Giornale di Brescia
Abbonati
Lettere al direttore

Voto referendum. Non so cosa fare, i lettori mi aiutino

Lettere al direttore
Lettere al direttore
AA

I giorni 22 e 23 prossimi ci saranno le votazioni per il referendum che deve avallare la legge sulla separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Devo precisare che io mi reputo una «parecchio ignorante persona», e che spesso non riesco a capire cose che sembra siano molto semplici da capire. Io il 22 prossimo dovrò andare a votare per mio dovere civico, e fare la scelta sul quesito proposto dal referendum, ma io non ho ancora capito cosa votare (capito, per dire che io devo fare una scelta ponderata e consapevole di quello che scelgo). Purtroppo io mi do da fare per cercare di ascoltare alla televisione quali possano essere le differenze di un mio «Si» o di un mio «No», ma io fino ad ora non ci ho capito ancora niente. Ascoltando i vari politici di una parte e dell’altra assisto alle solite liti tra persone che dicono che il «Si» è quello di coloro che vogliono imbragare e controllare i giudici e pubblici ministeri quindi i soliti fascisti (parola molto usata recentemente e spessissimo a vanvera), mentre quelli che dicono che voteranno «No» sono i soliti di sinistra che dicono che i giudici e compagni sono tutti politicizzati, e che le loro sentenze sono tutte prezzolate, per non dire altro. A questo punto io le chiedo, dato che il 22 arriva presto, se non prestissimo: mi potete aiutare a capire cosa succede al giudice e al pubblico ministero se io votassi «Si», e questa scelta fosse la maggioranza dei voti? Cosa succederà a questi signori rispetto all’attuale situazione in cui si trovano? Che rimarrà uguale votando il «No». E chiedo di più: tra i suoi lettori c’è una persona che ha fatto studi adeguati e che mi possa far capire con parole semplici ma giuste cosa io sto votando? Però devo precisare che non mi interessano le spiegazioni di politici e pseudo tali: a me interessa capire come sarà il processo in futuro se voto «Si». I politici o le persone che non hanno i requisiti di farmi capire per chi votare in modo sciente vorrei pregarle di starsene buone e eventualmente leggere la risposta che una persona di buona volontà sta dando ad un povero ignorante come me. E le prometto che il 22 prossimo io andrò a votare con cognizione di causa. Mi reputerò suo debitore se mi potrà aiutare.

Mario Mazzei
Nuvolera

Caro Mario, non si reputi nostro debitore: non la possiamo aiutare. O meglio, da settimane cerchiamo di farlo, ogni giorno, senza schierarci di qua o di là, ma continuando ad offrire su queste pagine contributi, riflessioni, opinioni, pareri, sapendo che i nostri lettori hanno la propria testa e che ciascuno la usi come meglio crede. Se ciò non le basta, non sappiamo cosa altro fare. Perché, in quel caso, non sarebbe l’ignoranza a contare, bensì la difficoltà a fidarsi, con l’aggravante che «politico» è il tema, non il parlamentare o il rappresentante di partito, dunque anche la richiesta che tra i lettori ci sia qualcuno «che ha studiato» e che «spieghi» finirebbe nel tritacarne del «destra o sinistra», «amico o nemico». Scorciatoie dunque non ce ne sono. Continui a leggere il nostro giornale, siamo certi che prima del 22 almeno uno dei contributi ospitati in pagina le sarà utile per formarsi un giudizio. (g. bar.)

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario