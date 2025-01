Area ISO, dieci anni di innovazioni al servizio delle aziende

Fondata dagli ingegneri Umberto Mauro e Stefano Fedrigo, Area ISO si distingue per l'approccio dinamico e la costante attenzione alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Dal 2015, si è imposta come partner strategico per le imprese che desiderano ottimizzare i propri processi aziendali ed ottenere le certificazioni necessarie per competere a livello globale. Con un team giovane di 25 persone, Area ISO ha costruito una solida reputazione grazie alla qualità dei suoi servizi nonché alla professionalità del suo team, che lavora quotidianamente per garantire il massimo supporto ai clienti, sia per quanto concerne le attività di consulenza sia per l’erogazione della formazione. La flessibilità è uno dei punti di forza della società, grazie alla capacità di sviluppare soluzioni tempestive e personalizzate per ogni cliente. L’azienda offre anche corsi di alta specializzazione, sia in presenza che online, per consentire alle aziende di mantenersi sempre aggiornate sulle nuove normative cogenti e sulle best practices. Grazie al team giovane e motivato, punta oggi ad espandere la propria offerta di servizi continuando, al tempo stesso, a supportare la crescita delle imprese. I prossimi dieci anni promettono nuove opportunità, sempre con la stessa dedizione che ha saputo rendere Area ISO un punto di riferimento per le aziende.

La società supporta le organizzazioni ad affrontare con successo il processo per assicurarsi di essere allineate agli standard internazionali, pronte ad affrontare le sfide di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

Area ISO, in dieci anni, ha accompagnato numerose aziende nell’ottenimento della certificazione Ecovadis, uno strumento efficace per la valutazione degli impatti aziendali che aiuta ad accrescere l’appetibilità e la visibilità di queste ultime sul mercato.

Lo standard di valutazione Ecovadis si concretizza con la compilazione di un questionario, fruibile online, con il quale l’azienda viene valutata dal punto di vista di alcune aree fondamentali tra cui: ambiente, etica, lavoro, diritti umani e approvvigionamento sostenibile.

Questi criteri sono misurabili e danno luogo a un punteggio finale attribuito, per l’azienda che si sottopone alla verifica, sotto forma di una cosiddetta «Scorecard» di valutazione, che evidenzia i punti di forza e le possibili aree di miglioramento.

La piattaforma Ecovadis permette, quindi, di realizzare un’analisi di tutti gli aspetti inerenti conformità, rischi e obiettivi di miglioramento da un punto di vista ambientale, sociale e di governance.

L’altra certificazione che si può acquisire con l’aiuto di Area ISO è lo standard etico SA8000, ovvero un criterio tangibile per garantire la responsabilità sociale d’impresa. La Social Accountability 8000, nota come SA8000, è un sistema di certificazione per organizzazioni, basato sulle Dichiarazioni delle Nazioni unite per i diritti umani e sulle Convenzioni ILO, l’agenzia dell’Onu per i diritti del lavoro. Questo standard internazionale certificabile rappresenta il principale strumento per dimostrare la gestione eticamente attenta di un’azienda, oltre all’essere rispettosa delle normative di riferimento e, per questa ragione, è conosciuto come Certificazione etica o di Responsabilità sociale. Lo standard SA8000 si propone di valutare un’azienda da un punto di vista etico, nel suo impatto sociale e, conseguentemente, di aiutarla nell’ottenere e nel portare avanti una reputazione positiva che si basa su principi comuni e apprezzati. Tra questi ultimi vi sono: la definizione di una politica aziendale coerente con i principi stessi; l’implementazione di un sistema di gestione volto a favorire lo sviluppo di un clima aziendale collaborativo; la gestione puntuale dei reclami e delle segnalazioni dei/lle dipendenti anche attraverso l’individuazione di loro rappresentanti; il monitoraggio delle prestazioni sociali per assicurarne un costante miglioramento; nonché il monitoraggio dei fornitori e dei loro subfornitori.

Area ISO interviene fornendo la propria professionalità in tal senso, con consulenti preparati ad affrontare le diverse esigenze delle aziende interessate ed assistere i propri clienti durante lo svolgimento delle visite ispettive, effettuando anche consulenze continuative nelle aziende certificate per il mantenimento dello standard nel tempo.

Ultimo, ma non per importanza, Area ISO segue il cliente passo dopo passo anche nell’ottenimento della marcatura CE, che attesta la conformità di un prodotto agli standard di sicurezza, salute e tutela ambientale richiesti dall’Unione Europea.

In modo particolare, nel settore delle macchine, questo «segno grafico distintivo‭» garantisce che il prodotto sia progettato e realizzato per operare in sicurezza, riducendo al minimo i rischi per gli utilizzatori, con un’attenzione particolare alle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e i sistemi interconnessi. Tali analisi portano alla redazione di un fascicolo tecnico dettagliato composto da un manuale di uso e manutenzione, una dichiarazione di conformità firmata dal fabbricante analisi del rischio e tutta la restante documentazione relativa alla macchina.

Con Area ISO è possibile realizzare questo fascicolo tecnico, fino all'immissione vera e propria sul mercato del prodotto. Più che un obbligo legale, la marcatura CE, ora più che mai, rappresenta un impegno verso la sicurezza, la qualità e l’innovazione rafforzando la fiducia dei consumatori e migliorando la competitività del mercato europeo nel mondo.