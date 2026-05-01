Villaggio Violino, fiera di dove abito ma con riserva

Sono una mamma che abita al Villaggio Violino. Mi sono sempre vantata della zona in cui abito, peccato che nell’ultimo periodo abbia cambiato idea. Per prima cosa vorrei far presente che è stato instaurato un programma piano del verde e della biodiversità. Ok, bellissimo programma... Ma è stato valutato che il non controllare le zone senza manutenzione del verde possa essere un problema? Noi ci ritroviamo delle zone incolte. Ecco, in queste zone nascoste si creano dei gruppi. Magari semplicemente incontri tra ragazzi, ma essendo zone così oscure, mi viene da pensare che possano insorgere problemi non indifferenti, droga, bullismo e quant’altro. Tanto sono zone senza controllo e visto che ci sono voglio far presente che sempre nel nostro quartiere il problema dei monopattini, che nonostante l’età vietata ne fanno un uso improprio, sta facendo rischiare la propria vita e quella di altri. Vorrei che qualcuno provi a trovare una soluzione prima che succeda qualcosa. Avrei altro da dire, ma per ora vorrei che qualcuno provvedesse a questo problema.

Lettera firmata