Domani Lavoro: un’opportunità unica per chi cerca lavoro e crescita professionale

Dal 9 all'11 novembre, al Brixia Forum di Brescia, si terrà «Domani Lavoro», un evento pensato per trasformare il modo di trovare lavoro. In un’unica sede, sarà possibile incontrare di persona i responsabili HR e partecipare a colloqui direttamente sul posto. Oltre 200 aziende presenti e più di 1500 offerte di lavoro, che spaziano dai settori STEM alla finanza, dalla meccanica al manifatturiero, dall’assistenza alla persona al turismo, e molto altro.

Un'opportunità per tutti i partecipanti

Durante la fiera, i visitatori avranno la possibilità di esplorare gli stand delle aziende partecipanti, esaminare le posizioni lavorative aperte, presentarsi e sostenere colloqui in loco. Sarà un’occasione per valutare in modo immediato la compatibilità reciproca e creare le basi per future collaborazioni professionali.

Per prepararsi al meglio, è possibile consultare anticipatamente le offerte di lavoro delle aziende presenti tramite la piattaforma Digital Matching e fissare colloqui prima dell’evento.

Supporto per giovani e orientamento professionale

«Domani Lavoro» rappresenta un'opportunità imperdibile anche per i giovani, che potranno conoscere l’offerta formativa del territorio e partecipare a workshop dedicati alle competenze più richieste dal mercato. Gli studenti, in particolare, avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con le aziende e orientarsi su percorsi formativi e professionali che rispecchino le proprie ambizioni. L’obiettivo è supportare il primo ingresso nel mondo del lavoro, offrendo strumenti concreti per avviare una carriera solida.

Valorizzare l’esperienza e creare nuove opportunità

Non solo per i giovani: l'evento si rivolge anche ai lavoratori esperti e a coloro che, per varie ragioni, necessitano di un reinserimento o desiderano cambiare carriera. Le aziende partecipanti sono alla ricerca di figure professionali che possano mettere a frutto l'esperienza accumulata, aprendo nuove prospettive lavorative.

Focus sull'occupazione femminile

Un aspetto centrale di «Domani Lavoro» sarà il supporto all’occupazione femminile. Nonostante un miglioramento, con un tasso di occupazione femminile del 50,5% in Italia, il divario con la media europea (62,7%) è ancora significativo. Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brescia sarà presente con desk informativi per aiutare le donne in cerca di lavoro, fornendo supporto nella formazione, nella preparazione ai colloqui e nell’affrontare ostacoli come difficoltà familiari o la necessità di bilanciare vita privata e professionale.

Aree esperienziali ed eventi formativi

L’evento non si limita alla ricerca di lavoro, ma punta a formare, informare e motivare i partecipanti. Nell’area Job Experience, sarà possibile partecipare a simulazioni di colloqui, workshop sulle soft skills e incontri con esperti del settore. I visitatori potranno inoltre usufruire di consulenze personalizzate su CV, lettere di presentazione e strategie per affrontare con successo i colloqui di lavoro.

Relatori e professionisti altamente qualificati popoleranno le aree eventi della manifestazione. È possibile scoprire il calendario eventi di manifestazione al seguente link: https://domanilavoro.it/eventi/

Informazioni generali

L’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito ufficiale, dove sarà possibile consultare il programma aggiornato e le posizioni lavorative disponibili.

Domani Lavoro

Dal 09 all’11 Novembre 2024

Dalle 9:30 alle 18:00

Brixia Forum – via Caprera, 5 – Brescia

www.domanilavoro.it

Organizzata da Seven Events in collaborazione con ProBrixia e Area Fiera.