Bravi Farmacie apre h24 anche a Brescia Nord

Un progetto all’avanguardia

Ha aperto i battenti mercoledì 10 luglio, per non chiudere più, la nuova sede di Bravi Farmacie a Brescia Nord, in Via Triumplina 73 (rotonda dello stadio).

Si tratta della sesta farmacia del gruppo, che nasce nel 1946 nella sede storica di Leno per volontà del fondatore Enrico Bravi. Sotto la guida della seconda generazione, sono state aperte in questi anni le farmacie di Lissone (Monza e Brianza) e Gerenzano (Varese), aperte 24 ore su 24, e a fine anno aprirà in una nuova struttura la farmacia di Saronno (Varese).

Quattordici anni dopo il progetto di Brescia Due avviato nel 2010 (prima farmacia H24 a Brescia e provincia), Bravi Farmacie torna quindi a investire a Brescia. L’edificio, prima dedicato ad una concessionaria di automobili, a seguito di un accurato restyling è ora interamente destinato alla farmacia e ai suoi nuovi servizi sanitari. Con quasi 1.500 metri quadri di superficie e un ampio parcheggio con più di 30 posti auto, è la struttura più grande di Bravi Farmacie.

Al piano terra si trova un’ampia superficie di oltre 500 metri quadri che, oltre al banco farmacisti per la dispensazione del farmaco con ricetta e da banco, rimedi omeopatici e fitoterapici, offre tanti reparti specializzati, in self-service o assistiti, per la salute e il benessere delle persone: prodotti per il neonato e la mamma, ortopedia, veterinaria, oltre all’integrazione alimentare e sportiva e molto altro. Ampio spazio dedicato anche alla cosmesi, anche dermatologica, con cabina e beauty dedicata.

Al primo piano troviamo spazi dedicati alla “Farmacia dei Servizi”, disponibile 7 giorni su 7: un presidio territoriale con un team di farmacisti, infermieri e altri operatori sanitari pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini, tra cui servizi di analisi e test diagnostici, telemedicina (ECG ed holter), ora anche gratuita in convenzione con Sistema Sanitario Nazionale per le patologie cardiologiche. È presente anche un laboratorio per le preparazioni galeniche, un settore che Bravi Farmacie storicamente ha sempre seguito e man mano incrementato con tutte le nuove tecnologie di preparazione.

Tradizione e innovazione: i valori fondanti

Bravi Farmacie ha sempre puntato su tradizione ed innovazione, mettendo al primo posto la professionalità del team e la qualità del lavoro svolto.

Tradizione, nella capacità di conservare la qualità del rapporto con il paziente proprio della professione del farmacista, tramandato anche grazie all’esperienza di famiglia, che ha appena visto l’ingresso della terza generazione.

Innovazione, nella capacità di adattarsi velocemente alle mutate esigenze della cittadinanza, offendo nuove modalità di acquisto e sempre nuovi servizi sanitari. È del 2013 la nascita del sito e-commerce www.bravifarmacie.it per la vendita online di farmaci da banco e prodotti per la salute e il benessere, con spedizioni rapide in tutta Italia o ritiro nelle sedi del gruppo. Ormai da alcuni anni, tutte le farmacie Bravi offrono inoltre ampi spazi autonomi dedicati all’infermeria e ad altri servizi sanitari.