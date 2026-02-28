Acqua, aria, energia e alimenti: analisi a tutela della sicurezza di territorio e imprese

Negli ultimi anni le normative ambientali e sanitarie hanno conosciuto un’evoluzione significativa. Le regole sono diventate più rigorose, i controlli più frequenti e le responsabilità per aziende ed enti molto più precise.

In questo contesto opera Indam Laboratori, parte del network Carso Italia, una struttura accreditata UNI EN ISO 17025 con oltre 1.100 parametri accreditati che supporta le aziende produttrici, i gestori idrici, gli enti pubblici e le realtà del settore alimentare, aiutandoli a prevenire rischi e a tutelare ambiente e cittadini.

Acque di scarico: controllo degli inquinanti emergenti e dei microinquinanti

Il monitoraggio delle acque reflue rappresenta oggi un elemento centrale nella protezione dell’ambiente e nella prevenzione dell’inquinamento diffuso. Le attività produttive sono chiamate a verificare in modo sempre più puntuale la conformità dei propri scarichi ai limiti autorizzativi. Particolare attenzione viene posta ai cosiddetti inquinanti emergenti, tra i quali rientrano i PFAS, composti noti per la loro persistenza e resistenza ai trattamenti tradizionali, ma anche numerosi composti di origine farmaceutica, microinquinanti organici e residui derivanti dall’attività zootecnica o civile che possono raggiungere i corpi idrici creando impatti significativi sugli ecosistemi.

Indam Laboratori supporta le imprese con un approccio integrato, effettuando campionamenti e analisi chimiche avanzate che consentono di individuare con precisione la presenza di queste sostanze. I risultati vengono interpretati alla luce delle normative vigenti, offrendo alle aziende uno strumento concreto per valutare l’efficacia dei propri sistemi di trattamento e adottare le misure più adeguate per la tutela dell’ambiente.

Legionella: un rischio costante

La Legionella è un microrganismo naturalmente presente nell’ambiente, diffuso negli habitat umidi e capace di colonizzare con facilità gli impianti artificiali quando le condizioni di temperatura e stagnazione lo favoriscono.

Nella provincia di Brescia, l’anno da poco concluso ha visto oltre 150 casi di infezione provocate da Legionella. La sua pericolosità e ubiquità rende indispensabile un controllo costante degli impianti idrici, delle reti di distribuzione interna, delle torri evaporative e di tutte le strutture che generano aerosol e possono quindi contribuire alla diffusione del batterio.

Indam Laboratori esegue prove microbiologiche accreditate per individuare la presenza di Legionella e supporta aziende, strutture sanitarie, hotel e impianti sportivi nella definizione dei piani di prevenzione, contribuendo alla gestione del rischio biologico prevista dalle normative vigenti.

Qualità dell’aria negli ambienti di lavoro: supporto ai consulenti e alle imprese

La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è un aspetto essenziale delle politiche di tutela della salute dei lavoratori, in un contesto in cui le imprese sono chiamate a un controllo sempre più accurato dei fattori di rischio presenti nei propri spazi produttivi. Oltre ai controlli sulle emissioni industriali, l’attenzione si concentra sulla presenza di sostanze aerodisperse, composti organici volatili, condizioni microclimatiche e, in alcuni casi, anche sulla verifica della presenza di gas naturalmente presenti nel sottosuolo come il radon.

Indam Laboratori supporta consulenti HSE, RSPP e aziende per la fase di campionamento negli ambienti operativi e l’analisi secondo metodiche accreditate.

Analisi del biometano: un tema attuale per le energie rinnovabili

La ricerca di fonti energetiche alternative e più sostenibili ha favorito lo sviluppo del biometano, un gas ottenuto dalla valorizzazione energetica di residui agricoli e organici. Molti impianti di produzione stanno convertendo le proprie strutture, passando dal tradizionale biogas a un biometano più puro e idoneo all’immissione in rete. Ma per poter entrare nel sistema nazionale o essere utilizzato come carburante, il biometano deve rispettare requisiti tecnici stringenti, stabiliti dal Gestore dei Servizi Energetici e dalle norme UNI.

Indam Laboratori è uno dei pochi laboratori in Italia che dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per il campionamento, la caratterizzazione del biometano in tutte le sue componenti e la valutazione della sua sostenibilità. Le analisi riguardano la determinazione della composizione del gas, ma anche la verifica della presenza di sostanze indesiderate e contaminanti.

Il servizio è particolarmente adatto agli impianti agricoli che stanno affrontando la conversione verso il biometano, dalle cooperative del settore zootecnico e dalle aziende che operano nella filiera delle energie rinnovabili.

Supporto alle aziende alimentari: piani HACCP e sicurezza microbiologica

L’intera filiera, dalla produzione alla distribuzione, deve seguire protocolli rigorosi per evitare rischi legati alla contaminazione microbiologica o a carenze nei processi. I piani HACCP rappresentano lo strumento principale per prevenire questi rischi, ma per essere efficaci devono essere aggiornati, monitorati e supportati da analisi costanti.

Indam Laboratori offre un servizio completo a tutte le aziende alimentari che desiderano mantenere elevati standard qualitativi. Il laboratorio esegue analisi microbiologiche su alimenti, superfici di lavoro e acque utilizzate nei processi produttivi. Aiuta inoltre le aziende a redigere o aggiornare i propri piani HACCP, individuando i punti critici che devono essere controllati con maggiore attenzione. In aggiunta, esegue test specifici per allergeni, contaminanti chimici e parametri nutrizionali, contribuendo alla creazione di un sistema di prevenzione realmente efficace.

Un sistema di qualità certificato per garantire sicurezza e affidabilità

Alla base dell’attività di Indam Laboratori c’è un sistema di gestione integrato che comprende l’accreditamento UNI EN ISO 17025 per tutte le prove di laboratorio, la certificazione ambientale ISO 14001 e quella relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001. A queste si aggiungono la certificazione per la parità di genere e la valutazione di sostenibilità EcoVadis (medaglia Oro), che attesta le performance di sostenibilità del laboratorio.

Insieme, queste certificazioni rappresentano la dimostrazione concreta di come Indam Laboratori operi secondo un approccio rigoroso, trasparente e orientato alla qualità.

Per approfondire i servizi offerti da Indam laboratori è possibile visitare il sito: www.indam.it