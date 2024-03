Gea: La stella bresciana dei defibrillatori si espande in Italia

Nel cuore della provincia lombarda, sorge un'azienda che sta ridefinendo gli standard nel settore dei defibrillatori. GeA Srl, fondata a Brescia e operante su scala nazionale, ha fatto della sua missione la vendita, l'assistenza e la manutenzione di apparecchiature vitali per la sicurezza e la salute: i defibrillatori DAE.

GeA Srl è stata premiata da ZOLL Italia per il costante impegno e per gli eccellenti risultati raggiunti nella diffusione della cultura della cardioprotezione, una testimonianza tangibile del suo impegno e della sua eccellenza nel settore

Ma l'impegno va oltre la mera distribuzione di prodotti di qualità. Con la sua sede centrale a Brescia, oggi la realtà ha esteso la sua rete di clienti in tutta Italia, diventando un vero e proprio punto di riferimento per numerosi settori, tra cui moda e grande distribuzione.

Una gamma di servizi completa e un marchio di eccellenza

Ciò che distingue GeA Srl è la sua completa gamma di servizi. Oltre alla vendita di defibrillatori e accessori, l'azienda offre infatti un'assistenza tecnica di eccellenza, insieme a una manutenzione multimarca effettuata dal suo centro specializzato dedicato. L’impresa è inoltre impegnata attivamente nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con un’offerta completa di corsi di formazione Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) in tutta Italia, grazie alla propria divisione apposita e specializzata.

«Il nostro punto di forza risiede nell'approccio personalizzato verso ogni cliente – affermano i manager di GeA Srl - Siamo in grado di progettare pacchetti specifici che rispondono alle esigenze individuali di ogni azienda o istituzione, garantendo la massima efficienza e sicurezza».

I prodotti Zoll rappresentano il fulcro dell'offerta dell’impresa bresciana. Con una reputazione consolidata per l'affidabilità, la facilità d'uso e i bassi costi di gestione, i defibrillatori di questo marchio rappresentano la scelta naturale per chi cerca il massimo in termini di qualità e prestazioni.

Oggi GeA Srl continua a crescere e a innovarsi nel settore dei defibrillatori, portando avanti la sua missione di rendere più sicure le comunità in tutta Italia. A partire da Brescia, ma con una presenza che si estende in ogni angolo del territorio nazionale, la realtà si conferma come la stella italiana dei defibrillatori, pronta a illuminare il futuro della sicurezza e della salute.

Una garanzia concreta di sicurezza

Affidarsi a un’azienda certificata e specializzata nella vendita, assistenza e manutenzione dei defibrillatori è essenziale per una materia importante come quella della sicurezza. Spesso purtroppo capita di imbattersi in defibrillatori acquistati presso ferramenta o venditori improvvisati, che non sono forniti della specializzazione necessaria per garantire il massimo livello di affidabilità.

GeA Srl offre un’alternativa sicura e affidabile, mettendo a disposizione dei propri clienti un team esperto e qualificato, in grado di garantire il massimo livello di sicurezza ed efficienza dei defibrillatori.

La sicurezza è una materia troppo importante per essere trascurata: scegliere un’azienda di qualità significa proteggere la propria vita e quella delle altre persone, grazie alla tranquillità di essere nelle mani di persone competenti.

Contattaci ai riferimenti qui sotto facendo riferimento al codice Gea0324 per poter usufruire della promozione dedicata ai lettori del Giornale di Brescia.

Numero di telefono: 030 5356885

Numero verde: 800 400 809

Mail: info@gea-srl.it

Sito web: www.gea-srl.it