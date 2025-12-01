BCC Agrobresciano sostiene da sempre il territorio

Favorire una crescita responsabile e sostenibile, basata sul principio della mutualità. È questo uno degli obiettivi principali della Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano, che seguendo questa vision ha scelto di ampliare la propria presenza sulla provincia di Brescia aprendo una nuova filiale a Travagliato. L’intento è chiaro: favorire lo sviluppo della missione cooperativa, proponendosi come Banca di relazione che investe nel suo territorio il 95% di quanto raccolto, garantendo un presidio di prossimità dove non vi era ancora alcuna Banca del Gruppo ICCREA. Il nuovo sportello pone inoltre a BCC Agrobresciano la sfida di confrontarsi con un tessuto economico e sociale differenziato rispetto a quello della Bassa Bresciana Orientale, su cui vanta una storica capillarità.

La mission

«Da 128 anni l’operato del nostro Credito Cooperativo Agrobresciano è volto a garantire un efficace strumento di sostegno alle famiglie e all'economia locale, ispirandosi ai principi della coesione sociale e della cooperazione. Nello statuto allegato all'atto costitutivo era definito come scopo della società “il miglioramento morale ed economico dei suoi membri mediante atti commerciali”. I principi di mutualità e di territorialità, che hanno guidato i nostri soci fondatori rappresentano, ancora oggi, un caposaldo per la gestione e l'amministrazione di BCC Agrobresciano, coerentemente ai valori della nostra capogruppo BCC Banca ICCREA», ha dichiarato il presidente, Osvaldo Scalvenzi.

Il presidente Osvaldo Scalvenzi

«L'inaugurazione della nuova filiale di Travagliato mi rende particolarmente felice – ha dichiarato il direttore generale Giuliano Pellegrini -. Espandere la nostra presenza ci consente di aumentare la vicinanza concreta alla comunità, impegnandoci a creare le condizioni per il continuo miglioramento economico, sociale e culturale. Ci troviamo senza alcun dubbio a operare in un periodo di estrema incertezza con stime di crescita contenute, per questo, pur mantenendo una visione ottimistica, confermo l'importanza di perseguire obiettivi di sviluppo coerenti e realistici, nella volontà di continuare a sostenere con responsabilità e spirito mutualistico il nostro territorio. L'apertura di una nuova filiale, in un contesto che si mostra estremamente vivace e con grandi potenzialità di crescita, sia nel breve sia nel medio termine, è coerente con questa visione strategica, ed è il risultato di valutazioni economico finanziarie strutturate e condivise con la nostra capogruppo BCC Banca ICCREA».

Il direttore generale Giuliano Pellegrini

«Sembrano passati secoli – prosegue – da quando la crisi dei mutui subprime, partita dagli Stati Uniti e trasferitasi all’Europa con la crisi dei debiti sovrani prima e all’economia reale poi, aveva messo in forte difficoltà l’intero tessuto economico nazionale e provinciale. Anche BCC Agrobresciano ha dovuto attraversare quegli anni di difficoltà, smaltire crediti problematici, ricorrere ad alcune azioni straordinarie quale la chiusura di alcuni sportelli posizionati nelle frazioni di Comuni che già vedevano la nostra presenza (nello stesso Comune). Ho quindi temuto di passare alla storia di BCC Agrobresciano, mi riferisco ai soci e clienti della Banca, come “quello” dei tagli e della chiusura di sportelli. Invece una volta terminata l’opera di pulizia e di consolidamento abbiamo aperto la filiale nella centralissima Piazza Paolo Sesto – ex Piazza Duomo di Brescia e oggi inauguriamo la filiale di Travagliato, e sono fiducioso che potranno esserci nuove aperture a breve».

«Può sembrare anomalo – aggiunge –, contro corrente, che nel periodo della desertificazione bancaria vi siano banche che aprono nuovi sportelli. Invece sono convinto che vada trovata una risposta alla desertificazione bancaria con un nuovo concetto di prossimità. Per prossimità non intendo avere uno sportello in tutti i piccoli borghi, è evidente che comuni di pochi abitanti difficilmente possono avere uno sportello. Allo stesso modo non apprezzo il prodotto a taglia unica. Ritengo che la nostra migliore risposta alle necessità del territorio sia quella di una più equilibrata distribuzione degli sportelli, accompagnata da una modalità di servizio multicanale che possa dare risposta alle differenti esigenze e caratteristiche della clientela. Una prossimità da esercitare attraverso la disponibilità all'ascolto e a una migliore capacità di costruire “l'abito su misura”, pur consapevole che detto modello di servizio ha un costo decisamente superiore rispetto alla razionalizzazione degli sportelli e al prodotto a taglia unica».

