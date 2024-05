Ascoltare e rigenerare l’organismo grazie a The Longevity Suite

In un mondo che procede a ritmi sempre più frenetici, diventa complicato ascoltare i segnali lanciati dall’organismo. Ma trascurare la propria salute, la risorsa più importante che si ha a disposizione, non può essere la strada giusta da percorrere. A Brescia, come in molte altre città d’Italia (e non solo), è presente la nuova city clinic il cui obiettivo è la cura del corpo e della mente con la finalità principale di potenziare la salute dell’individuo: The Longevity Suite rappresenta il più evoluto network di biohacking & antiage city clinic europeo, nel quale tutto è mirato all’obiettivo finale: l’equilibrio tra salute, energia mentale e bellezza esteriore.

In Corso Magenta 27E, i professionisti di The Longevity Suite si mettono al servizio del cliente, partendo da un check-up gratuito iniziale con l’obiettivo di individuare quelle che possono essere le necessità del singolo: ogni trattamento è dunque personalizzato, studiato per cercare di assecondare le esigenze di ognuno. «Ci occupiamo delle persone a 360 gradi, del loro benessere fisico e mentale. Esposizione al freddo, detox e consapevolezza estetica sono i nostri punti cardine», spiega Patrizia Moscato di The Longevity Suite Brescia, guidando poi alla scoperta dei vari trattamenti offerti dal centro bresciano. «I trattamenti vengono suggeriti in base alle necessità delle persone. Il nostro scopo è quello di combattere l’infiammazione, che può essere dovuta a uno stress fisico oppure mentale: suggeriamo una vita più tranquilla, serena e rilassata grazie ai nostri programmi e trattamenti. Vorremmo portare le persone a vivere meglio e più a lungo: spesso si finisce per condurre una vita poco sana, magari all’insegna di acciacchi e quant’altro». All’interno del team di professionisti del centro di Brescia è presente anche un nutrizionista, perché una vita sana passa anche da un corretto regime alimentare: «Aiutiamo molto i nostri clienti anche dal punto di vista dell’alimentazione, è parte del nostro percorso».

Il fiore all’occhiello di The Longevity Suite Brescia è rappresentato dai trattamenti relativi all’esposizione al freddo: la Cryosuite Total Body rimane uno dei servizi più richiesti e apprezzati. Il trattamento prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda, con temperature tra i -85°C e i -95°C, per un intervallo di tempo tra i tre e i cinque minuti. Il raffreddamento a breve termine favorisce un grande numero di reazioni positive nel corpo, generando una maggiore risposta circolatoria del sangue e del flusso linfatico. Una tecnica molto usata dagli sportivi ma che può generare benefici anche nelle persone comuni: accelera il metabolismo, riduce i tempi di recupero, aumenta la capacità energetica e riduce lo stress ossidativo, facilitando così l’eliminazione delle tossine e riducendo eventuali infiammazioni e dolori corporei. Questo trattamento ha anche una grande funzione antiage, contrastando i radicali liberi e potenziando il sistema immunitario, oltre a combattere, se necessario, gli inestetismi della cellulite: migliora infatti il flusso linfatico e rende la pelle più tonica. Esiste poi la possibilità di un trattamento relativo a una determinata parte del corpo, sottoposta a una temperatura di -32°C per pochi minuti: le basse temperature localizzate migliorano la microcircolazione e danno ossigeno ed elasticità alla pelle oggetto del trattamento.

Tra i servizi disponibili a Brescia, anche la Led Therapy, una tecnologia che utilizza luci a Led per migliorare la salute della pelle riducendo rughe e infiammazioni, accompagnata da frequenze musicali e aromaterapia inalatoria per promuovere un rilassamento non solo fisico ma anche mentale; l’ultrashape, trattamento specifico per il rimodellamento di aree localizzate del corpo grazie all’utilizzo di una luce infrarossi che riscalda gli adipociti in profondità, con una radiofrequenza che stimola un’azione tonificante e il vacuum che migliora il drenaggio linfatico; l’UltraTone & Muscle, un trattamento che sfrutta l’elettromagnetismo ultrafocalizzato per stimolare i muscoli di addome, glutei, gambe e braccia, attivando e rafforzando la muscolatura.

The Longevity Suite Brescia offre inoltre dei percorsi mirati, ribattezzati Longevity Experiences, che abbinano diversi trattamenti per vivere un’esperienza unica e rigenerante. Dei percorsi che consentono di immergersi nel mondo di The Longevity Suite, uscendone pienamente rigenerati a livello fisico e mentale: rappresentano anche un’interessante idea-regalo per chi vuole far conoscere una realtà di questo tipo. Richiedendo una consulenza con gli esperti longevity del centro bresciano è inoltre possibile modellare il percorso in base alle proprie esigenze, riuscendo così a vivere un’esperienza irripetibile.