Canella Moto diventa rivenditore Stark Future

Dopo anni di passione e impegno al servizio dei motociclisti, Canella Moto ha deciso di raddoppiare gli sforzi per offrire alla propria clientela una novità assoluta: dallo scorso luglio, infatti, il negozio specializzato più ampio d’Italia è diventato rivenditore ufficiale della nuova VARG by Stark Future, la moto da cross elettrica più performante sul mercato. Con 80 cavalli di potenza per sbizzarrirsi nelle avventure offroad e una distribuzione del peso ottimizzata, la Stark VARG cambia le regole della guida elettrica fuoristrada offrendo agilità di guida e prestazioni al top della categoria. Chi desidera scoprirla dal vivo può recarsi presso la sede di Castel Mella per toccare con mano le qualità di questo mezzo innovativo, oppure consultare il sito dello showroom alla sezione Canella Moto per StarkFuture!, dove è presente un video dimostrativo che mette in evidenza le caratteristiche del mezzo.

L’ultima frontiera nel mondo del fuoristrada

La Stark VARG offre l'incredibile coppia di 938 Nm alla ruota posteriore e un motore a manicotto in fibra di carbonio capace di girare fino a 14.200 volte al minuto. Queste caratteristiche conferiscono al veicolo il 30% di potenza in più rispetto a un tradizionale 450 a combustione, facendo della Stark VARG la moto elettrica più avanzata al mondo dal punto di vista delle performance. Il telaio da motocross più leggero del mercato e il baricentro ribassato contribuiscono ad offrire una sensazione di guida leggerissima.

La moto è dotata di un display Android Stark che consente di personalizzare la guida per adattarla ad ogni pilota e ogni tipologia di pista: è possibile regolare la curva di potenza, il freno motore, l'effetto volano e il controllo di trazione, per mettere a punto la moto perfetta in ogni situazione offroad. I 6,5 kWh della batteria consentono di guidare fino a 6 ore in enduro facile o di completare un'intera manche di MXGP, e il processo di ricarica richiede da una a due ore, a seconda della presa e del caricabatterie. L'involucro leggero in magnesio a nido d'ape, in attesa di brevetto, è lo stato dell'arte del concetto di «Flying V» e collega ogni cella direttamente all'involucro, ottenendo un raffreddamento efficiente e un rapporto peso-potenza unico nel mondo del motocross. Con zero emissioni e nessun filtro da sostituire, l’ultima nata in casa Stark Future richiede un livello di manutenzione molto semplice, paragonabile a quello di una bicicletta.

Il paradiso del motociclista

Oltre alla nuova VARG by Future Stark, presso lo spazio espositivo di Canella Moto si possono trovare come sempre migliaia di articoli tra capi d’abbigliamento tecnico, gadget tecnologici e accessori delle migliori marche, spesso a prezzi promozionali grazie agli sconti sulle vecchie collezioni e alle offerte speciali sui brand selezionati.

Tutto ciò che ruota attorno al mondo delle due ruote trova il proprio posto nello showroom di via Quinzano 90, gestito da uno staff di professionisti che ha fatto del motociclismo la propria passione prima ancora che la propria professione: un vero e proprio «paradiso del motociclista» in cui gli appassionati possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per coltivare la propria passione in totale sicurezza. Ogni capo, dai caschi agli stivali, è progettato con l'obiettivo di offrire la massima protezione in caso di incidente, senza trascurare comfort e stile. La vestibilità è cruciale: il personale esperto che opera presso lo showroom è sempre pronto ad assistere i clienti nell'individuare la soluzione ideale, garantendo che ogni capo aderisca perfettamente al corpo e assicuri una guida il più possibile priva di rischi. Provare l'abbigliamento tecnico direttamente in negozio, prima di effettuare l'acquisto, è fondamentale al fine di individuare subito eventuali difetti, verificare la vestibilità del capo e scegliere la taglia più adatta. Inoltre, il fitting in negozio consente di verificare la qualità del prodotto: si possono toccare con mano i materiali, le giunzioni, le imbottiture e tutti gli elementi che compongono l'articolo per valutare la resistenza e la durata nel tempo.

La sicurezza si estende anche al mondo dell'abbigliamento casual da moto, unendo funzionalità e stile in un connubio vincente. Sempre più spesso, infatti, la moto viene utilizzata per muoversi in città e raggiungere la sede di lavoro o svolgere commissioni di vario genere. In queste occasioni, l’abbigliamento tecnico tradizionale può risultare troppo appariscente e addirittura fastidioso se indossato per tutta la giornata. Sempre più appassionati scelgono quindi di optare per l’innovativo abbigliamento casual da moto, che coniuga la resistenza e l’aderenza dei capi tecnici con il comfort tipico dell’abbigliamento di tutti i giorni. Questa soluzione, proposta con forza crescente dalle principali aziende produttrici di abbigliamento specializzato, avvicina ancora di più la passione per le due ruote alla quotidianità del lavoro e del tempo libero, facendo della moto un alleato prezioso in qualsiasi circostanza.