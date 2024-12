Ancora poche settimane per il #MutuoGreenEnergy di BCC Agrobresciano

BCC Agrobresciano è la banca del territorio e lo dimostra attraverso numerose attività volte alla sua tutela: dalla piantumazione degli alberi nei suoi Agroparco, al sostegno di progetti ambientali come la collaborazione con cinturaverde.org, alla riqualificazione energetica delle sue filiali, la Banca con sede a Ghedi dimostra quotidianamente il suo impegno a favore dell’eco-sostenibilità. Oltre a queste azioni nate per promuovere progetti meritevoli, BCC Agrobresciano supporta, già da due anni, la transizione ecologica con un mutuo specifico, studiato per sostenere fattivamente investimenti volti alla tutela del territorio, nonché alla salvaguardia delle risorse non rinnovabili: il #MutuoGreenEnergy. Questo prodotto, che è stato messo a disposizione dei privati che intendono acquistare edifici in classe energetica elevata e sarà disponibile fino alla fine del 2024.

La Banca si rivolge alle famiglie private perché ritiene necessario essere vicino alle persone che vivono il territorio. BCC Agrobresciano non è solamente la banca dove depositare i propri risparmi e chiedere finanziamenti, ma vuole anche educare e sensibilizzare i propri soci, i clienti e i cittadini a favore di scelte finanziarie etiche, sostenibili e consapevoli. Promuovere investimenti che favoriscano l’acquisto di immobili meno impattanti sull’uso di energie non rinnovabili e quindi garanti dell’ambiente rientra in questa mission.

Un’opportunità per chi acquista immobili in classe A o superiore

BCC Agrobresciano ha stanziato un plafond di complessivi 100 milioni di euro al tasso fisso del 2,50% che sarà disponibile ancora poche settimane: i clienti potranno quindi approfittare ancora per poco di questo strumento offerto da BCC Agrobresciano per compiere una scelta di investimento sostenibile e consapevole.

BCC Agrobresciano promuove questo prodotto finanziario perché, forte della sua natura rurale e della sua tradizione cooperativistica legata al territorio, porta nel proprio DNA l’agire a sostegno delle persone e delle comunità in cui opera, per contribuirne alla crescita e allo sviluppo. Per informazioni specifiche sul #MutuoGreenEnergy o per scoprire tutte le altre proposte di BCC Agrobresciano, tutti possono rivolgersi direttamente ai consulenti di filiale che sapranno valutare le soluzioni più adatte per ogni esigenza.