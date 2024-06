Da Fioletti arrivano gli ultimi modelli Ford

Concessionario ufficiale Ford per Brescia, Concesio, Desenzano e Manerbio, Fioletti mette a disposizione della propria clientela modelli nuovi, usati e km0, tutti disponibili in pronta consegna. L’attività è presente sul territorio da più di trent’anni, coprendo l’intera provincia grazie alle sue quattro sedi, tre delle quali dotate di officina per vetture e veicoli commerciali, oltre a un nuovo servizio officina mobile attivo dal 2024, che permette alla concessionaria di effettuare manutenzioni direttamente a casa dell’utente.

E-Transit Custom

Tra le ultime novità Ford, che tutti gli interessati potranno trovare da Fioletti, c’è anche l’inedito E-Transit Custom, che offre alle piccole e medie imprese l'opportunità di elettrificare i loro furgoni da una tonnellata, fondamentali per il loro business, e di raggiungere livelli di produttività senza precedenti. Sviluppato da zero con soluzioni innovative ispirate dai riscontri dei clienti, il mezzo unisce la tecnologia avanzata dei veicoli elettrici alla piattaforma digitale di software e servizi di Ford Pro. Questa combinazione aiuta le aziende a ridurre i costi di gestione, lavorare in modo più efficiente e semplificare la transizione verso i veicoli elettrici.

L’E-Transit Custom, la versione elettrica del veicolo da una tonnellata più venduto in Europa, offre nuove funzionalità, progettate per le esigenze delle Pmi, il cui business è strettamente legato all’utilizzo di furgoni. Tra queste novità spiccano la connettività 5G di serie e soluzioni intelligenti come l’esclusivo volante reclinabile che diventa comodo piano di appoggio, a posizione ferma. L'efficiente propulsore elettrico garantisce un'autonomia di guida fino a 337 km, e oltretutto si tratta del primo veicolo elettrico in assoluto a utilizzare una tecnologia a pompa di calore a iniezione di vapore per riscaldare e raffreddare l'abitacolo.

Explorer

Oltre all’E-Transit Custom, da Fioletti si potrà apprezzare anche il nuovo Explorer 100% elettrico. Si tratta di un modello che ha un significato speciale per Ford, essendo il primo veicolo elettrico progettato e prodotto in Europa per il mercato europeo. La vettura unisce l'ingegneria tedesca di precisione con lo stile audace americano, offrendo funzionalità di serie superiori, come i gruppi propulsori elettrici ad alta efficienza. Inoltre, vanta un’autonomia che supera i 600 km con una singola carica.

L’Explorer viene presentato con una scelta di motori a trazione posteriore (Rwd) con singolo motore o a trazione integrale (Awd) con doppio motore. La ricarica rapida dal 10 all'80% avviene in circa 26 minuti per il modello Awd, avvalendosi di colonnine Dc, sfruttando una capacità di ricarica fino a 185 kW. Non è però solo la ricarica ad essere rapida: il mezzo accelera più velocemente di un’auto Ford Performance come la Focus St: con i suoi 340 Cv, l’Explorer Awd raggiunge i 100 km/h in 5,3 secondi, trainando fino a 1.200 kg.

Oltre a offrire un generoso volume di carico complessivo di circa 470 litri, il veicolo è inoltre dotato di un pratico scomparto chiamato My Private Locker, che permette di occultare piccoli oggetti alle spalle lo schermo e mantenerli al sicuro a vettura chiusa. L'infotainment, con touchscreen da 14,6 pollici, può essere regolato in altezza e inclinato di oltre 30 gradi per garantire la massima visibilità e comfort durante la guida.

Altre novità

Tra le altre novità del marchio statunitense e della concessionaria stessa Fioletti, c’è anche la Ford Mustang March-E. Etichettata come «l'icona di una nuova era», la vettura fornisce la perfetta combinazione tra alte prestazioni e il 100% elettrico. Ideato per mantenere fino a 600 km di autonomia e avere accesso a oltre 600mila stazioni di ricarica in tutta Europa, il Suv assicura anche una connettività di ultima generazione.

In parallelo, Ford Pro ha presentato una nuova versione dell’E-Transit con autonomia estesa. Il nuovo modello potenzia ulteriormente le prestazioni del furgone elettrico più venduto in Europa, ed è attualmente in fase di lancio per i clienti di tutto il mondo. Vanta una batteria da 89 kWh di capacità utile, offrendo un'autonomia massima fino a 402 km, e prestazioni di ricarica migliorate. I clienti beneficeranno anche di un intervallo di manutenzione estesa a due anni o chilometraggio illimitato, raddoppiando l'attuale intervallo.