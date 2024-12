Canella Moto: punto di riferimento in un mercato in trasformazione

Negli ultimi anni, il panorama motociclistico globale ha assistito a un cambiamento significativo, con l’arrivo sul mercato di numerosi produttori asiatici che hanno preso ad acquistare sempre più spazio. Marchi come Benelli – azienda cinese dal nome che strizza l’occhio al Made in Italy – sono riusciti a scalzare giganti come BMW dal podio delle vendite. Lo stesso vale per alcuni produttori di caschi e accessori, come LS2, MPH Helmets, Suomy e KYT – soltanto per citarne alcuni – che hanno saputo affermarsi grazie a un rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo.

«Se in passato i produttori asiatici rappresentavano una nicchia, oggi hanno saputo ispirarsi ai produttori europei e sono diventati una valida alternativa per chi cerca prodotti ben fatti a prezzi accessibili», spiega Michele Canella, socio dello storico negozio di Castel Mella conosciuto come Canella Moto. «Abbiamo scelto di includerli nella nostra offerta per garantire ai nostri clienti una scelta completa, che spazia dai grandi nomi europei e giapponesi come Dainese, Arai e Nolan, fino ai nuovi protagonisti del mercato globale», conclude.

Un’esperienza d’acquisto senza precedenti

Il cuore pulsante di Canella Moto si trova a Castel Mella, dove lo showroom specializzato più ampio d’Italia accoglie i visitatori in un ambiente progettato per offrire un'esperienza d’acquisto confortevole sotto ogni punto di vista. Qui, i motociclisti possono toccare con mano la qualità dei tantissimi prodotti disponibili, dai caschi ai capi d’abbigliamento, fino ai gadget e agli accessori dei migliori marchi. Lo spazio espositivo, recentemente ampliato, consente una migliore organizzazione dei prodotti e una presentazione più dettagliata delle novità, come le moto elettriche a marchio Stark Future. Grazie alla professionalità del personale, sempre pronto a fornire consulenze personalizzate, lo showroom è molto più di un semplice negozio: è un luogo dove ogni cliente può trovare ispirazione per vivere al meglio la propria passione per le due ruote.

Eccellenza firmata Stark Future

Tra le novità più entusiasmanti proposte da Canella Moto spicca la rivendita di prodotti Stark Future, il brand che sta rivoluzionando il settore delle moto elettriche. Con modelli dal design accattivante e prestazioni eccezionali, Stark Future rappresenta il futuro della mobilità sostenibile su due ruote. Essere rivenditori ufficiali di questo marchio non solo rafforza il prestigio dell’offerta di Canella Moto, ma testimonia anche l’impegno dell’azienda verso soluzioni innovative.

La filosofia di Canella Moto è chiara: soddisfare ogni motociclista, sia chi ricerca l’affidabilità e il prestigio dei grandi marchi storici, sia chi preferisce soluzioni pratiche ed economiche offerte dai produttori emergenti. Questa duplice offerta permette di rispondere alle esigenze di chiunque, dai neofiti ai veterani, consolidando la reputazione del negozio come punto di riferimento per gli appassionati in un mercato dinamico come quello delle due ruote.