposizione immersiva di Silvia Natali e Andrea Montini in 12 tappe, con una performance collettiva interattiva per il pubblico.

Sono inoltre già in calendario eventi di vario genere e altri appuntamenti da settembre a dicembre 2024. Per le informazioni complete è possibile consultare il sito web www.fondazioneprovinciadibresciaeventi.it.

Il fil rouge

A collegare le esposizioni artistiche e le performance, l’allestimento creativo ideato dagli architetti Ilaria Alessandri e Matteo Bertolotti: un vero e proprio fil rouge si snoderà dai giardini ai cortili, fino alle sale espositive di Palazzo Martinengo, con elementi riflettenti e specchianti per permettere a ciascun visitatore di riconoscersi parte attiva del progetto interagendo con la propria immagine.