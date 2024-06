Aperto in viale Venezia il primo designer di occhiali su misura

Per piacere e per piacersi. Per non passare inosservati. Per appagarsi con un accessorio davvero unico ed esclusivo come può essere un occhiale realizzato artigianalmente, magari condividendo il progetto creativo con l’artigiano stesso.

Una scelta di esclusività e stile, ma anche di comfort e qualità dei materiali.

Astrolabio è in via Nicostrato Castellini 3 a Brescia

Tutto questo può diventare realtà da Astrolabio, la boutique dell’ottica di via Nicostrato Castellini 3, a Brescia nella zona di Viale Venezia, dove a spiegare la passione per gli occhiali è l’ottico Nicolò Traina.

Il progetto sartoriale

Ogni occhiale sartoriale è unico

«Il nostro è un progetto sartoriale dedicato ai clienti più esigenti e creativi – spiega Nicolò -. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e il nostro team per realizzare dei modelli unici creati artigianalmente secondo le indicazioni o, addirittura, il progetto del cliente. Ogni occhiale è quindi la materializzazione di un’idea, di un desiderio, di un progetto esclusivo, che prende vita nella nostra nuova e innovativa sede di Brescia dove, grazie al laboratorio attrezzato di ogni strumento necessario ad una piccola produzione artigianale, possiamo costruire passo-passo assieme a voi l’occhiale perfetto per il vostro viso e i vostri gusti».

«Progettare un occhiale su misura significa avere quell’occhiale visto in un film e mai trovato nei negozi. Significa scegliere il colore della montatura perché sia unico e valorizzante. Significa avere un occhiale che appoggi perfettamente sul naso e sulle orecchie e che sia comodo da portare.

Con noi si può progettare l’occhiale anche partendo da zero grazie all’aiuto del nostro designer, sempre a disposizione, e dell’artigiano che produrrà l’occhiale presente fisicamente in negozio».

Astrolabio esegue internamente ogni fase della lavorazione

Produrre un occhiale artigianalmente richiede più di 15 ore di lavoro e tutto il ciclo produttivo viene realizzato nel laboratorio di Brescia, senza la necessità di appoggi esterni.

La scelta di nicchia

Chi vuole distinguersi senza arrivare alla personalizzazione estrema, da Astrolabio trova comunque soddisfazione grazie alle collaborazioni che Nicolò Traina ha intessuto nel mondo.

«Abbiamo attivato collaborazioni con marchi artigianali e indipendenti in Europa e in Giappone, senza dimenticare l’Italia. Noi stessi, da 5 anni, produciamo una nostra linea di occhiali sartoriali con il marchio Zagar. Questa è la nostra anima creativa. Nasce nel 2018 quando abbiamo deciso di fondare un nostro marchio per garantire la qualità artigianale italiana al miglior prezzo. Proponiamo una collezione costantemente aggiornata».

L’occhiale è anche per tutti

Astrolabio non è solo occhiale di alta gamma.

In negozio si parte dalla base della disponibilità tecnologica e dall’adozione delle migliori lenti disponibili e si affiancano montature di qualità, che possono essere più o meno ricercate.

Astrolabio dispone della tecnologia più evoluta

«La nostra proposta parte dalle montature con eccellente rapporto qualità-prezzo per ogni esigenza e si sviluppa poi in una gamma articolata per soddisfare ogni esigenza. Il nostro obiettivo è fornire al cliente un prodotto che, fin dalla fascia di acquisto più economica, lo soddisfi completamente. Tutto questo con un servizio post vendita sempre puntuale e che non fa differenze».

La tradizione di famiglia

L'interno di Astrolabio, il negozio è aperto da un anno

Astrolabio, inaugurato un anno fa, valorizza il know-how della famiglia Traina che dalla fine degli anni Ottanta, con il capostipite Egidio ha dato il via ad un’attività di successo nel settore dell’ottica e oggi, sotto il nome Centro ottico Galileo Galilei, gestisce i negozi di Chiari e Desenzano.

Nicolò Traina continua dunque la tradizione di famiglia, ma con Astrolabio ha aperto uno spazio particolare e diverso, una boutique ottica che rappresenta una nuova visione artistica e creativa nel settore.