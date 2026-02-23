Come introdurre l’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali

Giovedì 26 febbraio 2026 – dalle 18:30 alle 20:30

Presso Agriturismo Tenuta Urbana - Via Romiglia, 6 Brescia

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati

L’AI è già nelle aziende, ma senza controllo

Mentre imprenditori e manager valutano come introdurre l’Intelligenza Artificiale, i dipendenti la stanno già utilizzando. Strumenti generativi vengono quotidianamente impiegati per scrivere testi, e-mail, traduzioni e analisi dati, spesso tramite account personali e senza controllo. La sfida per il management non è più decidere se adottare l'IA, ma come governarla.

Perché imprenditori e manager devono pensarci, prima che sia troppo tardi?

L’uso non strutturato dell’IA, definita Shadow AI, è un'ombra che nasconde molti rischi.

Errori e allucinazioni: decisioni basate su dati errati.

Fuga di dati: informazioni riservate caricate su server pubblici.

Rischi legali: violazioni del diritto d'autore e delle normative privacy.

Perdita di controllo: processi aziendali che dipendono da account personali.

Non basta usare l’Intelligenza Artificiale, bisogna introdurla gradualmente, costruendo un ambiente sicuro dove l’etica, la competenza e il controllo trasformano lo strumento in un reale vantaggio competitivo.

Occorre introdurre gradualmente l'AI, costruendo un ambiente sicuro

Dall'efficienza alla strategia, come formare il capitale umano nell’era dell'AI

Prof. Mario Mazzoleni - Retired Professor of Business Administration and Strategy University of Brescia Italy. Strategy and management consultant

Le potenzialità derivanti dalla sinergia tra capacità umana e intelligenza artificiale rappresentano la vera linea di confine della competitività attuale e futura. L’avvento dell’AI ha riscritto le regole del gioco su scala globale, costringendo le aziende a interrogarsi su come riposizionarsi in un mercato che non aspetta i ritardatari. Tuttavia, per le PMI, la sfida non è puramente tecnologica, ma soprattutto educativa. L’integrazione dell’AI non può ridursi all’acquisto di un software; richiede un piano formativo strutturato, per un utilizzo consapevole e produttivo.

Prof. Mario Mazzoleni, Avv. Matteo Piccinali e Giuseppe Sellini

Scudo legale e AI, proteggere l'impresa tra normative e nuove opportunità

Avv. Matteo Piccinali - Socio fondatore dello studio legale Zaglio, Orizio e Braga e Associati, Visiting Professor alla Shanghai University of Political Science and Law

L’AI trova molteplici applicazioni nel contesto della PMI e offre opportunità importanti nel percorso di innovazione e di maggiore efficienza dei processi aziendali. L’implementazione di sistemi di AI deve in ogni caso tenere conto della necessità per l’azienda di adeguare i propri modelli e processi operativi in linea con le normative di riferimento, affinché l’adozione delle nuove soluzioni tecnologiche possa assicurare il conseguimento dell’atteso vantaggio competitivo a beneficio della propria impresa.

Avvocato Matteo Piccinali

AI Optimization (AIO), dall'indicizzazione all'autorevolezza del brand

Giuseppe Sellini - AD Visionova Srl Agenzia di Comunicazione e Digital Marketing

L'Intelligenza Artificiale ha consolidato la nuova era della visibilità aziendale, quella dell’ottimizzazione per le piattaforme AI (GEO). Se in passato era sufficiente concentrarsi sulle parole chiave per “farsi trovare", oggi le aziende devono considerare la propria identità per farsi “comprendere" e “raccomandare” dai motori generativi come ChatGPT e Gemini. L’AI valuta il tuo brand osservando l’intero ecosistema digitale. Coerenza, qualità dei contenuti e reputazione diventano i fattori chiave della fiducia. Se l’AI ti riconosce come autorevole, sarai tu la risposta alle domande dei tuoi potenziali clienti.

Giuseppe Sellini – AD di Visionova Srl

Visionova: comunicazione digitale e Intelligenza Artificiale

Visionova è un’agenzia di comunicazione specializzata nel digital marketing fondata a Brescia nel 2000. Il nome è l’unione di due concetti chiave: la Visione, intesa come capacità di guardare al futuro, e l’Innovazione, ovvero l’impegno costante a creare soluzioni sempre nuove e all’avanguardia.

Nata inizialmente come web agency focalizzata sulla realizzazione di siti internet, con il passare degli anni l’agenzia ha abbracciato le evoluzioni tecnologiche: dall’esplosione dei social network che hanno ridefinito le relazioni online, all’avvento dello smartphone che ha reso la comunicazione mobile e istantanea. Questo ha consentito la trasformazione in una digital agency completa e molto focalizzata, in grado di gestire le nuove tecnologie e i nuovi strumenti. Oggi l’Intelligenza Artificiale segna una nuova frontiera e Visionova è pronta ad integrare le capacità dell’AI nelle strategie dei propri clienti, trasformando le sfide del futuro in concrete opportunità.

La sede di Visionova e alcuni membri del team

Per ulteriori info: www.visionova.it