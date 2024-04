Cambia un’eccellenza del vino: Montina ha una nuova identità

Un dialogo tra passato e presente, tra arte e natura, tra famiglia e comunità: così si presenta la nuova identità di Montina, rinomata azienda vitivinicola della Franciacorta, che ha annunciato una nuova fase nella sua evoluzione con il rinnovamento del brand. Un passaggio importante, questo, che rappresenta un tributo alla continuità degli autentici valori tradizionali dei fratelli Bozza, Vittorio, Gian Carlo e Alberto, e che abbraccia con agilità e sensibilità le aspirazioni e le sfide della modernità grazie a Michele, Daniele e Anna.

Una dinastia, quella della famiglia Bozza, che pone le proprie radici nel comune di Monticelli Brusati sin dal 1400. È infatti da allora che coltiva il grande amore per la terra e per la produzione di vini di qualità, in grado di riflettere l'anima della Franciacorta. Guidata dalla sua essenza di autenticità, responsabilità e gratitudine, Montina rimane tuttora un faro di integrità, simbolo di rispetto in tutte le sue forme, con uno sguardo attento a ciò che l'ha preceduta e un profondo legame con il territorio e la sua storia. Adottando un approccio artigianale e un forte senso di responsabilità, la cantina del 1987 si impegna a preservare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della Franciacorta.

«Il nostro Franciacorta nasce dalla cura e dal rispetto per la terra che gli dà vita - racconta Michele Bozza, Ceo di Montina -. Dall’impegno di chi la lavora, con la riconoscenza per le generazioni che ci hanno tramandato un sapere in evoluzione. Oggi siamo felici di presentare la sua nuova identità. Il nostro nome diventa “Montina”: rinunciamo all’articolo “La” che ci ha accompagnato per anni. Un nome più netto, semplice, affettuoso. Ed ecco le nostre nuove etichette, dalle tinte morbide e terrose. La tiara papale che rimanda alle nostre origini. Un abito più pulito, e bello. Per esaltare l’attenzione alle cose ben fatte, l’amore per la tradizione e insieme la consapevolezza della modernità, la passione grata per le nostre terre».

Design inedito

Il desiderio della famiglia Bozza è quello di rendere Montina un concetto che rispecchi l’identità dell’azienda e delle persone che ne fanno parte, fungendo da ambasciatrice di valori personali e professionali. Nel nuovo logo, il ritorno della tiara papale è un omaggio al valore e alla tradizione tramandati dalle generazioni precedenti, dai fondatori di Montina agli avi di Papa Paolo VI e ai viticoltori della famiglia Bozza. Accanto alla tiara, i leoni simbolo di Brescia rappresentano il legame profondo con il territorio della Franciacorta.

L'evoluzione continua a manifestarsi nel nuovo design, dove la cura nella selezione del colore aziendale riflette l'anima della terra, derivante dalla fusione dei suoli dei vigneti a Montina. Questa ricerca si estende anche alle nuove etichette, dove un carattere fine ed elegante è stato accuratamente scelto, accompagnato da colori che si ispirano ai diversi vini, con tonalità che riflettono il loro carattere e la loro espressività.

Tra arte e bellezza

Ogni bottiglia di Montina racconta una storia di dedizione, professionalità e amore per il territorio, attraverso l’incarnazione dell'essenza dell'ospitalità e della convivialità, offrendo esperienze uniche che celebrano la bellezza della vita e della natura. Questa essenza si esprime anche attraverso l’arte, rafforzata dall’incontro tra l'azienda Montina e la story art designer Marzia Boaglio, artista torinese, ispiratrice e prima meta-futurista, in quanto ideatrice del manifesto dell’arte Meta-Futurista. Una sinergia straordinaria, che ha enfatizzato e ampliato il connubio dell'arte del saper fare, declinata nel concetto di «fatto a regola d'arte». Il risultato di questa unione è un Franciacorta che va oltre il semplice prodotto enologico, trasformandosi in un'opera d'arte che incarna il meglio della maestria artigianale italiana.

Esperienze uniche

La Tenuta Montina si trova in provincia di Brescia, a Monticelli Brusati, in un territorio che occupa uno splendido lembo di terra tra il Lago di Iseo e l’anfiteatro morenico della Franciacorta.

Qui, oltretutto, ha sede l’esposizione permanente delle opere dell’artista milanese Remo Bianco, uno dei protagonisti dell’arte italiana tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso. La cantina è dotata anche di una galleria riservata all’arte contemporanea, finalizzata a ospitare mostre temporanee, presentazioni di libri ed eventi. Ma come si può visitare? E quando? Ebbene, le opere di Remo Bianco e quelle esposte nella galleria sono a disposizione degli ospiti in visita alla cantina. I tour sono disponibili, previa prenotazione, il mercoledì, il venerdì e il fine settimana alle ore 10.

Proseguendo, altro punto d’interesse è quello di Villa Baiana, dimora storica per eventi in Franciacorta. La struttura, originaria del 1620, offre agli ospiti un’ampia scelta di raffinati menù, curati da propri chef e pasticceri. Gli ampi saloni, così come le sale più piccole e intime, ne fanno un luogo adatto sia a eventi privati che aziendali. Dal 2017 Villa Baiana è casa comunale, per la celebrazione di matrimoni con rito civile.

Inoltre, nell’ottica di fornire un servizio completo ai professionisti che cercano un luogo che sappia coniugare fascino, comodità e innovazione, all’interno della cantina è allestito un Centro Congressi dotato delle più moderne attrezzature audio e video.

La famiglia Bozza ha infine fatto della cultura del vino uno dei capisaldi del proprio lavoro, e per questo Montina è una «cantina aperta» che ogni giorno dell’anno accoglie gli ospiti con visite guidate e degustazioni. Anche l’enoteca di vendita diretta è aperta al pubblico tutti i giorni, fine settimana compresi.