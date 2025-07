Carta o digitale? Scopri le offerte estive per abbonarsi al GdB

L’estate è il momento ideale per prendersi del tempo per sé, ma anche per restare aggiornati su ciò che succede a Brescia, in Italia e nel mondo. Per accompagnarti ovunque – in vacanza, a casa o in viaggio – il Giornale di Brescia ha pensato a tre formule speciali a prezzi vantaggiosi, valide fino al 17 agosto 2025.

GdB carta – 3 mesi a 49 euro

L’edizione cartacea del Giornale di Brescia è disponibile in abbonamento trimestrale a un prezzo scontato: 49 euro per 3 mesi, con 5 numeri a settimana (dal lunedì al venerdì). Puoi scegliere la modalità che preferisci:

Recapito a domicilio : ricevi il giornale ogni giorno a casa tua

: ricevi il giornale ogni giorno a casa tua Ritiro in edicola: ritira il tuo quotidiano nella tua edicola di fiducia

GdB replica 1 mese e Summer Card

Per chi è spesso in movimento o desidera leggere il Giornale su più dispositivi, GdB Replica è la soluzione ideale. La versione digitale del quotidiano è consultabile su smartphone, tablet e computer. Due le offerte attive:

1 mese a 6,99 euro per i primi tre addebiti, poi il costo passerà a 14,99 euro al mese. È prevista l’attivazione automatica del rinnovo, che può essere disdetto in qualsiasi momento

per i primi tre addebiti, poi il costo passerà a 14,99 euro al mese. È prevista l’attivazione automatica del rinnovo, che può essere disdetto in qualsiasi momento NOVITÀ – Summer Card: 1 settimana a 5 euro, perfetta per chi vuole provare l’esperienza digitale, senza rinnovi e senza vincoli

Come abbonarsi

Sottoscrivere gli abbonamenti è semplicissimo: basta visitare lo shop del Giornale di Brescia (clicca qui), scegliere la promozione desiderata (cartacea o digitale) e completare l’acquisto in pochi passaggi.

GdB carta 3 mesi edicola o domicilio

Per i prodotti cartacei, oltre ai dati dell’abbonato, è necessario selezionare l’edicola in cui si desidera ritirare l’abbonamento (GdB carta 3 mesi edicola) o le informazioni per il recapito del giornale (GdB carta 3 mesi domicilio). È possibile effettuare il pagamento con carta di credito o bonifico bancario.

GdB replica 1 mese e Summer Card

Per i prodotti digitali l’attivazione è immediata: basta registrarsi o accedere allo shop con il proprio account GdB+, selezionare l’offerta desiderata (GdB replica 1 mese o Summer Card) e procedere con il pagamento con carta di credito. In caso di sottoscrizione mensile (GdB replica 1 mese), è possibile disattivare il rinnovo automatico in qualunque momento, direttamente dalla propria area personale.

Per qualsiasi informazione o necessità di supporto è possibile contattare l’Ufficio Abbonamenti scrivendo a abbonati@giornaledibrescia.it. Non perdere questa occasione: scegli la formula più adatta a te e vivi un’estate informata, con il Giornale di Brescia sempre al tuo fianco.