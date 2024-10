GF Consulting, eccellenza fondata su inclusione e professionalità

Rivoluziona la gestione HR: inclusione e professionalità per il successo aziendale

Il 10 ottobre, l’evento HR Evolution ha radunato imprenditori e responsabili HR per discutere delle sfide più attuali nella gestione del personale. Al centro del dibattito, un approccio che integra inclusione, innovazione e competenza per trasformare le risorse umane in un vero motore di crescita aziendale.

Un percorso di eccellenza: inclusione e professionalità al servizio delle imprese

Nata nel 2007, GF Consulting ha sempre avuto una missione chiara: promuovere, attraverso l'elaborazione paghe e contabilità, l’occupazione di persone appartenenti a categorie vulnerabili, affiancando questo impegno a una consulenza del lavoro di alta qualità gestita da professionisti iscritti all’ordine. Non limitandosi al semplice ruolo di elaboratore di buste paga, GF Consulting ha sviluppato un approccio integrato alla gestione HR, che va dalla selezione del personale al monitoraggio del clima aziendale, con l’obiettivo di migliorare produttività e benessere organizzativo.

Al suo fianco, Lavorando si distingue come una delle prime società benefit di Brescia, focalizzata sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e sulla formazione di risorse che necessitano di percorsi di valorizzazione e inclusione. L’impegno di Lavorando si rivolge a creare opportunità lavorative inclusive, puntando sul pieno sviluppo delle potenzialità individuali.

Una visione d’avanguardia per le risorse umane

Il mercato del lavoro attuale propone figure specializzate in aree diverse come consulenza giuslavoristica, paghe, sicurezza, welfare e formazione. Tuttavia, GF Consulting ha sempre creduto che queste competenze non possano essere gestite separatamente. Un'efficace gestione delle risorse umane richiede una visione globale, capace di coordinare queste aree in modo sinergico.

L’attenzione non è solo rivolta alle competenze tecniche, ma anche all’intelligenza emotiva e alla capacità di costruire relazioni solide all'interno dell'azienda. Questo approccio integrato riduce il turnover, aumenta l’attrattività aziendale e migliora il benessere generale.

HR Evolution: uno sguardo verso il futuro

Durante l’evento HR Evolution, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare soluzioni innovative per semplificare la gestione del personale. L’importanza di un supporto specializzato è emersa chiaramente, mostrando come un approccio sinergico tra inclusione e professionalità possa trasformare sfide operative in opportunità di crescita.

Per maggiori informazioni contattare info@gfconsulting.it.