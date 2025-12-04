Canella Moto amplia l’assortimento: in arrivo bauletti e borse rigide SHAD

Da anni i clienti lo chiedevano, e ora è ufficiale: Canella Moto amplia il proprio catalogo con l’ingresso dei sistemi di trasporto SHAD, uno dei marchi più apprezzati a livello europeo per bauletti, borse rigide e soluzioni semirigide dedicate a moto e scooter. Un passo avanti atteso e strategico, che va ad arricchire l’offerta dello showroom di Castel Mella proprio mentre la moto, sempre più spesso, diventa il mezzo preferito per spostamenti a lungo raggio e vacanze su due ruote.

A partire dai mesi di dicembre e gennaio, i motociclisti potranno trovare in negozio un’area completamente dedicata al motopackaging, con esposizione completa dei prodotti SHAD e la possibilità di acquistare soluzioni specifiche per il proprio modello di moto. Per chi preferisce un set-up ad hoc, sarà possibile ordinare accessori personalizzati scegliendo capienza, tipologia di montaggio e linea estetica più adatta al proprio stile di viaggio.

Un nuovo spazio per viaggiare attrezzati

L’ingresso del marchio spagnolo, attivo da oltre vent’anni nel settore, consente a Canella Moto di colmare finalmente una richiesta che si è fatta via via più forte negli ultimi anni: offrire sistemi di trasporto di qualità, solidi, affidabili e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Bauletti posteriori ad alta capacità, valigie laterali rigide, borse semirigide con attacchi rapidi e materiali resistenti all’abrasione: l’assortimento in arrivo coprirà tutte le esigenze, dal commuting urbano fino ai viaggi più impegnativi. Grazie alle caratteristiche costruttive tipiche di SHAD (leggerezza, modularità e compatibilità con un’ampia gamma di moto e scooter) ogni motociclista potrà costruire il proprio kit ideale senza affrontare i costi spesso proibitivi dei sistemi integrati proposti dai produttori.

«Dopo anni di richieste mai soddisfatte, abbiamo deciso di fare uno step avanti allargando il nostro assortimento – spiega Michele Canella –. È un ampliamento che ascolta il mercato e le esigenze reali dei motociclisti di oggi».

Il successo sempre crescente del turismo su due ruote ha trasformato la percezione del bagaglio da moto: da semplice accessorio a elemento fondamentale per vivere il viaggio in pieno comfort. Con itinerari sempre più lunghi e attrezzatura sempre più varia da trasportare – abbigliamento tecnico, dispositivi elettronici, attrezzi e accessori – scegliere il sistema di carico corretto diventa un passaggio decisivo per organizzare una vacanza senza imprevisti.

Per questo Canella Moto ha deciso di investire in un reparto specifico: i motociclisti potranno toccare con mano i diversi volumi, verificare gli ancoraggi, valutare i materiali e ricevere consulenze personalizzate dal personale esperto dello showroom.

Qualità accessibile e servizi su misura

L’arrivo di SHAD si inserisce perfettamente nella filosofia dello store: offrire ai clienti soluzioni affidabili con fasce di prezzo diversificate, dalle più accessibili a quelle più tecniche. Il marchio spagnolo rappresenta un’alternativa concreta e più economica rispetto ai kit originali delle case motociclistiche, senza sacrificare qualità, robustezza e praticità d’uso.

Inoltre, Canella Moto garantirà assistenza nella scelta dei telaietti, nel montaggio dei supporti e nella combinazione dei diversi volumi, aiutando ogni motociclista a costruire un set-up bilanciato e sicuro. Con l’arrivo dei bauletti e delle borse rigide SHAD, Canella Moto conferma ancora una volta la propria vocazione: essere non solo un grande punto vendita, ma un vero centro di riferimento per chi vive la moto ogni giorno con passione.