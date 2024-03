Con Tendasol prodotti di qualità in continuo rinnovamento

Tendaggi, tende da sole, tende tecniche e coperture speciali: in una parola, Tendasol. L’azienda di Adro, che nel 2023 ha tagliato e celebrato l’importante traguardo dei quarant’anni di attività, ha il vanto di aver saputo mantenere nel tempo i buoni propositi per avere la qualità sempre al primo posto. Un grande risultato raggiunto grazie a una meticolosa ricerca dei materiali e un’attenta selezione dei fornitori, con alcuni dei quali si è ormai instaurato un legame di stretta e reciproca collaborazione.

La lunga esperienza al servizio del cliente, in particolare, ha portato Tendasol a ritagliarsi un ruolo da punto di riferimento costante per i progettisti alla ricerca di soluzioni originali a un problema di protezione solare. Negli ultimi anni, forze nuove hanno poi dato impulso alla ricerca di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, soprattutto nel settore delle tende tecniche e delle strutture speciali. Un ampliamento del raggio d’azione che ha portato l’impresa ad avviare la produzione di schermature solari per ogni esigenza, tra cui anche gli accessori bioclimatici e quelli orientabili.

Novità e prospettive future

Oltre a tende da sole e per interni, verande e coperture, nella propria gamma di prodotti la realtà bresciana comprende anche le pergole bioclimatiche. Tra queste ce n’è una tipologia, nello specifico, che rappresenta una delle ultime novità del catalogo: «Si tratta del modello Carrera di Pratic - spiega Giuseppe Reccagni, fondatore e cuore pulsante di Tendasol -, ed è la prima schermatura outdoor con lame alternate, fisse e mobili, capaci di sollevarsi e sovrapporsi le une sulle altre, seguendo il naturale movimento del sole».

Andando nel dettaglio, in Carrera le lame in alluminio si alternano su due livelli di profondità, dando al soffitto un effetto tridimensionale. Con un gesto, le lame mobili si sollevano e scorrono fino a scomparire al di sopra di quelle fisse in un allineamento perfetto. A seconda dell’inclinazione del sole o dell’apporto di luce desiderato, le lame si spostano da destra a sinistra e viceversa, superando il perimetro della lama fissa per fermarsi in qualsiasi posizione intermedia. Si parla di una tecnologia moderna che permette di regolare il movimento insieme a quello dei raggi solari, dall’alba al tramonto.

Carrera è solamente l’ultimo dei tanti modelli innovativi che rappresentano la tendenza di Tendasol di volgere lo sguardo al futuro, così come accade negli occhi del suo titolare: «Al momento siamo in una fase di ricambio generazionale - ricorda Giuseppe Reccagni -. Io sono ancora operativo, ma presto il mio posto verrà preso totalmente da mio figlio Marco e, dopo di lui, da mio nipote Filippo. Ci aspettiamo un 2024 radioso».

Soluzioni per ogni problema

Forte di oltre quarant’anni di esperienza e professionalità, oggi Tendasol è in grado di risolvere tutti i problemi che vengono sottoposti, fornendo una consulenza competente, un progetto serio e personalizzato e una realizzazione precisa e puntuale. «Siamo sempre sul pezzo e all’altezza di soddisfare ogni necessità - puntualizza Reccagni -. E poi, siamo ormai celebri come risolutori di problemi: in tanti arrivano da noi, pur non essendo clienti, perché non riescono ad avere soddisfazioni da altre parti, e noi allora interveniamo. Una cosa è certa: quando ci muoviamo nel nostro settore sappiamo dove mettere le mani e cosa va fatto».

L’azienda, che oltretutto detiene il «record» di essere stata la prima a produrre schermature solari in Franciacorta, garantisce infine un eccellente servizio post-vendita. Dopo l’acquisto, il cliente Tendasol viene infatti seguito al 100% dai professionisti dell’impresa, che assicurano un’assistenza continuativa.