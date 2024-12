Giustacchini, la casa del Natale per i bresciani

L’atmosfera del Natale ha già avvolto la nostra città e quando si parla di Natale non si può fare a meno di nominare quella che è ormai un’istituzione per tutto il territorio di Brescia e provincia: Giustacchini, con le sue sedi di Brescia e Roncadelle, è da anni un punto di riferimento anche nel periodo natalizio, con una varietà di proposte semplicemente impareggiabile.

In occasione del Natale 2024, Giustacchini ha deciso di proporre ai suoi affezionatissimi clienti ben quattro collezioni diverse: il «Natale Rock – Passeggiata a Carnaby Street», che strizza l’occhio all’estetica tipica degli addobbi londinesi; il «Natale scintillante come un viaggio nei ghiacci del Polo Nord», i cui elementi puntano forte su giochi di luci e su riflessi brillanti; il «Natale classico», i cui colori dominanti sono il bianco e l’oro»; il «Natale magico, come nei sogni di ogni bambino», in cui gli addobbi richiamano ovviamente a quella che è la tradizione natalizia che punta sul rosso come colore di riferimento, con il Babbo Natale classico e i villaggi. Quattro proposte tutte all’insegna della grande qualità degli elementi per assecondare i diversi gusti: addobbare il proprio ufficio o la propria casa sta diventando ormai un elemento sempre più importante per gli italiani e i bresciani non fanno certamente eccezione da questo punto di vista.

«Abbiamo un doppio filone – spiega Nicolò Galeri di Giustacchini – perché da un lato c’è il cittadino che fa l’albero tradizionalmente l’8 dicembre, dall’altro ci sono le aziende che hanno necessità di intervenire sui loro spazi. Si sta giocando molto d’anticipo rispetto al passato, probabilmente per vivere maggiormente l’atmosfera del Natale e la ricerca della giusta estetica aiuta anche a trasmettere di più questo calore».

Per abbracciare ancora di più il suo pubblico, Giustacchini ha organizzato diversi eventi nello store di viale Sant’Eufemia 192: sabato 7 dicembre è previsto infatti l’arrivo in negozio di Santa Lucia insieme al suo fedele asinello e al suo fido destriero. Un evento pensato per i più piccoli che potranno così vivere al meglio l’incanto della tradizione natalizia: la visita speciale è in programma dalle ore 15 alle ore 18. Saranno invece ben tre le date (8, 14 e 21 dicembre) dedicate allo shooting fotografico natalizio per bambini e famiglie, grazie all’abilità del fotografo professionista Davide Brunori: la prenotazione dello shooting può essere fatta gratuitamente sul sito internet (negozi.giustacchini.it). Occasioni che confermano la volontà di Giustacchini di diventare sempre più il punto di riferimento per le famiglie, mantenendo saldo quello che ormai è un rapporto quasi affettivo: sarà possibile stampare le foto in modalità classica oppure trasformarle magari in un simpatico calendario di famiglia da regalare ad amici e parenti.

Un’altra nobile iniziativa che prenderà il via a partire dal 7 dicembre è la collaborazione con l’associazione «Bimbo chiama Bimbo», per la raccolta di doni natalizi rivolti ai bambini dell’associazione. Si chiederà alle famiglie di acquistare, in base alle possibilità di ciascuno, un oggetto da donare all’associazione, per far sì che il Natale 2024 possa essere un evento da ricordare anche per quei bambini meno fortunati.