Assicurazione furto e incendio moto: cos’è e come funziona

È risaputo che per poter circolare con la propria moto sulle strade pubbliche è necessario prima stipulare una polizza assicurativa. Questa, infatti, è una polizza obbligatoria per legge. Diversamente da quest’ultima, invece, sono le polizze «accessorie», come ad esempio l’assicurazione furto e incendio moto; si tratta, più precisamente, di un tipo di polizza aggiuntiva che tutela il veicolo e l’assicurato dai danni provocati in caso di rapina (tentata o consumata) e di scoppio o incendio della moto.

Cosa copre la polizza furto e incendio moto

La garanzia furto e incendio per la moto permette di ottenere un indennizzo in diversi casi, tra cui:

Furto della moto o del ciclomotore;

Danni provocati dal furto (anche solo tentato);

Danni ad accessori di serie, nonché in alcuni casi anche danni ai dispositivi multimediali presenti, entro una somma limite stabilita dalla compagnia assicurativa;

Danni dovuti all’incendio totale o parziale;

Spese relative all’acquisto di duplicati di chiavi e telecomandi smarriti o rubati;

La perdita del bollo (imposta di proprietà) non utilizzato in caso di furto del mezzo;

Spese per la rimozione e la pulizia della moto rubata e ritrovata.

Come funziona un’assicurazione furto e incendio

Di norma, l’assicurazione furto e incendio è concessa con delle percentuali di scoperto, ossia la quota di danno che rimarrà a carico del soggetto assicurato in caso di sinistro stradale. Lo scoperto può essere presente nel contratto insieme alla franchigia, ossia una somma fissa anch’essa a carico dell’assicurato. In sostanza, se il danno supera la franchigia, rimane interamente a carico dell’assicurato; in caso contrario, solo la percentuale di scoperto verrà considerata a suo carico. Questo meccanismo contribuisce ad abbassare il premio da pagare per la garanzia furto e incendio.

Le quote di scoperto e di franchigia cambiano a seconda della compagnia scelta: ad esempio, l’assicurazione moto offerta da Zurich Connect permette di scegliere una percentuale di scoperto pari al 10% o al 20% del danno. Per avere un’idea più chiara, è possibile richiedere un preventivo assicurazione moto sul sito Zurich-Connect.it, selezionando la polizza furto e incendio fra le tante garanzie accessorie a disposizione.

Anche Prima Assicurazioni offre la stessa garanzia con una percentuale che varia dal 10% al 20%, mentre la polizza furto e incendio di ConTe permette di scegliere tra il 10% e il 15%, a patto di pagare un premio leggermente più alto.

Freepik Company S.L. - www.freepik.com

I casi di esclusione

In genere, la polizza furto e incendio moto non copre i danni causati da incendi dovuti a negligenza del conducente (o persone a lui vicine), eventi naturali e/o danni da bruciatura non causati direttamente da un incendio. Ciò significa che se la moto dovesse incendiarsi a causa di alluvioni o allagamenti, non è previsto alcun indennizzo. Allo stesso modo, non è possibile ottenere un risarcimento se il furto (o il tentativo) sono stati agevolati dall’utilizzatore del mezzo, ad esempio lasciando le chiavi inserite nel quadro. In più, spesso sono esclusi dal risarcimento i danni agli accessori la cui presenza sulla moto non sia documentabile in alcun modo.

Quando è consigliabile avere l’assicurazione furto e incendio

In generale se si teme un evento negativo per il proprio veicolo è consigliabile sottoscrivere la polizza furto e incendio. Inoltre, per alcune persone può convenire in particolar modo attivare una polizza assicurativa furto e incendio. Si pensi, ad esempio, a chi possiede una moto di elevato valore. In tal caso, la riparazione potrebbe risultare particolarmente onerosa e, in caso di furto, potrebbe causare una perdita economica importante.

Ancora, si pensi a chi non possiede un box dove parcheggiare la moto. È risaputo che parcheggiare in strada espone il mezzo a maggiori rischi (sia di furto che di danneggiamento). Infine, può essere particolarmente conveniente stipulare una polizza furto e incendio moto a chi la utilizza frequentemente in zone con alto tasso di criminalità.