Bando Agrisolare: pensa a tutto Gandellini Beniamino

Affrontare un bando pubblico può sembrare complesso, soprattutto per un’azienda agricola già impegnata nella gestione quotidiana dell’attività. Proprio per questo Gandellini Beniamino ha strutturato un servizio chiavi in mano pensato per accompagnare gli agricoltori in ogni fase del Bando Parco Agrisolare, senza che il cliente debba occuparsi di nulla.

Dalla verifica dei requisiti alla gestione completa del bando, dalla progettazione tecnica alla realizzazione dei lavori, fino alla rendicontazione finale, Gandellini è l’unico referente del progetto. L’azienda agricola può continuare a lavorare serenamente, mentre tutte le attività operative e burocratiche vengono gestite da un team specializzato.

Cos’è il Bando Agrisolare e a chi è rivolto

Il Bando Agrisolare è una misura del PNRR dedicata al settore agricolo e agroindustriale, nata per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili senza consumo di suolo. Il bando finanzia infatti l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici agricoli e strumentali, come stalle, fienili, magazzini e capannoni.

Possono accedere al bando:

imprenditori agricoli;

aziende agroindustriali;

cooperative e consorzi del settore agricolo.

L’obiettivo è ridurre i costi energetici, migliorare l’efficienza aziendale e rendere le imprese agricole più sostenibili e competitive.

Il lavoro per l’installazione di un impianto fotovoltaico al centro commerciale Bennet

Dal tetto in eternit al fotovoltaico: un’opportunità concreta

Uno degli aspetti più interessanti del Bando Agrisolare è la possibilità di sostituire vecchie coperture, spesso in eternit o amianto, con nuovi tetti idonei all’installazione del fotovoltaico. Un intervento che migliora la sicurezza degli edifici e, allo stesso tempo, trasforma un obbligo in un investimento.

Grazie al bando, è possibile ottenere contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili per gli impianti destinati all’autoconsumo. In altri casi, il contributo può arrivare al 50%, in base alle caratteristiche del progetto e dell’azienda.

Un unico interlocutore, dall’inizio alla fine

Il vero valore aggiunto è poter contare su un partner che si occupa di tutto.

Gandellini Beniamino gestisce:

l’analisi preliminare dell’azienda;

la progettazione tecnica e strutturale;

la pratica per l’accesso al bando;

la bonifica dell’amianto e la realizzazione delle nuove coperture;

l’installazione dell’impianto fotovoltaico;

la gestione completa della documentazione e della rendicontazione.

Per l’agricoltore questo significa zero burocrazia, zero coordinamento di fornitori, zero preoccupazioni. Un solo referente, un solo progetto, un risultato garantito.

Tecnici Gandellini al lavoro

Un’azienda specializzata al servizio dell’agricoltura

Attiva da oltre 45 anni, Gandellini Beniamino è specializzata in coperture industriali e agricole, bonifica e smaltimento amianto e impianti fotovoltaici. Un’esperienza consolidata che permette di affrontare progetti complessi con metodo, competenza e attenzione alle esigenze reali delle aziende agricole.

Con il Bando Agrisolare, Gandellini offre non solo un impianto fotovoltaico, ma una soluzione completa per migliorare l’efficienza energetica e il valore dell’azienda agricola, senza che l’imprenditore debba occuparsi di nulla.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.gandellini.com/contatti/