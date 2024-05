Allineare i denti con gli aligner: apparecchi trasparenti e rimovibili

Sono ancora in tanti a pensare che per allineare i denti occorra per forza il tradizionale apparecchio: in metallo, ingombrante e fastidioso in bocca, da tenere a lungo, che spinge a sorridere meno, magari coprendosi la bocca, e a mangiare con cautela. Per risolvere il problema dei denti storti ci sono invece soluzioni che garantiscono la più alta efficacia nell’allineamento di uno o più denti e, allo stesso tempo, eliminano tutti quei fastidi associati ai classici apparecchi: stiamo parlando degli aligner, fiore all’occhiello dell’ortodonzia invisibile per allineare i denti con movimenti graduali e controllati ottenuti impiegando una serie di mascherine trasparenti (allineatori): un trattamento che può essere effettuato da tutti, adulti e bambini, e può essere impiegato per correggere disallineamenti e malocclusioni di ogni genere e complessità.

Per conoscere il trattamento e scoprire i vantaggi degli apparecchi «trasparenti» lunedì 20 maggio il Centro Polimedica Vitruvio di Capriolo organizza un open day dedicato (dalle ore 14 alle ore 19, su prenotazione, contattando il numero 0300944099 o scrivendo a info@polimedicavitruvio.it) per valutare la possibilità di ricorrere agli aligner con visita senza impegno e possibilità di vedere in anteprima l’effetto finale. Un’occasione per scoprire i vantaggi degli aligner che, di fatto, sono sempre più diffusi. Da una ricerca dell’Istituto di ricerca Key-Stone su un campione di 2.878 italiani – in cui è emerso che la fascia di età tra i 25 e i 35 anni è quella più sensibile al tema - sono stati oltre 80.000 i trattamenti con allineatori nel 2019. E nel 2021 si è saliti ad almeno 150.000, ossia quasi il doppio in due anni, dopo un ovvio rallentamento della crescita nel 2020 a causa della pandemia.

Il dottor Luca Ferrario, ortodonzista e Invisalign provider del Centro polispecialistico Polimedica Vitruvio di Capriolo

I vantaggi dell’ortodonzia invisibile

Numeri che confermano il successo dell'ortodonzia invisibile: «Il trattamento ha di fatto molteplici vantaggi: è veloce e invisibile ma anche anallergico - spiega il dottor Luca Ferrario, ortodonzista e Invisalign provider del Centro polispecialistico Polimedica Vitruvio di Capriolo - Le mascherine sono di materiale termoplastico e possono essere indossate anche da chi è allergico ai metalli. Inoltre, gli aligner sono rimovibili e si possono togliere in qualsiasi momento per mangiare, fare la pulizia dei denti oppure per praticare sport. E rispetto all’apparecchio fisso gli allineatori causano meno lesioni alle guance e alle labbra e la rese estetica è migliore tant'è che molte persone non si accorgono nemmeno che il paziente porta l’apparecchio».

Dalle impronte digitali alla simulazione 3D

Quella degli aligner è una metodica innovativa che consente di mostrare in tempo reale il prima e il dopo e poter sviluppare il piano terapeutico a cominciare dalle impronte: «Grazie allo scanner intraorale le impronte delle arcate dentarie sono digitali, evitando così le fastidiose “paste” – conferma Ferrario -. È anche possibile vedere in anticipo il piano di trattamento dall’inizio fino alla posizione finale desiderata e seguire i vari movimenti grazie a una simulazione 3D che consente di realizzare mascherine trasparenti su misura oltre a valutare di posizionare uno o più impianti in caso di denti mancanti».

E i tempi? «Ciascun aligner viene indossato per circa due settimane, per poi passare alle successive fino al raggiungimento della posizione finale stabilita – conclude Ferrario -. Le mascherine allineano infatti denti praticando piccoli e graduali movimenti e creano piccoli spazi per consentire agli elementi di spostarsi e girarsi nella posizione corretta. Il medico, attraverso la programmazione degli aligners, non solo controlla i movimenti ma anche i tempi del trattamento la cui durata dipende solo dalla complessità e va dai 12 mesi nei casi meno problematici fino ai 24 mesi in quelli più complessi».

