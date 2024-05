Brescia for Charity: il cuore pulsante della solidarietà

Si avvia alla sua conclusione la prima edizione di Brescia for Charity, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Sud Ovest Maclodio che mira a sostenere le associazioni benefiche del territorio tramite la creazione di una solida rete di aziende, imprenditori, istituzioni e donatori privati. E lo fa con un grande evento che avrà luogo giovedì 6 giugno dalle 21.00 in Piazza Loggia, simbolo della città e del suo animo solidale che rappresenta il vero obiettivo di questo percorso, cominciato il 1° maggio scorso in occasione del 20° anniversario del Rotary Club Sud Ovest Maclodio.

Il progetto: il primo anello di una lunga catena benefica

Brescia for Charity rappresenta un esempio unico di sinergia tra aziende, imprenditori, istituzioni e cittadini. Un’operazione benefica guidata da un’eccezionale comunione d’intenti, orientata al sostegno al territorio e agli enti del terzo settore che vi operano. Attraverso un fitto e variegato calendario di eventi distribuiti nell’arco di sei settimane, la rassegna si prefigge infatti di catalizzare la solidarietà della cittadinanza, al fine di raccogliere donazioni destinate a 10 associazioni benefiche che operano a contatto con persone che vivono in condizioni sociali di indigenza, disagio o difficoltà.

Promossa dal Rotary Club Sud Ovest Maclodio in occasione del 20° anniversario della sua fondazione, con la collaborazione del Comune di Brescia e la partnership organizzativa di Gruppo WISE, l’iniziativa si pone anche un secondo importante obiettivo: la condivisione istituzionale di un vero e proprio modello di collaborazione sul territorio, che possa diventare una matrice replicabile in altre città e dare vita ad una catena di solidarietà estesa a tutta la Penisola.

All’interno di questo network virtuoso, i cittadini hanno la possibilità di contribuire attivamente all’obiettivo partecipando alla raccolta fondi, che per la prima edizione del progetto ha stabilito un target di 250mila euro. Per farlo, possono effettuare una libera donazione tramite il sito di Brescia for Charity, scegliendo tra le diverse modalità di donazione disponibili.

Lo spettacolo conclusivo: uno show per gli occhi, una carezza per il cuore

Sarà una grande festa collettiva quella che il 6 giugno chiuderà ufficialmente la prima edizione di Brescia for Charity. Un evento imperdibile che a partire dalle ore 21.00 coinvolgerà la cittadinanza attraverso esibizioni di danza, performance musicali, show di comici e artisti noti al grande pubblico.

Sul palco allestito in Piazza della Loggia, il tiktoker bresciano Mattia Stanga, già presentatore dell’ultima edizione del Prima Festival di Sanremo, condurrà l’evento che vedrà alternarsi noti artisti e ospiti speciali che, a loro volta, hanno abbracciato il progetto, contribuendovi attivamente. Tra questi Gianluca Fubelli, conosciuto con il nome d’arte “Scintilla“, attore e comico reso celebre dal programma tv Colorado; Paolo Migone, comico e cabarettista noto per la sua partecipazione a Zelig; e Vincenzo Regis, comico e intrattenitore che ha saputo conquistare il pubblico con i suoi video ironici e le sue parodie sulla vita quotidiana. Tra i musicisti saranno presenti Saturnino, considerato uno dei migliori bassisti a livello mondiale; Andrea Casta, il violinista elettrico italiano più celebre al mondo; Deborah Iurato, vincitrice della tredicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” nel 2014. E ancora Manuel Ciancarelli, Daniel Posniak e la DaFamily Dance & Arts, una scuola di danza specializzata negli stili street e commerciali, che spaziano dallo stiletto heels allo street jazz, dal popping alla breakdance e all’acrobatica.

I veri protagonisti: le associazioni beneficiarie

L’edizione 2024 di Brescia for Charity ha scelto di devolvere i proventi dell’iniziativa a 10 associazioni benefiche, veri e propri pilastri di solidarietà sul territorio bresciano. 1000 Passi per Brescia organizza ogni anno una corsa non competitiva per le strade della città a fini benefici; AIL Brescia (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) è un’associazione di volontariato senza fini di lucro che mira a creare una comunità sensibilizzata sulle malattie ematologiche; Associazione Obiettivo Sorriso nasce nel 2010 con l’obiettivo di riportare un sorriso a chi lo ha dimenticato, lavorando soprattutto in realtà associative, case di riposo e reparti ospedalieri; Bresp si impegna a potenziare la Pneumologia a Brescia, dedicandosi alla raccolta fondi per favorire la cura delle malattie respiratorie; Carolina Zani Melanoma Foundation ETS sostiene chi combatte il melanoma, offrendo sostegno attivo e assistenza alla ricerca, prevenzione e cura; Croce Bianca di Brescia, fondamentale punto di riferimento per la comunità; Fondazione ANT si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici; Fondazione Nadia Toffa, nata per volontà della famiglia della giovane giornalista scomparsa nel 2019, promuove la raccolta di fondi da destinare alla ricerca per la cura del tumore e di altre malattie; La Zebra Onlus si è dedicata negli anni a importanti progetti pediatrici; infine Via Etica, la cui missione si estende nei Paesi in via di sviluppo tra cui Kenya, Togo e Madagascar, mantenendo forti legami con Brescia.