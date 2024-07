Girare il mondo in sella: capi e accessori indispensabili

Le vacanze in moto rappresentano per molti appassionati delle due ruote la massima espressione di libertà. Il vento che sferza il viso e la sensazione di essere parte integrante della strada sono emozioni che solo chi ha vissuto un viaggio in moto può comprendere appieno. Che si tratti di esplorare le vette innevate delle Alpi, seguire le tracce della leggendaria Route 66 o raggiungere l'estremo nord della Norvegia, ogni viaggio su due ruote richiede una preparazione accurata e un equipaggiamento adeguato. Canella Moto, con il suo showroom di Castel Mella che rimane ad oggi il negozio di settore più ampio d’Italia, rappresenta il partner perfetto per le avventure in sella, mettendo a disposizione degli avventori un’ampia offerta di abbigliamento, accessori e gadget dei migliori marchi per affrontare qualsiasi avventura su strada e off-road.

Le mete più gettonate

Tra le destinazioni più ambite dai motociclisti di tutto il mondo c’è Capo Nord, situato all'estremo nord della Norvegia: questo promontorio roccioso si affaccia sull'Oceano Artico e rappresenta uno dei punti più settentrionali d'Europa. Arrivare a Capo Nord è un traguardo simbolico, una sfida che ogni motociclista sogna di affrontare almeno una volta nella vita, ma richiede una preparazione meticolosa e un equipaggiamento specifico: una vasta selezione di giacche, pantaloni, guanti e stivali realizzati con materiali resistenti e impermeabili è disponibile presso lo showroom di Canella Moto a Castel Mella. Ogni capo è progettato per offrire il massimo della protezione senza compromettere il comfort durante il tragitto; le giacche e i pantaloni termici, con fodere removibili e sistemi di ventilazione, sono particolarmente indicati per affrontare le variazioni climatiche del Nord Europa. Per un viaggio così lungo e impegnativo, è inoltre consigliabile l’uso di un casco integrale con visiera antiappannamento e sistema di ventilazione, che assicuri protezione e visibilità ottimale in ogni condizione.

La Route 66 negli Stati Uniti è un'altra meta iconica per i motociclisti. Uno storico itinerario che si estende per 3.940 chilometri, attraversando otto Stati e offrendo una prospettiva privilegiata della storia e della cultura americana. Per affrontare la Route 66 in moto è consigliabile equipaggiarsi con un abbigliamento adatto a diverse condizioni climatiche e accessori per il campeggio, poiché molte tratte sono lontane dalle città. Canella Moto propone abbigliamento tecnico traspirante per affrontare il caldo del deserto e capi impermeabili per le piogge improvvise del Midwest; giacche con protezioni integrate, pantaloni resistenti e guanti imbottiti sono altri accessori indispensabili.

Senza andare così lontano, le Alpi e il Sud Italia offrono alcuni dei percorsi motociclistici più belli d'Europa. Attraversare i passi alpini significa affrontare curve strette e salite ripide, con panorami mozzafiato. Per questo tipo di viaggio è particolarmente importante dotarsi di un abbigliamento tecnico che protegga dal freddo e dal vento, oltre a borse laterali capienti per trasportare tutta l'attrezzatura necessaria. La Costiera Amalfitana, affacciata sul Mar Tirreno, offre al contrario un clima molto caldo con strade strette e tortuose che richiedono una moto agile e un equipaggiamento leggero ma resistente. Un casco con visiera antiriflesso può essere utile per proteggersi dal sole intenso durante il giorno.

I professionisti delle due ruote

Indipendentemente dalla destinazione scelta, i professionisti di Canella Moto sono sempre pronti ad assistere i motociclisti nella preparazione dei loro viaggi. Il personale esperto dello showroom è disponibile per offrire indicazioni e suggerimenti sull'abbigliamento e gli accessori più adatti in base alla meta della vacanza, fornendo una consulenza competente e attenta alle esigenze dei singoli acquirenti. Le promozioni estive fino al 50% sui prodotti dedicati al mototurismo rappresentano un ulteriore incentivo per affidarsi alla professionalità del negozio specializzato di Castel Mella, punto di riferimento imprescindibile per gli amanti delle due ruote.