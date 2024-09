Domani Lavoro: la fiera che mette in contatto diretto opportunità di lavoro e persone

Brescia. 9-10-11 novembre 2024 – Brixia Forum

Ingresso gratuito.

Dal 9 all'11 novembre il Brixia Forum ospiterà «Domani Lavoro», fiera dedicata al mondo del lavoro, delle risorse umane e al recruitment, organizzata da Seven Events con ProBrixia e Area Fiera.

Punto di forza dell'evento è il fatto di proporsi come un luogo nel quale i candidati possano interloquire in prima persona con le aziende espositrici, così da trovare una corrispondenza tra domanda-offerta di lavoro e facilitare la creazione di contatti concreti durante i giorni di manifestazione.

CHI ESPORRÀ

In Domani Lavoro saranno presenti molte aziende, agenzie per il lavoro, centri per l'impiego, recruiter, head hunters, responsabili HR, Università, ITS e centri formativi di eccellenza, amministrazioni ed enti pubblici, associazioni di categoria e istituzioni.

Ogni espositore offrirà posizioni aperte, opportunità di re-skilling/up-skilling, percorsi formativi abilitanti al lavoro, informazioni e consigli pratici su come approcciare un colloquio di lavoro, o presentare un Curriculum e tanto altro al fine di facilitare in ogni modo un inserimento lavorativo soddisfacente.

A CHI SI RIVOLGE «DOMANI LAVORO»

L’evento si rivolge ad un pubblico ampio e diversificato, ad esempio

coloro che si approcciano per la prima volta al mondo del lavoro, che siano giovani con o senza titoli di studio, diplomati o laureati;

coloro che per qualunque motivo (gravidanze, trasferimenti, difficoltà dell’impresa…) sono usciti dal mondo del lavoro e intendano rientrarvi;

coloro che desiderano cambiare la propria situazione e valutare diverse opportunità di crescita;

professionisti che intendono valutare nuove possibilità di carriera.

La fiera è aperta a tutti senza limiti di età ed esperienza, o di settore.

PERCHÉ VISITARE «DOMANI LAVORO»

«Domani lavoro» offre la possibilità, unica nel panorama attuale, di avere una visione di insieme di tutte le opportunità di lavoro che il mercato offre – opportunità concrete e reali – e di interloquire in modo immediato e diretto con imprese e Head Hunters.

Inoltre un progetto specifico sarà dedicato alle donne che per qualunque ragione al momento non lavorano e desiderano farlo. Per loro sarà attivo un desk di accoglienza e presa in carico.

Si farà un primo bilancio di massima delle competenze, seguito da un indirizzamento immediato al percorso più calzante: colloqui di lavoro diretti, piuttosto che accesso a corsi gratuiti di formazione nel caso in cui l’assenza dal mercato del lavoro abbia determinato la necessità di aggiornamento professionale, informazioni su opportunità di supporto, fino ad arrivare all’affiancamento di Centri Antiviolenza se necessario.

Al contempo le aziende attive sul territorio potranno valutare i candidati provenienti da tutta Italia, che per l'occasione avranno la possibilità di fare colloqui conoscitivi diretti.

In un contesto in cui lo scambio tra domanda e offerta di lavoro è centrale a essere protagonisti sono tanto i candidati quanto i recruiter. «Domani lavoro» infatti è anche una vetrina rivolta alle risorse umane, che qui possono trovare software, servizi e altri strumenti utili a ottimizzare la gestione del personale.

LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

Durante l'evento si potrà assistere a presentazioni aziendali, in cui le imprese si presenteranno ai candidati, illustreranno le proprie iniziative, i valori e le opportunità di crescita, fornendo un’anteprima del loro ambiente di lavoro.

Ci saranno vere e proprie sessioni di recruiting con interviste, colloqui e valutazioni che consentiranno alle aziende di individuare i talenti più promettenti, mentre per i candidati sarà l'occasione di mostrare le proprie attitudini e ambizioni e valutare le proprie competenze.

Durante l'evento sono previsti anche workshop formativi, informativi e di edutainment con esperti del settore che offriranno ai partecipanti una panoramica approfondita delle ultime tendenze e delle nuove sfide nel mondo del lavoro.

ORGANIZZARE LA VISITA

Per organizzare e ottimizzare la visita in fiera è possibile anche sfruttare la piattaforma di matching digitale attiva dal 1° di Ottobre. Qui, le aziende espositrici possono personalizzare il proprio account e i visitatori/candidati possono visualizzare le offerte di impiego e valutare quelle maggiormente in linea con le proprie esigenze.

Inoltre è possibile pianificare gli incontri grazie alla funzione «Agenda appuntamento virtuale».

L’ingresso è gratuito.

«Ben vengano iniziative come questa, utili a far convergere domanda e offerta lavorativa», ha dichiarato Laura Castelletti, Sindaca di Brescia, in occasione della presentazione dell'evento. «Sono particolarmente contenta che un occhio di riguardo venga rivolto all'occupazione femminile: c'è estrema urgenza di recuperare un gap di riconoscimento professionale non più giustificabile fra i due sessi. Abbiamo bisogno del contributo delle donne nel mondo del lavoro, così come loro hanno bisogno di un impiego che le valorizzi e le consenta di emanciparsi. Brescia sarà certamente un'ottima piazza per questa iniziativa a cui auguro la miglior riuscita, nell'interesse di tutta la comunità».

«Domani Lavoro rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra chi offre e chi cerca lavoro. Il nostro obiettivo è chiaro: mettere in contatto diretto candidati e aziende per facilitare una scelta reciproca e consapevole. La fiera è pensata per chiunque desideri entrare o rientrare nel mondo del lavoro, cambiare percorso o crescere professionalmente. È un momento di confronto diretto, che punta non solo a trovare un impiego, ma anche a costruire percorsi di crescita e valorizzazione delle competenze individuali. Questo evento vuole essere il ponte che unisce persone e opportunità, favorendo un inserimento lavorativo che sia davvero appagante per tutti», ha spiegato Mauro Grandi, Ceo di Seven Events.

«Camera di Commercio e la sua azienda speciale ProBrixia con “Domani Lavoro” ha inteso fornire un servizio al sistema delle imprese su un tema di grande rilevanza come la ricerca di validi collaboratori», ha dichiarato Roberto Saccone, Presidente di Camera di Commercio di Brescia. «Oggi il capitale umano è uno dei fattori strategici più importanti per la crescita e il successo di un’azienda. In un contesto caratterizzato anche da un invecchiamento della popolazione e da un importante calo demografico, la sfida è attrarre e soprattutto trattenere i talenti, sviluppando le loro competenze e garantendo il loro benessere. “Domani Lavoro” perciò non è solo una fiera, ma un obiettivo: riuscire a creare la connessione virtuosa tra domanda e offerta che assicuri la disponibilità di figure professionali garantendo ad ognuno un posto di lavoro soddisfacente», ha concluso il Presidente.

«In ogni iniziativa dove c’è incontro domanda-offerta, Regione Lombardia c’è e ci deve essere – ha dichiarato Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia -. Sono molto orgogliosa di presentare l’evento “Domani Lavoro” a Brescia. Il nostro territorio come tutti sanno è trainante per la produzione del Paese, dobbiamo quindi aiutare la forza lavoro a trovare sempre di più una buona occupazione ed allo stesso tempo dobbiamo aiutare le aziende che ora fanno fatica a trovare risorse umane. Regione Lombardia è pronta a mettere in campo tutte le risorse per combattere il “mismatch” lavorativo».

Per rimanere aggiornati e avere informazioni aggiuntive: domanilavoro.it

Per info dirette: info@domanilavoro.it.