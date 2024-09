BCC Agrobresciano sostiene il Terzo Settore

BCC Agrobresciano si dedica ufficialmente al Terzo Settore con un plafond da 20 milioni di euro e uno strumento finanziario dedicato, ovvero un mutuo chirografario.

Il Terzo Settore rappresenta una realtà consolidata, una sorta di movimento sociale nato per compensare lacune nell’ambito del sostegno alle persone, in senso lato. Dall’istruzione all’assistenza, dalle iniziative culturali a quelle sportive, enti e società private senza scopo di lucro si attivano ogni giorno per offrire opportunità, supporto e solidarietà alle persone, specialmente a quelle più fragili e con maggiori necessità. BCC Agrobresciano ne condivide valori e missione da sempre data la sua origine cooperativistica.

Chi è BCC Agrobresciano: la mission

La Banca presieduta da Osvaldo Scalvenzi basa le fondamenta della sua identità moderna su ideali solidi e condivisi, capaci di renderla un istituto a sostegno della società. Essa esprime tale intento in tutti gli ambiti del vivere quotidiano operando a favore della comunità: numerose, infatti, sono le iniziative e il sostegno ad associazioni quali Komen Italia, alle scuole, alla Fondazione Carolina Zani, all’associazione AgrobrescianoVita ETS. Per sostenere ancora più attivamente il Terzo Settore, BCC Agrobresciano ha stanziato quindi il Plafond di 20 milioni di euro destinato a quelle imprese sociali che progettano di migliorare il loro servizio sul territorio destinato ai disabili, ai bambini, agli anziani, a tutte quelle fasce di utenza che a livello sanitario, sociale o culturale necessitano di aiuto. Il progetto è stato recentemente presentato alla stampa in una conferenza tenuta in collaborazione con Cooperfidi Italia e Confcooperative Brescia, al fine di farlo conoscere attraverso i mezzi di informazione.

Tutte le informazioni sul plafond

«Il Plafond sarà disponibile sino al 31 marzo del 2025, salvo chiusura anticipata o esaurimento – dichiara Giuliano Pellegrini, Direttore Generale di BCC Agrobresciano – e prevede un tasso fisso del 4,25% che si riduce al 3,99% per le sottoscrizioni garantite da Cooperfidi Italia. Si tratta di uno strumento di grande valore, che sicuramente contribuirà a migliorare i servizi alla persona nel nostro territorio».

La durata del finanziamento è di massimo 84 mesi con spese per l’istruttoria a zero e zero commissioni in caso di decurtazione o estinzione anticipata.

«Il Terzo Settore è una realtà sociale molto cara a BCC Agrobresciano – dichiara Osvaldo Scalvenzi, Presidente di BCC Agrobresciano –. Con tutte queste imprese noi condividiamo valori, ideali e fini e poter promuovere e supportare queste realtà impegnate nell’aiuto al prossimo non può che permetterci di concretizzare la nostra idea di Banca, ovvero un “fare finanza” che mette al centro l’individuo, i suoi bisogni immateriali, lo sviluppo e la crescita culturale, la sicurezza sanitaria, l’accessibilità alle strutture e alle esperienze sociali, il supporto alla persona in senso lato».

Per tutte le aziende del Terzo Settore interessate, le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.agrobresciano.it alla news dedicata e presso le 20 filiali presenti sul territorio.

L’iniziativa «Sosteniamo il TUO progetto per la comunità» si inserisce in una serie di attività legate al più ampio panorama delle politiche ESG BCC Agrobresciano — La Sostenibilità.

L’attenzione alla sostenibilità, anche per quel che concerne il benessere sociale, è un fattore altamente sensibile all’interno delle politiche ESG e il Plafond è un nuovo importante strumento che persegue questa missione virtuosa.