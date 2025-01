Chiusa la Galleria di San Zeno a Lonato dal 20 gennaio 2025

A partire dalle ore 11:00 del 20 gennaio 2025 e per un periodo di circa 12 mesi, per consentire le lavorazioni di ammodernamento e adeguamento degli impianti tecnologici, la Galleria di San Zeno, situata lungo la variante alla S.S. 11 nel comune di Lonato del Garda in provincia di Brescia, sarà chiusa al traffico.

L’obiettivo è quello di dotare la Galleria di nuovi impianti tecnologici, garantendo adeguati standard di sicurezza ed efficienza, per offrire un’infrastruttura moderna e funzionale a servizio di tutta la comunità. I lavori includeranno anche il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi, con l’obiettivo di assicurare alla galleria rinnovati standard di sicurezza e funzionalità.

La chiusura si articolerà in due diverse fasi, che si suddivideranno come segue:

Prima fase : chiusura totale della galleria, giorno e notte, in entrambi i sensi di marcia, per circa 3 mesi;

: chiusura totale della galleria, giorno e notte, in entrambi i sensi di marcia, per circa 3 mesi; Seconda fase: apertura diurna dalle 7:00 alle 19:00, con chiusura serale e notturna in entrambi i sensi di marcia per i successivi 9 mesi circa.

Le attività di cantierizzazione della prima fase, che prevedono la chiusura totale della galleria, sono state programmate durante il periodo invernale proprio per evitare di creare disagio nel corso della stagione turistica.

Viabilità alternativa

Durante il periodo di chiusura i viaggiatori potranno spostarsi in area attraverso i percorsi alternativi individuati:

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova permette di rimanere sempre informati su cantieri e notizie viabilità attraverso il servizio Qui Centro Operativo, grazie all’iscrizione a una Newsletter dedicata e aderendo al canale Telegram.