C.f.p. Canossa, l’istituto che dà valore all’«intelligenza delle mani»

Santa Maddalena di Canossa vedeva l’educazione non solo come diritto, ma come un fondamentale strumento di emancipazione, soprattutto per le donne, con l’obiettivo di garantire loro un’esistenza dignitosa e autonoma. L’Istituto Canossiano ha sempre integrato l’educazione formale con la formazione professionale, una pratica che ha acquisito maggiore importanza a partire dagli anni Sessanta, quando è stata riconosciuta come una priorità dall’istituto stesso. Questo importante passo in avanti ha permesso di unire le forze e di rafforzare la posizione nel settore, migliorando la capacità del nuovo ente di dialogare con le istituzioni e il mondo della formazione a tutti i livelli. Riconosciuta dalla Regione Lombardia nel 2008 come fondazione a carattere regionale, la Fondazione Enac Lombardia - C.f.p. Canossa rappresenta oggi un punto di riferimento nella formazione professionale, mantenendo viva la missione educativa ispirata dai valori di Santa Maddalena di Canossa e dimostrando un impegno costante nell’adattarsi alle esigenze contemporanee del settore.

«Non solo istruire, ma formare alla vita». Parte da questo motto la mission dell’istituto, che opera con lo scopo di preparare i giovani ad assumere il proprio compito nella società con competenza professionale e responsabilità; promuovere le pari opportunità e l’integrazione sociale dei soggetti maggiormente esposti a rischio di marginalità; favorire la promozione morale, cristiana e sociale delle persone, ma anche promuovere lo sviluppo socialmente sostenibile delle economie e dei sistemi produttivi del territorio: una formula vincente. Fondazione Enac Lombardia - C.f.p. Canossa, oggi, è presente in Lombardia con sei sedi accreditate, ciascuna radicata nel suo territorio di riferimento: Bagnolo Mella, Brescia, Como, Magenta e Milano che conta due sedi, tra cui quella legale. Dal 1989, la sede di Bagnolo Mella si impegna nell’offrire corsi per giovani e adulti, nonché qualifiche e diplomi in ambiti quali ristorazione, produzione alimentare e grafica dal 2006. Collabora con oltre 150 aziende per favorire l’alternanza scuola-lavoro, arricchendo l’offerta formativa attraverso la Scuola Impresa con il Ristorante didattico e ponendo particolare attenzione ai temi del rispetto e dell’inclusività dei soggetti più fragili. L’istituto offre ai ragazzi che escono dalla terza media percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) validi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Si tratta di percorsi triennali al termine dei quali gli allievi conseguono un attestato di qualifica IeFP riconosciuto in Italia e valido per l’inserimento nel mercato del lavoro, ma che consente anche l’accesso al corso di IV anno IeFP finalizzato all’acquisizione del diploma professionale di tecnico. La durata complessiva di questi percorsi ė di 2.970 ore (tre annualità da 990 ore). A partire dal secondo anno, poi, sono previste oltre 300 ore annue di alternanza scuola-lavoro presso le aziende di settore e, inoltre, sono previste visite aziendali, incontri con esperti e attività creative e sportive. Da un paio d’anni è stato introdotto il tema dell’alternanza «simulata», in cui le imprese simulano reali contesti aziendali dove i ragazzi ricevono una vera e propria commessa che li porta a lavorare come se fossero realmente operativi in azienda. Possedendo una forte vocazione ai settori della ristorazione e dell’accoglienza, la sede di Bagnolo offre diverse tipologie di corsi per i ragazzi: cucina e ristorazione; servizio sala e bar; pasticceria e forno, nonché grafica e design attivato per rispondere allo sviluppo della comunicazione digitale con nozioni di fotografia e videomaking. I ragazzi acquisiscono contemporaneamente una preparazione culturale di base (nell’area linguistica, matematico-scientifica e umana) e una preparazione di tipo tecnico-professionale relativa alla figura professionale scelta; con il diploma potranno, poi, perfezionare la loro preparazione e acquisire le competenze necessarie per operare nel modo del lavoro con professionalità e autonomia. Il vero fiore all’occhiello della sede di Bagnolo è sicuramente il Ristorante didattico, una vera e propria struttura ricettiva in cui gli allievi del terzo e quarto anno dei corsi di cucina, sala e pasticceria sono pronti a stupire commensali con i loro piatti e la loro professionalità, offrendo un menù per tutti i gusti.

Dall’altro lato, la sede di Brescia è operativa da più di 40 anni, nei quali si è affermata come centro di eccellenza nella formazione settoriale di cucina, sala-bar, pasticceria e florovivaismo. Propone percorsi formativi triennali e di quarto anno, corsi serali per adulti e servizi di orientamento professionale, distinguendosi per il suo dinamismo e le solide collaborazioni territoriali. Tra i corsi disponibili nella sede di Brescia per i ragazzi che hanno concluso la terza media ci sono: cucina e ristorazione; servizio sala e bar; pasticceria e forno; vivai e serre. Inoltre, anche a seguito del dialogo costante con il mondo produttivo, è stato di recente inserito nell’offerta formativa il corso per Operatore dei sistemi e dei servizi logistici, una figura professionale di grande interesse e attualità per il mercato del lavoro.

Tutti i percorsi triennali offrono la possibilità di proseguire con un quarto anno per il conseguimento del Diploma tecnico professionale. Infine, per alcuni percorsi è anche disponibile il quinto anno, corso annuale che permette di conseguire il Diploma di maturità. Il collegamento con le aziende prosegue anche dopo la scuola attraverso formule di apprendistato, tirocini extracurricolari e/o inserimento lavorativo di adulti disoccupati (programmi Gol).

Da ultimo è necessario menzionare Scuola Impresa, il percorso didattico pensato soprattutto per gli studenti delle classi terze e quarte, che consente di acquisire una mentalità imprenditoriale utile per affrontare con maggiore consapevolezza le future scelte formative e professionali. Gli studenti della Scuola Impresa sperimentano l’organizzazione e il funzionamento di una realtà aziendale reale e imparano a comprendere i valori e le logiche del mercato, dell’economia e del mondo reale. Si tratta di vere e proprie realtà produttive all’interno delle quali vengono coinvolti i ragazzi che operano in assetto lavorativo, anche se sotto la supervisione dei loro formatori e tutti gli utili generati da queste attività vengono investiti nel miglioramento della qualità delle attrezzature. Le mini-imprese gestite dagli studenti si propongono di sviluppare su piccola scala un’attività economica concreta e di sperimentare in modo attivo il funzionamento delle imprese. Attraverso una modalità formativa che privilegia gli aspetti dinamici e pratici dell’apprendimento, l’attività permette di sviluppare e potenziare alcune doti ed abilità trasversali particolarmente apprezzate dal mondo del lavoro e riconosciute come necessarie per la realizzazione personale, l’integrazione sociale, la cittadinanza attiva e l’occupazione, dando un’attuazione concreta alle parole del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa, ovvero che «L’imprenditorialità concerne la capacità di una persona di tradurre le idee in azione».