Le proposte

Come sempre, BCC Agrobresciano scende in campo a supporto del territorio bresciano: ha infatti scelto di garantire ai propri soci e clienti l’offerta Mutuo Green Energy, a condizioni molto convenienti. Il prodotto 2025, infatti, si applica agli acquisti di immobili a uso residenziale già a partire dalla classe energetica B e prevede un TAN pari al 2,45%, con un TAEG del 2,96%*: la scadenza è fissata al 31 dicembre. Per il 2026 la Banca sta già lavorando a una nuova soluzione di mutuo a condizioni agevolate. BCC Agrobresciano ha inoltre collocato il prodotto Mutuo «Mobilità ESG – Privati a tasso variabile»**, riservato a tutti i clienti privati che desiderano acquistare un veicolo e/o un motoveicolo a basse emissioni di CO2, in linea con le linee guida del Regolamento UE 202/852. Il tasso applicato è variabile Euribor 6 mesi con spread 3%. L’opportunità, che proseguirà anche nel 2026, è pensata per incentivare una mobilità sempre più sostenibile. E per il prossimo anno, conferma l’impegno ESG per garantire un futuro responsabile e più sostenibile alla propria comunità, in piena coerenza con la Capogruppo BCC Banca ICCREA.

Le iniziative

L’impegno di BCC Agrobresciano si concretizza anche mediante il progetto di Educazione Finanziaria, che ormai da qualche anno vede la Banca promotrice di incontri formativi presso le scuole del territorio. L’attività svolta in sinergia con Feduf, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, è volta a educare i bambini e i ragazzi, a partire dalla quinta elementare, sui temi economico-finanziari. Il progetto nel nuovo anno non solo verrà riconfermato ma prevederà un approccio ancora più «allargato» con l’obiettivo di incentivare sempre più la diffusione di una cultura finanziaria «democratica» e trasparente, contribuendo così a un miglior viver civile.

La vicinanza concreta al territorio in BCC Agrobresciano passa anche dalla sinergia con le istituzioni, gli enti e le associazioni locali per il sostegno alle iniziative sociali, culturali e ambientali che contribuiscono allo sviluppo della comunità. Numerose, infatti, le iniziative sostenute anche solo nell’ultimo periodo dell’anno. Tra le più importanti vanno citate Librixia, da poco conclusa l’edizione 2025 che ha visto BCC Agrobresciano main sponsor per l’undicesimo anno consecutivo e capace di raddoppiare il proprio impegno in un doppio appuntamento letterario. In termini culturali l’impegno di BCC Agrobresciano si è rinnovato, per il secondo anno consecutivo, anche con il sostegno al Festival Mysteria, concluso pochi giorni fa e capace di coinvolgere un numero sempre maggiore di spettatori. È stato inoltre riconfermato, anche per la stagione 2025/2026 il sostegno al Centro Teatrale Bresciano, sinergia che nel mese di ottobre ha anche permesso di portare in scena al Teatro Sociale di Brescia, in prima visione assoluta, l’Opera musico-teatrale «Il Mondo Promesso», che ha coinvolto altre realtà importanti del territorio come l’Associazione Gasparo da Salò e l’Accademia di Belle Arti Santa Giulia.

L’impegno di BCC Agrobresciano si conferma sempre anche verso l’ambito sociale sia grazie al sostegno delle iniziative promosse dalla Associazione Tincoraggio, dall’AIL, dalla Cooperativa Next e da Komen per la Ricerca sulla Lotta Contri i Tumori, per citare le sinergie più recenti; sia ancora mediante il sostegno a numerose associazioni di volontariato come la Croce Rossa, gli Alpini, la Caritas, l’Auser, le Case di Riposo, le numerose parrocchie e oratori locali. Importante infine l’impegno della Banca, mediante Agrobrescianovita ETS di cui BCC Agrobresciano è socio fondatore, per garantire ai soci dell’Associazione Mutualistica sostegno attivo in ambito sanitario, culturale, ricreativo e di assistenza alle famiglie.

* Disclaimer MUTUO GREEN ENERGY

** Disclaimer MUTUO Mobilità ESG

