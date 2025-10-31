Comunicazione strategica per le aziende bresciane

Nel contesto economico attuale, la comunicazione non è più un’opzione: è una necessità. E, per un’azienda bresciana che vuole farsi conoscere, scegliere di raccontarsi nel modo giusto rappresenta un elemento determinante per la crescita aziendale.

Il network di Editoriale Bresciana offre alle imprese del territorio strumenti diversificati per raggiungere efficacemente il proprio pubblico di riferimento.

Approccio strategico personalizzato

Ogni realtà aziendale presenta caratteristiche specifiche che richiedono soluzioni comunicative mirate. La pianificazione integra diversi canali - stampa, TV, radio, digital, eventi - in base agli obiettivi aziendali identificati.

Aiutiamo le aziende a:

Rafforzare l'identità aziendale attraverso una presenza costante sui media locali

attraverso una presenza costante sui media locali Creare campagne di vendita mirate per stimolare la domanda

per stimolare la domanda Promuovere eventi con una copertura territoriale capillare

con una copertura territoriale capillare Posizionarsi sul mercato grazie a contenuti autorevoli dedicati

Native advertising su gdb.it

Un contenuto redazionale sponsorizzato pubblicato sul sito del Giornale di Brescia - un media con oltre 10 milioni di visualizzazioni - che dà voce alle aziende raccontandole con un linguaggio giornalistico efficace e autorevole.

L'amplificazione attraverso campagne social geolocalizzate permette di raggiungere segmenti di pubblico specifici con successo.

Presenza sul quotidiano cartaceo

Essere presenti sul Giornale di Brescia significa entrare ogni giorno nelle case e negli uffici di chi vive e lavora nel nostro territorio. Le opzioni includono inserzioni pubblicitarie, articoli redazionali e pagine monografiche dedicate: soluzioni ideali per rafforzare l’immagine e generare fiducia immediata.

Radio e televisione locale

Radio Bresciasette e Teletutto offrono formati diversificati: interviste esclusive, spot personalizzati, servizi speciali e partecipazioni ai programmi di punta. Ogni formato è pensato per far emergere l’anima dell’azienda e per creare un legame emotivo duraturo con il pubblico.

Comunicazione digitale

Banner, video-banner e formati ottimizzati per mobile su giornaledibrescia.it e GdB App intercettano gli utenti durante la navigazione, grazie ad un ecosistema digitale che raggiunge oltre 1,7 milioni di utenti.

Perché sceglierci:

Conoscenza territoriale consolidata : siamo la voce autorevole dei bresciani, dal 1945

: siamo la voce autorevole dei bresciani, dal 1945 Personalizzazione delle strategie in base agli obiettivi aziendali

in base agli obiettivi aziendali Targeting mirato per ottimizzare l'investimento pubblicitario

per ottimizzare l'investimento pubblicitario Misurazione dei risultati attraverso report dettagliati

attraverso report dettagliati Esperienza comprovata con le principali realtà imprenditoriali locali

Contattaci senza impegno per maggiori informazioni o per richiedere una consulenza gratuita.