BCC Agrobresciano rinnova il #MutuoGreenEnergy per i privati

BCC Agrobresciano è la banca del territorio e lo dimostra attraverso numerose attività volte alla sua tutela: dalla piantumazione degli alberi nei suoi Agroparco presso i comuni in cui opera, al sostegno di progetti ambientali come la collaborazione con cinturaverde.org, l’istituto bancario con sede a Ghedi dimostra quotidianamente il suo impegno a favore dell’ecosostenibilità.

Al di là delle sponsorizzazioni, però, BCC Agrobresciano opera all’insegna della transizione ecologica anche tramite un prodotto finanziario specifico, studiato per sostenere fattivamente investimenti riservati alla tutela del territorio, nonché alla salvaguardia delle risorse non rinnovabili: il #MutuoGreenEnergy. Questo specifico prodotto è rivolto a coloro che acquistano edifici in classe A o superiore, rendendo più sostenibile la gestione dell’abitazione.

I mutui green sono infatti specifici prodotti bancari destinati a finanziare l’acquisto, la costruzione e/o il rinnovo di edifici residenziali e commerciali dove si dimostrano prestazioni energetiche che soddisfano o superano determinati standard. Generalmente i mutui sono rivolti sia ai privati che alle aziende, ma per il 2024 BCC Agrobresciano ha deciso di concentrarsi sulle famiglie.

BCC Agrobresciano rilancia, pertanto, il plafond di 100 milioni di euro destinato ai mutui green energia dedicati ai privati, per i quali è previsto un tasso fisso al 2,50% per l’acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o superiore (BCC Agrobresciano — LA NUOVA CAMPAGNA MUTUI 2024).

Il target di intervento

«Ci siamo voluti dedicare principalmente alle famiglie private perché riteniamo necessario un sostegno specifico alle persone, sia sotto il profilo puramente economico sia culturale – dichiara Giuliano Pellegrini, direttore generale di BCC Agrobresciano -. Il ruolo di una banca è infatti non solamente quello di facilitare investimenti e risparmi, ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica all’indirizzo morale di una scelta finanziaria. Sosteniamo quindi investimenti che da un lato diano maggiori benefici in termini di risparmio sulle spese energetiche relative a un’abitazione (riscaldamento, condizionamento) e che dall’altro facilitino l’acquisto di immobili meno impattanti sull’uso di energie non rinnovabili e quindi garanti dell’ambiente».

I mutui green sono uno degli strumenti più efficaci che le banche possono proporre per sottolineare l’importanza del proprio ruolo nella collettività e BCC Agrobresciano lo testimonia con il prodotto #MutuoGreenEnergy.

«La nostra natura rurale e la nostra tradizione cooperativistica legata al mondo delle banche di credito cooperativo motivano questo modo di agire all’interno delle comunità in cui operiamo - racconta Osvaldo Scalvenzi, presidente di BCC Agrobresciano -. Ci crediamo molto, per il bene dell’individuo e del territorio. Anche nel 2024, quindi, supporteremo attivamente le famiglie nelle loro scelte ecosostenibili. Da oltre 125 anni sosteniamo il territorio e le persone e la campagna #MutuoGreenEnergy ci permette di continuare a farlo in modo concreto, poiché incentiva investimenti immobiliari rispettosi dell’ambiente, nell’interesse dell’intera comunità. La nostra vocazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente non si esaurisce con la proposta dei mutui green: siamo infatti sostenitori di numerosi progetti di piantumazione di aree verdi nei comuni in operiamo».

Il nuovo Agroparco

Lo scorso 13 aprile la banca ha infatti inaugurato il nuovo Agroparco a Calvisano, che dopo quelli di Ghedi e Fiesse diventa il terzo Agroparco di Bcc Agrobresciano: un progetto concreto di sostegno al territorio che guarda al futuro e al benessere delle comunità locali. L’istituto non dimentica infine l’anima green proprio della sede centrale di Ghedi dotata di un impianto fotovoltaico da 100 kW di potenza che ha permesso di risparmiare a oggi l’emissione di 106,9 tonnellate di CO2, per compensare le quali sarebbe stato necessario un bosco di 3.188 alberi.

Per informazioni specifiche sul #MutuoGreenEnergy proposto da BCC Agrobresciano, clienti e soci possono rivolgersi direttamente ai consulenti di filiale, che sapranno valutare la soluzione più adatta per ogni esigenza.

L'offerta è valida fino al 31/12/2024, salvo chiusura anticipata o esaurimento del plafond.